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Na Jičínsku se srazila tři auta, jedna žena zemřela. Mezi zraněnými jsou i děti

Autor:
  17:14
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: CTK / imago stock&people / Daniel Scharinger ČTK

Jedna řidička zemřela a několik lidí utrpělo zranění při odpolední nehodě tří vozidel u Holína na Jičínsku. Na silnici I/16 zasahovalo pět pozemních posádek záchranářů a dva vrtulníky. Na síti X o tom informovala zdravotní záchranná služba Královéhradeckého kraje.

„Záchranáři ošetřili celkem sedm zraněných osob, jedna osoba bohužel i přes veškerou jejich snahu svým zraněním na místě podlehla. Do nemocnic byly transportovány čtyři osoby, mezi nimi dva dětští pacienti,“ uvedli záchranáři.

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„Ženu s poraněním hrudníku jsme po ošetření přepravili do nemocnice v Jičíně a pacienta s poraněním břicha posádka letecké záchranné služby z Liberce předala do další péče v liberecké nemocnici,“ dodali.

Další dva lidi po vyšetření ponechali na místě. „Jejich stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení,“ dodala záchranná služba. Další okolnosti k havárii neuvedla.

Podle policejní mluvčí se srazila tři auta, co se ale na místě přesně stalo, je předmětem vyšetřování. Zemřela řidička Škody Octavia, s ní v autě cestovali další dva lidé. V autě značky Mitsubishi cestoval řidič se spolujezdkyní. Ve třetím autě, také značky Škoda Octavia, jeli dva lidé. Silnice bude do odstranění následků nehody zavřená.

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