Nepozorná mladá řidička při nehodě přerazila strom, vůz převrátila na střechu

„Jednadvacetiletá řidička jedoucí v automobilu značky BMW od obce Veliš směrem do Jičína se zřejmě plně nevěnovala řízení, přejela vpravo mimo komunikaci do příkopu, kde narazila do stromu a s automobilem se převrátila na střechu,“ popsala čtvrteční nehodu mluvčí policie Eliška Pospíšilová.

Řidička byla podle vyšetřovatelů řádně připoutaná bezpečnostním pásem a nebyla ničím ovlivněna. Z místa nehody ji záchranáři převezli do nemocnice.

Škoda je předběžně vyčíslena na 125 tisíc korun. Řidička na místě dostala pokutu ve výši dva tisíce korun.