Místo v ústavu, v bytech. Duševně nemocní mohou žít jako velká rodina

Tomáš Hejtmánek
  11:00
Klienti s chronickým duševním onemocněním se nastěhovali do nových domovů v Rokytnici v Orlických horách. Ve dvou objektech simulujících běžné domácnosti se mají naučit žít co nejvíce samostatným životem. Dosud mohli v Královéhradeckém kraji zůstávat buď ve vlastních rodinách nebo v ústavní péči. Nabídka mezistupně byla velmi omezená.

Dva nové domy mají po šesti jednolůžkových pokojích, společnou místnost s kuchyní a zázemí pro pečovatele. Klienti se v nich na rozdíl od ústavní péče mohou cítit více jako doma a lépe si osvojí každodenní dovednosti.

Dvanáct nových míst rozšířilo současnou kapacitu Domova na Stříbrném vrchu, který v Rokytnici provozuje domov se zvláštním režimem a také chráněné bydlení v Rokytnici a Rychnově nad Kněžnou. Pečuje o 73 klientů a je v Královéhradeckém kraji jediným pobytovým zařízením pro duševně nemocné.

„Zvýšení kapacity je pro nás důležité, protože máme velké množství neuspokojených žádostí o umístění. Jde o specifický typ domova,“ říká vedoucí sociálního odboru Královéhradeckého kraje Jiří Vitvar.

Ředitelka rokytnického Domova na Stříbrném vrchu Eva Fremuthová při otevření domů s komunitními byty (8. ledna 2026)
Interiér domu s komunitními byty při Domovu na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách (8. ledna 2026)
Interiér domu s komunitními byty při Domovu na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách (8. ledna 2026)
Komunitními byty Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách (8. ledna 2026)
6 fotografií

Dva přízemní objekty vznikly jako novostavba místo zdemolovaného rodinného domu poblíž krajského Domova na Stříbrném vrchu. Bude v nich 12 zaměstnanců, někteří budou sdíleni s mateřským domovem. Výstavba přišla na 38,9 milionů korun bez daně, Královéhradecký kraj však většinu zaplatil z dotací.

„Necelé dva miliony stálo ještě vnitřní vybavení a elektronika,“ doplňuje radní kraje pro investice Zdeněk Praus (ANO).

Cesta k běžnému životu

Do bytů se přesunuli dva stávající klienti domova, dalších deset obyvatel přišlo přímo z rodin nebo z jiných zařízení. „Jde o duševně nemocné, o něž dosud pečovaly rodiny, ale jejichž stav už vyžaduje přesun do pobytového zařízení. Někteří klienti byli v nemocniční psychiatrické péči, protože domů se vrátit nemohou,“ vysvětluje složení klientů ředitelka Domova na Stříbrném vrchu Eva Fremuthová.

Jednolůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení a kuchyňský kout. Klienti budou zprvu dostávat obědy z nedalekého domova, později by si měli vařit sami. Pokud se jejich stav a soběstačnost zlepší, budou se moci přesunout do chráněných bytů nebo i zpět do rodin.

Dětské domovy v kraji skončí, v bytech si děti budou samy prát i vařit

„Prostory nabízejí klientům skvělou možnost na sobě pracovat a posouvat se směrem k běžnému životu. Objekty jsou k tomu kompletně připravené. Stěhovat se sem budou už v pondělí,“ říká ředitelka.

Pro Rokytnici je umístění dvou nových domů příležitostí k získání dalších pracovních míst ve městě. V domově dosud pracovalo přes sedm desítek lidí.

„Jsme rádi, že tady kraj tuto sociální službu rozvíjí. Je pro nás důležitým partnerem nejen v této oblasti, ale má tu také středisko údržby silnic, krajskou lékárnu a chystá se stavba výjezdové stanice záchranné služby,“ připomíná starosta Rokytnice v Orlických horách a náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán (Hlas samospráv).

Kritika místních nezabrala, domov pro hendikepované přivítal první obyvatele

Stavba dvou rodinných domů se samostatnými domácnostmi je výsledkem dlouhodobé koncepce, podle níž se kraj snaží přesunout část klientů z domovů sociálních služeb do samostatných domácností. Podobný trend jde v Česku napříč obory. Do běžných bytů se postupně stěhují některé skupiny dětí z dětských domovů, speciální chráněné bydlení se rozvíjí i v rámci ostatních pobytových sociálních služeb.

Podobné domy už jsou v hradecké čtvrti Roudnička, v Třebechovicích pod Orebem nebo Týništi nad Orlicí. Další domov pro lidi se zdravotním postižením za necelých 100 milionů korun nyní kraj dokončuje v Novém Městě nad Metují. Otevřít se má ještě v lednu.

