Nehoda se stala kolem 7:15. Zasahovalo několik posádek zdravotnické záchranné služby (ZZS), hasiči a policie.
„Dnešní dopravní nehoda dvou osobních vozidel u Choustníkova Hradiště si vyžádala zásah pěti výjezdových skupin ZZS Královéhradeckého kraje. Na místě bylo celkem sedm účastníků nehody včetně tří dětí. Nejvážněji byli zraněni oba zaklínění řidiči, jeden utrpěl poranění hrudníku a dolní končetiny, druhý poranění hrudníku a pánve,“ uvedla mluvčí ZZS Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.
Zasahovalo podle ní asi deset zdravotnických záchranářů včetně lékařů. „Po ošetření byli oba zranění přepraveni pozemními posádkami do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ sdělila.
Podle policejní mluvčí Šárky Pižlové se obě vozidla srazila čelně. „Příčiny a okolnosti nehody vyšetřujeme. Silnice je uzavřená,“ řekla Pižlová.