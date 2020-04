Řidič v křižovatce u Hradce dostal smyk, náraz do lampy auto přetočil

Nehoda se stala před půl devátou dopoledne na křižovatce silnice I/11 s ulicí Zelenou na okraji Hradce.

„Řidič auta značky Kia Ceed jedoucí ve směru od Prahy na Jaroměř při najíždění na kruhový objezd se zatím nezjištěným způsobem dostal do smyku, najel na betonovou obrubu středového ostrůvku, od které byl odmrštěn vpravo mimo komunikaci, sjel do příkopu, kde po nárazu do sloupu veřejného osvětlení se otočil kolem své osy,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Třiasedmdesátiletý řidič a stejně stará spolujezdkyně byli převezeni do nemocnice na ošetření.

Policisté potvrdili dechovou zkouškou, že řidič před jízdou nepil alkohol. U auta zadrželi osvědčení o registraci. Škoda na autě se odhaduje na 300 tisíc korun, škoda na sloupu a obrubě činí 30 tisíc.

Přesnou příčinou nehody se zabývají dopravní policisté.