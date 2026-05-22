Řidič sjel z dálnice v protisměru, po střetu se dvěma vozy je vážně zraněný

  14:35
Tři auta se ve čtvrtek večer srazila na sjezdu z dálnice D11 u Praskačky na Královéhradecku poté, co se jeden z řidičů dostal do protisměru. Při nehodě utrpěl vážné zranění a z vozu ho museli vyprostit hasiči. Vrtulník ho pak přepravil do královéhradecké nemocnice. Při havárii se zranili ještě další dva lidé. Silnice byla několik hodin zcela zavřená.

Nehoda u Sedlic na sjezdu z D11 směrem na Opatovice nad Labem (21. května 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nehoda se stala na pomezí Pardubického a Královéhradeckého kraje u Sedlic poblíž Praskačky kolem 21. hodiny.

„Došlo k nehodě tří osobních aut. Jedno vozidlo jelo v protisměru po D35 a čelně se střetlo s dvěma auty sjíždějícími z D11. Kvůli zjištění alkoholu je nařízen odběr krve u vážně zraněného řidiče,“ řekla mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

„Jednu z osob jsme museli pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostit z havarovaného vozu,“ uvedli krajští hasiči na sociálních sítích.

„Nejvážněji poraněný byl sedmašedesátiletý muž, který utrpěl poranění hlavy a dolních končetin. Do hradecké fakultní nemocnice jej transportoval vrtulník,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.

Záchranáři ošetřili ještě šestatřicetiletou ženu a čtyřiapadesátiletého muže. „Šlo o lehčí poranění hrudníku a páteře, oba pacienty jsme převezli sanitami do hradecké nemocnice,“ řekla mluvčí.

První zdravotnická posádka se dostala k nehodě do šesti minut. Zasahovaly dvě záchranářské posádky z Hradce Králové, jedna lékařská posádka a vrtulník Letecké záchranné služby.

Na místě byli profesionální hasiči ze dvou hradeckých stanic. Provedli protipožární opatření, zabezpečili místo události a po zadokumentování nehody pomohli s naložením vraků vozidel i úklidem komunikace od uniklých provozních kapalin.

Silnice byla plně průjezdná až po půlnoci. Nehodu dále vyšetřuje policie.

