Motorkář na Hradecku zahynul při srážce s autem, to potom vzplálo

Štěpánka Tůmová
  15:08
Kriminalisté hledají svědky středeční tragické nehody u Lochenic na Královéhradecku, při níž zemřel motocyklista. Srazil se s osobním autem, řidička je zraněná. Policie zajistila motocykl i auto a nechá je odborně prozkoumat.
Nehoda auta a motocyklu u Lochenic (24. září 2025)

Nehoda auta a motocyklu u Lochenic (24. září 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nehoda se stala krátce před 5:45 na „staré“ silnici číslo II/611, která vede podél dálnice.

„Jednalo se o střet osobního vozidla značky Škoda Fabia s motocyklem Suzuki. Sedmatřicetiletý řidič motocyklu bohužel na místě dopravní nehody utrpěl zranění neslučitelná se životem. U zemřelého byla nařízena soudní pitva,“ řekla mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.

Po srážce auto začalo hořet, devětačtyřicetiletá řidička však uvnitř už nebyla. „Hasiči požár zlikvidovali pomocí vysokotlakého proudu,“ sdělili na sociálních sítích krajští hasiči.

Zraněné ženy se ujali zdravotničtí záchranáři. „Utrpěla poranění hrudníku, sanitou jsme ji dopravili do fakultní nemocnice,“ řekla mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lucie Hanušová.

Dechová zkouška na alkohol a test na omamné a psychotropní látky byly u řidičky negativní. Přesnými příčinami a okolnostmi nehody se policie dosud zabývá.

„Pokud jste místem dopravní nehody projížděli a máte jakékoliv informace k nehodovému ději, kontaktujte linku 158,“ požádala mluvčí policie.

Jednotky profesionálních hasičů z obou hradeckých stanic zasypaly uniklé provozní kapaliny a uklidily silnici. Místo bylo několik hodin uzavřené, jezdilo se objížďkami.

