Řidič přerazil sloup veřejného osvětlení, auto pak převrátil na střechu

  14:30
Vážně vyhlížející nehoda se dopoledne stala v obchodní zóně na okraji Hradce Králové. Osmatřicetiletý řidič Fordu Mondeo tam vyjel ze silnice, přerazil sloup veřejného osvětlení a svůj vůz převrátil na střechu. Se zraněním skončil v nemocnici.
Nehoda auta v Rovné ulici v Hradci Králové (9. září 2025)

Nehoda se stala v Rovné ulici poblíž prodejny Makro kolem 10:45. Silnice přivádí dopravu do obchodní zóny v Březhradu, vedle vede frekventovaná výpadovka na Pardubice.

„Pacient byl při vědomí, mohl chodit, komunikovat. Utrpěl povrchová poranění hlavy. K dalšímu vyšetření ho záchranářská posádka převezla na urgentní příjem královéhradecké fakultní nemocnice,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.

Nehoda auta v Rovné ulici v Hradci Králové (9. září 2025)
Nehoda auta v Rovné ulici v Hradci Králové (9. září 2025)
Nehoda auta v Rovné ulici v Hradci Králové (9. září 2025)
Nehoda auta v Rovné ulici v Hradci Králové (9. září 2025)
Policejní mluvčí Andrea Muzikantová uvedla, že řidič měl negativní dechovou zkoušku na alkohol.

„K příčině nehody zatím nemohu nic uvést, ani k odhadu škod, kolegové jsou u dalších nehod,“ řekla mluvčí.

Hasiči z obou hradeckých stanic zabezpečili vozidlo proti požáru a sorbentem odstranili provozní kapaliny unikající z auta. „K zabezpečení poškozeného sloupu veřejného osvětlení byli na místo nehody přizváni pracovníci Technických služeb Hradec Králové,“ uvedli krajští hasiči na sociálních sítích.

