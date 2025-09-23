Oznámení o nehodě na silnici III. třídy u Svinišťan, která spojuje Sebuč a Chvalkovice, policisté dostali v pondělí před 13:30. Když první jednotka hasičů dorazila k roztrženému vozu, překvapilo je, že řidič s nimi mluvil a nehodu si pamatoval. Pak se ho ujali zdravotníci.
„Muž utrpěl povrchové poranění hlavy, byl při vědomí a komunikoval. Sanitou ho naše posádka odvezla do nemocnice v Náchodě,“ uvedla mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová. Nikdo další ve voze necestoval.
„Podle prvotních informací se řidič vozu Volkswagen Golf nevěnoval řízení, když hledal něco v autě. Vyjel mimo komunikaci a narazil do ovocného stromu. Dechová zkouška na alkohol byla negativní,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Škoda na autě se odhaduje na 30 tisíc korun, škoda na stromě je pět tisíc. Příčinami a okolnostmi nehody se policisté dál zabývají.
U nehody zasahovaly jednotky profesionálních hasičů z Jaroměře a Dvora Králové nad Labem. Na autě hasiči provedli protipožární opatření. Odhozenou část auta přesunuli k silnici, aby se dala odvézt.
