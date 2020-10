Doprava v Královéhradeckém kraji má za sebou obří tendr i blamáž v Opočně

Týden před volbami do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se přihodila pozoruhodná věc: největší favorit voleb hnutí ANO pochválil svého úhlavního rivala ODS.

Stačila čtyři slova lídra dosud opozičního ANO Jaromíra Dědečka. „Práci Martina Červíčka hodnotím dobře,“ řekl byznysmen, patrně největší konkurent Červíčka v boji o hejtmanský post, když měl zhodnotit práci krajské vlády v dopravní oblasti.

Chvála je v některých dopravních aspektech skutečně na místě. Zrovna tak je však potřeba připomenout, že současný první náměstek hejtmana měl nástup do funkce velmi usnadněn.

Jeho předchůdce Karel Janeček (ČSSD) byl totiž téměř neviditelný, občas se mihl u stříhání pásky na opravené silnici a nejvíc byl nechtěně vidět, když jej odboráři od různých autobusových dopravců vyzvali k odstoupení. Policejní exprezident a muž velkých gest i obřích billboardů Martin Červíček je přesným opakem plachého Janečka.

Dopravní téma je už mnoho let volebním evergreenem. Ani letošní podzim není výjimkou. Konkurovat může snad jen zdravotnictví, a to převážně „díky“ koronaviru. Recept na opravy, kvalitnější veřejnou dopravu a stavbu dálnic jako by měly všechny kandidující subjekty.

Blamáž na obchvatu Opočna

V hodnocení dopravy nelze pominout čerstvou blamáž. V polovině srpna se slavnostně stříhala páska dvoukilometrového obchvatu Opočna za 147 milionů korun.



Ten však přesně o týden později stavební úřad zase uzavřel. Podle něj krajský úřad na obchvat pustil auta dříve, než směl, bez kolaudačního souhlasu i zkušebního provozu. Na mimořádné tiskové konferenci se za to hejtman Štěpán (ČSSD) i radní pro investice Václav Řehoř (ODS) omluvili a nastalo prošetřování, kdo za chybu může.

Na jaře roku 2016 tendr na autobusovou dopravu připomínal zákopovou válku mezi krajem a řidiči. Odboráři tehdy návrh napadli vlastní analýzou, tu však kraj svým posudkem rozcupoval. Bazírovalo se na takových maličkostech, jako jsou výpočty zrychlení autobusu, které je potřeba znát pro výpočty časové délky jízdy na jednotlivých linkách.

Trvalo to sice skoro další čtyři roky, ale tendr na desetiletý provoz autobusů za 7,7 miliardy korun - tedy největší zakázka v historii Královéhradeckého kraje - se podařilo zvládnout. Standardem se staly autobusy s klimatizací i wi-fi, přibývat budou i nízkopodlažní spoje.

Miliarda jde od státu na opravy silnic, radní chce víc

Přestože stav krajských silnic druhé a třetí třídy je špatný a v některých případech dokonce havarijní, podařilo se ustálit částku, kterou kraj může každoročně do jejich oprav napumpovat. Z různých operačních programů či od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) do kraje už čtvrtým rokem v řadě plyne více než miliarda korun, tedy více než dvojnásobek oproti předchozímu období. Letos by to mělo být až 1,4 miliardy.

„Prostřednictvím SFDI dostáváme nějaké objemy peněz a je avizováno, že stát na tomto přístupu nic nezmění. Já tvrdím, že by se ty částky měly naopak navýšit. Existují i další možnosti jak minimálně v dalších dvou či třech letech čerpat dál finanční prostředky z Evropské unie,“ konstatoval Červíček.

Kraj má na tom, že se staví dálnice D11 i D35, jen malou zásluhu, větší roli hrál aspoň v přípravě staveb klíčových obchvatů Jaroměře a Náchoda, které s dálnicemi přímo souvisejí.

Také v nynějších volebních programech stran se to jen hemží většinou abstraktními sliby zrychlení budování dálnic. Jen některé strany však mají ponětí, jak toho dosáhnout. Vítaná může být pomoc s výkupem pozemků, ale nejúčinnější se zatím jeví „pouhý“ nátlak krajských poslanců, senátorů, případně ministrů a vysokých úředníků.

Úkoly pro příští vládu: obchvaty a hlavně železnice

Kraj by měl v příštím období ještě vystupňovat tlak, ale současně se nezaměřovat pouze na dálnice. Měl by přihlédnout k tomu, že jen málokterý Hradečák je spokojen s informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), že severní tangentu krajského města bude možné začít stavět nejdříve v roce 2027.

Trutnov a kraj by měly spolu lobbovat za vysokorychlostní železnici, Náchod se bít za Vysokovskou spojku, Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou zase za obchvaty.

„Jedině tlak všech politiků může vést k tomu, že si stát uvědomí, že Královéhradecký kraj není žádný okrajový region, ale že je velmi důležité zdejší infrastrukturu dobudovat,“ řekl Červíček.

Jedním z prvních úkolů nového vedení kraje bude dotáhnout do konce tendr na desetiletý provoz železniční dopravy.

„O podrobnostech nabídek nemohu mluvit, jen to, že z šesti deklarovaných zájemců jsme dostali nabídky od pěti, o těch teď velmi intenzivně jednáme. Jsem přesvědčený o tom, že do konce roku připravíme veškeré podklady pro to, aby se smlouva o provozování železniční dopravy od prosince 2021 mohla uzavřít,“ tvrdí Červíček.