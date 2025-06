Obří investice do vzájemného propojení dolnoslezské metropole s Náchodem oznámili zástupci polského Generálního ředitelství silnic a dálnic (GDDKiA). Do zrychlení dopravy chtějí napumpovat přes 2,5 miliardy zlotých, tedy téměř 15 miliard korun.

A nejde jen o plány. Pro šest úseků z Wroclawi do města Bardo, necelých 50 kilometrů od hraničního přechodu v Náchodě-Bělovsi, už mají vysoutěžené zhotovitele. Stavba začne co nevidět.

„Jsem moc rád, že se s Náchodem počítá i po dostavbě dálnice S3 do Lubawky, kde jsou Poláci napojení na budoucí D11. Pro ně je Náchod i dál jedním z důležitých propustků do České republiky,“ říká starosta Náchoda Jan Birke (SOCDEM).

Právě v Náchodě minulý týden oblastní ředitel GDDKiA Waldemar Wojciechowski prezentoval aktuální stav přípravy investic.

Delší část do tří let

Poláci chtějí modernizovat současnou silnici 8 na rychlostní komunikaci S8 formou design and build, která se prosazuje i v Česku. Vítězné firmy tak připraví podrobnou stavební dokumentaci a zároveň zakázku realizují.

První tři úseky od obce Kobierzyce u Wroclawi, kde nyní S8 končí, se mají stavět už teď v červnu, 32,5kilometrová část do města Lagiewniki má být hotová ve třetím čtvrtletí roku 2027. Zhotovitele vybrali silničáři už předloni.

Další tři úseky z Lagiewnik po Bardo měří 31,2 kilometru a práce se mají rozběhnout v prvním čtvrtletí příštího roku. Vítězné firmy vybrali polští silničáři vloni a letos na jaře. Práce by se měly stihnout do poloviny roku 2028.

Na 23 kilometrů dlouhý úsek z Bardo do Klodzka vypíšou silničáři tendr v nejbližších týdnech. S jeho stavbou se počítá do roku 2029. Zhruba ve stejné době se má také rozšiřovat silnice z Klodzka k českým hranicím, která zahrnuje úsek z Kudowy do lázní Duszniki Zdrój, obchvat Szalejowa Górnego a úsek ze Szczytné do Klodzka.

„Pro úsek Szczytna-Klodzko jsme v lednu získali rozhodnutí o vlivu na životní prostředí a stavební povolení očekáváme v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvedl Waldemar Wojciechowski.

Více o stavbách Náchod na svém webu zveřejnil prezentace polských i českých silničářů k chystaným dopravním stavbám, včetně map a termínů.

O půl roku později chtějí polští silničáři získat povolení také pro příhraniční úsek. Stavby mají být hotové v roce 2029 a 2030.

„Silnice do Klodzka by měla mít tří pruhy, kdy ve stoupání vznikne předjížděcí pruh, jak to známe například u Kudowy. Modernizace silnic, které propojí české a polské území, přináší obrovský význam nejen pro dopravní komfort, ale i pro hospodářský a turistický rozvoj,“ míní Jan Birke.

Masivně se investuje i na české straně. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) staví obchvat Náchoda za 3,2 miliardy korun bez daně. Práce začaly v březnu a hotové mají být v březnu 2028. Po jeho zprovoznění projedou především kamiony od dálnice D11 u Jaroměře až na polské hranice zcela mimo zastavěná území. Na obchvat navíc navazuje krajská přeložka silnice na Broumov.

Česko staví u polských hranic v Královci také dálnici D11. Její první etapa kolem Královce má být hotová v dubnu příštího roku. Navazující etapa do Trutnova by měla sloužit do konce roku 2028. Pro úsek D11 mezi Trutnovem a Jaroměří nyní ŘSD vybírá zhotovitele. Stavět se má ještě letos s cílem zprovoznění v roce 2028.

Zrychlí i železnice

Kromě silniční sítě se na obou stranách hranice připravuje také modernizace železnice. Cílem je rychlejší a komfortnější cestování přes železniční přechod v Meziměstí. Především polská strana se snaží o zavedení přímého spojení mezi Hradcem Králové a Wroclawí.

„I my v tomto spojení vidíme obrovský potenciál. Když cestování do Wroclawi zrychlí, otevřou se nové možnosti, například v souvislosti s tamním letištěm. Mohl by to být v budoucnu nástupní bod na dovolenou pro většinu Východočechů, ale třeba i pro Pražáky,“ předpokládá první náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).

Správa železnic v květnu vybrala projektanta pro modernizaci traťového úseku z Náchoda do Meziměstí. Projekční práce za 130 milionů dodá společnost Sagasta. Samotná stavba se plánuje na roky 2029 až 2032.

Už dříve zadali železničáři projekční práce pro modernizaci trati z Hradce Králové do Jaroměře a nyní vybírají i projektanta pro úsek z Jaroměře do Náchoda, který zahrnuje také vysokovskou spojku. Trať až do České Skalice bude dvoukolejná a jízda z Hradce do Náchoda má trvat jen 26 minut.