Když jedou kamiony přes Nový Bydžov, drnčí nádobí. Kraj obchvat nechce

Obyvatelé ulice Bedřicha Smetany a Revoluční třídy v Novém Bydžově už toho mají plné zuby. Každý den jim pod okny projíždějí kamiony a další vozy, které ničí silnici a dělají nesnesitelný hluk. Otřesy jsou v centru Bydžova silné tak, že se v bytech klepe nádobí na policích.

Největší hluk dělají náklaďáky, které jedou hlubokými dírami. „Jezdí čím dál více kamionů. Do těch děr najíždějí strašně rychle,“ říká Ludmila Jánská, která v ulici bydlí.

Z neustálého hluku má nervy nadranc: „Město občas nějakou tu díru zasype, ale stejně to vydrží jen pár týdnů. Občas se ani v noci nevyspíme, protože pořád jezdí. Když sedím odpoledne v obýváku a jedou kamiony, klepou se nám skleničky na poličkách.“

V jednu chvíli seniorku přerušuje další nákladní auto. „To je tady pořád. Není tu skoro žádný klid a člověk si ani nepopovídá,“ říká bezradně. Podobně to vidí sousedka Anna Pavlásková. Na domě má zničenou omítku, za kterou podle ní může nepřetržitý provoz pod okny.

„Podívejte, je to samé bahno a barva oprýskaná. Dříve jsme to opravovali, ale teď už na to kašlem, nemá to cenu. Stojí to akorát peníze a za měsíc to můžeme opravovat znovu. Pořád dokola,“ stěžuje si, „je hrozné, že se tady ani nedá přejít silnici. Když chci k sousedce na druhou stranu, čekám i deset minut. Není tady přechod.“

Karel Horáček na ulici u obchodu s domácími potřebami nad celou věcí jen kroutí hlavou: „Tady jezdila auta vždycky, ale teď se to nedá vydržet. Vždyť není chvilka, aby něco neprojelo.“

„Nám taky jezdí přímo za oknem. Máme malé děti, tak je to pro nás strašné. Já neříkám, že pan starosta má ta auta a kamiony přes centrum přenášet, jen si myslím, že by to nějaké řešení chtělo,“ přidává se Lucie Bendová z Revoluční třídy.

Studie říká, že Bydžov není tranzitním místem, diví se starosta

Silnice v centru města spravuje Královéhradecký kraj. Podle starosty Bydžova Pavla Loudy (nestr. za ODS), že se s hustou dopravou a s věčně rozbitou vozovkou nic neděje, je chyba právě krajských úředníků.

„Rozumím, že jsou lidé otráveni. Každý si tam stojí, jak chce a každých patnáct minut projede desítka kamionů, většinou polských, rumunských a bulharských. Řidiči si tudy zkracují cestu,“ říká.

Ulevit centru Bydžova měl projekt obchvatu města, tedy přeložka silnice II/327. Horlivě se o něm diskutuje už pět let. Kraj dokonce nechal vypracovat tři varianty, kudy by vedl a kolik by stál. Přes Bydžov si totiž nákladní vozy zkracují cestu do Hradce Králové, Prahy nebo Poděbrad.

„Zajímavé je, že když se podíváte do studie obchvatu, tak tam najdete, že nejsme tranzitním místem. To je ale v rozporu s tím, co se tady momentálně děje,“ říká Louda.

Obchvat je zapracován v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje i v územním plánu města, ale zatím na něj nejsou peníze.

„Město na něj nemá. Druhým důvodem je dopravní studie, ze které vyšlo, že Nový Bydžov obchvat nepotřebuje, protože naprostá většina aut se přemisťuje po regionu, takže pro kraj ani stát není bydžovský obchvat prioritou,“ říká tajemnice Městského úřadu v Novém Bydžově a předsedkyně spolku Na podporu aktivit v Novém Bydžově Marcela Česáková.

Lidi chápu, ale obchvat je drahý, oponuje krajský radní

Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Červíčka (ODS) není stavba obchvatu Nového Bydžova příliš reálná:

„Chápu tamní obyvatele i jejich stížnosti na dopravu. S ohledem na vysoké stavební náklady, které sahají k 770 milionům korun, a výhledově nejasnou dopravní intenzitu, je však z pohledu kraje výstavba obchvatu v současné době neekonomická.“ Bydžovští si prý musí počkat na stavbu dálnice D35 a D11.

Podle některých obyvatel nejen kraj, ale i radnice problému pouze přihlíží. „Snažil jsem se od vedení města dostat nějakou odpověď, jak hodlá některé věci řešit, ale stále nic. Zajímá mě, jak chce radnice chránit majetek i lidi před už nezvladatelnou dopravní situací,“ upozornil místní obyvatel Václav Tauš.

„Konkrétně jsem zvědav na opatření k bezpečnosti provozu a ke snížení vibrací, které již několik let zatěžují naše domy. Provoz a nedodržování rychlosti trápí obyvatele celého centra. Posledních pár let se tady mluví o zhotovení přechodů, ale zůstalo jen u slibů, zatímco doprava tady čím dál více houstne,“ řekl Václav Tauš.

Podle tajemnice Česákové problém husté dopravy v historickém jádru města vyřešit nelze.

„Prostě tady nejde odklonit dopravu. Doprava roste, jen za posledních patnáct let se počet vozidel v naší obci a okolí ztrojnásobil. Dopravní studie ukazuje, že tranzit skrz naše město je minimální. Každý jezdí autem do práce, nakupovat, do školy a školky. Na takový ruch není město stavěné. Větší problém je nedostatek parkovacích míst, což je priorita pro komisi pro bezpečnost a dopravu ve městě,“ řekla tajemnice.

Město výhledově počítá alespoň s rekonstrukcí obou ulic v historickém centru, ale ta nebude dříve než v letech 2022 až 2025.

„Chceme zohlednit moderní prvky s ohledem na hlučnost, vibrace a bezpečnost. V Revoluční ulici má město se souhlasem kraje připraveny k realizaci dva přechody pro chodce. V současné době je pro tuto akci vysoutěžen dodavatel a na Fond dopravní infrastruktury je zažádáno o dotaci. Realizace přechodů se spustí nejdéle letos v květnu,“ sdělila tajemnice.