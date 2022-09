Na dopravní terminál s parkem a parkovištěm chce Dvůr sehnat 70 milionů

Druhá soutěž v krátké době Dvůr Králové v krátké době uspořádal už druhou architektonickou soutěž. První v historii města zorganizoval v loňském roce na revitalizaci bývalé Mayerovy továrny. Do přestavby brownfieldu o rozloze 5 500 čtverečních metrů chce investovat rekordních 350 milionů korun. Kde bývala městská tržnice, má vzniknout společenský sál pro 700 diváků, naučné centrum a zábavní park. Letos v dubnu město podepsalo smlouvu se společností Grimm Architekti na vypracování projektové dokumentace za více než 30 milionů. V létě město rozhodlo, že projekt rozdělí na etapy, aby mohlo zažádat o dotaci. Nejprve dojde k demolici jižního křídla továrny, kde vyroste dvoupodlažní objekt s víceúčelovým sálem a podzemní parkoviště s kapacitou 60 míst. „Na tyto práce by měla navázat rekonstrukce severního křídla, kde by mělo být herní, zábavní a naučné centrum pro děti nebo loutkové divadlo,“ informoval dvorský místostarosta Jan Helbich (ANO). Kromě Mayerovy továrny a autobusového terminálu město připravuje další investice za desítky milionů korun. Hotovou má studii na rekonstrukci Základní školy Schulzovy sady nebo na nový dům dětí a mládeže, který by měl vzniknout přestavbou sídla městských vodovodů a kanalizací.