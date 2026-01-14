Najel autem do lidí, jeden člověk zemřel. Soud seniora zprostil viny

Při nehodě u Rychty v Komenského ulici zemřel předloni 30. července po nárazu auta devětačtyřicetiletý dělník, další tři lidé utrpěli těžká zranění. Řidič čelil obžalobě z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
Rozsudek, který vynesl předseda senátu Jiří Kučera, není pravomocný. Lhůtu si ponechal zmocněnec poškozených i žalobce.
„Obžalobě se nepodařilo jednoznačně vyloučit, že by obžalovaný upadl do stavu bezvědomí nebo ztráty vědomí. Vyplynulo to z dokazování i ze znaleckých posudků. Pan obžalovaný se hájil ztrátou vědomí a znalec to nevyvrátil. Obžalobě se také nepodařilo prokázat, že by šlo o nedbalost ze strany řidiče,“ sdělil mluvčí náchodského okresního soudu Adam Holeček.
|
Na Náchodsku vjel řidič do lidí. Jeden zemřel, další tři jsou vážně zranění
Obhájce žádal pro seniora zproštění. Ten se od přípravného řízení odvolával na to, že neví, co se stalo, a přišel k sobě, až když kolem byl shluk lidí. Nevěděl prý ani, jak se dostal z auta.
„Je mi to neskutečně líto a jsem si vědom fatálních následků, ale na svou obhajobu bych chtěl říci, že jsem se celý život pohyboval v odvětví průmyslu. Najezdil jsem tisíce kilometrů a nikdy jsem dopravní nehodu neměl. Nedokážu si to vysvětlit, ale doopravdy jsem ztratil vědomí a asi jsem byl v šoku, ale ani s odstupem času nedokážu tu situaci popsat,“ uvedl obžalovaný podle serveru Novinky.cz, který na rozsudek upozornil.
Soudce podle serveru potvrdil, že zprošťující verdikt nemá vliv na to, aby byli poškození odškodněni z povinného ručení řidiče. Jeden z dělníků je dokonce po amputaci nohy na vozíku.
Krátké bezvědomí beze stopy
Žalobce navrhoval řidiči desetiletý zákaz řízení, tříletý trest s podmínečným odkladem na čtyři roky a 150 tisíc korun jako peněžitý trest.
„Navrhoval jsem především uznání viny, ale soud rozhodl podle zásady ‚v pochybnostech ve prospěch‘, čili obžalovaného zprostil obžaloby. Zjednodušeně řečeno soud neprokázal zavinění na nehodě, tedy zda v době nehody řidič ovládal vozidlo vědomě,“ uvedl okresní státní zástupce Vladimír Štěpánek.
„Prokazoval se řidičův laps, takzvaná synopse, krátkodobé bezvědomí, zda nastalo, či nenastalo. Prováděly se důkazy, přehrávaly videozáznamy, soud vyslechl znalce. Soud to vyhodnotil tak, že pana obžalovaného zprostil obžaloby, protože podle jeho názoru nebylo najisto postaveno, že ke krátkodobému bezvědomí těsně před nárazem nedošlo,“ řekl žalobce.
Auto šikmo přejelo do protisměru
Podle státního zástupce znalec z oboru dopravy konstatoval, že jízda osobního vozu před nehodou, jak ji zachytila kamera, byla atypická. Vůz jel šikmo přes jízdní pruh do protisměru až do místa střetu, zrychloval na 63 kilometrů v hodině a současně svítila i brzdová světla. Rychlost tam přitom byla omezena na 30 kilometrů v hodině.
Auto jelo od novoměstského náměstí po Komenského ulici ve směru na Náchod. Takřka na úrovni hospody Rychta však už vozidlo jelo v protisměru a zachytilo chodkyni. Ta přešla po přechodu, kde jí dalo přednost jiné auto, a jednou nohou už byla na chodníku. Při zdi Rychty měli dělníci zaparkovaný finišér, do nějž senior naboural. Těsně před nárazem do pracovního stroje srazil dělníky.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Video zachycující asi 50 metrů jízdy bylo nakonec rozhodující, styl jízdy totiž podle soudu neodpovídal nedbalostnímu jednání.
„Pan obžalovaný evidentně stlačoval oba pedály, plynový víc. Z toho jsme se snažili dovodit, že nemohl ovládat vozidlo. Znalkyně však vyloučila, že aktivně mačkal pedál, protože jako bezvládný ho mačkáte už svou vahou, což náš argument nepodporuje. Znalec se přiklonil k obhajobě v tom, že pokud by se řidič nevěnoval řízení, vůz by se choval podivně, uhýbal by, ale tento jel plynule šikmo,“ řekl žalobce, pro nějž jde o komplikovaný případ, jaký dosud v kariéře neměl.
Dříve se žalobce snažil dokázat, že řidič se nesprávným způsobem snažil zleva předjet auto, které dávalo přednost chodkyni.
V závěru hlavního líčení však nastínil, že pravděpodobným důvodem, proč se šofér nevěnoval řízení, mohlo být hledání klíčů. Ty se totiž podle policejních fotografií našly u plynového pedálu. Argumentem pro to, že se nevěnoval řízení, byla i výpověď jednoho z poškozených, že měl oční kontakt s řidičem těsně před tím, než ho auto srazilo.
|
Policie viní z nedbalosti řidiče, který vjel do lidí, jeden člověk zemřel
Přitom už posudek z oboru zdravotnictví, který si vyžádala policie, vyzníval tak, že muž žádnou indispozici neměl.
„Pro krátkodobé bezvědomí nic nenasvědčovalo ani z dřívějších lékařských zpráv, ani z vyšetření po nehodě, ale druhým dechem znalec dodává, že nelze vyloučit, že něco takového nastalo, že i takové akutní stavy jsou, které nezanechají po sobě stopu. Obhajoba toho využila,“ řekl žalobce Štěpánek.
Znalec tedy nevyloučil, že řidič mohl mít výpadek krátce před nehodou, ale těsně před srážkou už mohl být zase při vědomí. Anamnéza, EKG ani jiná vyšetření po nehodě pro bezvědomí nesvědčila.