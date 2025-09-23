Šofér rozpáral auto o strom. Záchranáři nemohli uvěřit, jaké měl štěstí

  13:38
Velké štěstí měl šofér, který v pondělí boural u Svinišťan na Náchodsku. Osobní auto rozpáral o strom, přičemž část vozu zůstala nedaleko silnice a další kus náraz odhodil daleko do pole. K údivu hasičů i zdravotníků osmapadesátiletý řidič vyvázl bez vážného zranění. Podle policie se patrně nevěnoval řízení.

Oznámení o nehodě na silnici III. třídy u Svinišťan, která spojuje Sebuč a Chvalkovice, policisté dostali v pondělí před 13:30. Když první jednotka hasičů dorazila k roztrženému vozu, překvapilo je, že řidič s nimi mluvil a nehodu si pamatoval. Pak se ho ujali zdravotníci.

„Muž utrpěl povrchové poranění hlavy, byl při vědomí a komunikoval. Sanitou ho naše posádka odvezla do nemocnice v Náchodě,“ uvedla mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová. Nikdo další ve voze necestoval.

Auto se při nehodě u Chvalkovic rozpáralo o strom. (22. září 2025)
Dopravní nehoda osobního auta u Chvalkovic (22. září 2025)
„Podle prvotních informací se řidič vozu Volkswagen Golf nevěnoval řízení, když hledal něco v autě. Vyjel mimo komunikaci a narazil do ovocného stromu. Dechová zkouška na alkohol byla negativní,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Škoda na autě se odhaduje na 30 tisíc korun, škoda na stromě je pět tisíc. Příčinami a okolnostmi nehody se policisté dál zabývají.

U nehody zasahovaly jednotky profesionálních hasičů z Jaroměře a Dvora Králové nad Labem. Na autě hasiči provedli protipožární opatření. Odhozenou část auta přesunuli k silnici, aby se dala odvézt.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Fotbalisté Hradce v sobotu navázali na vítězství nad Spartou a dál se posouvají tabulkou české ligy výš. Tentokrát uspěli na hřišti nováčka ze Zlína, který přišel o domácí neporazitelnost. O...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  17:54

Čtyřdemolice bylo dost, čtvrtina lidí systému nevěří, říká Klusáček ze Stačilo!

Neokoukaného mladého lídra nasadilo koaliční hnutí Stačilo! v Královéhradeckém kraji. Seriál rozhovorů s lídry voleb do Sněmovny pokračuje s pětačtyřicetiletým leteckým inženýrem Michalem Klusáčkem....

20. září 2025  10:30

