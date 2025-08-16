Odvoz poníků a lam proběhl ve čtvrtek odpoledne, v příštím týdnu má zmizet i drůbež. Majitelé zvířat chtějí krokem vyjádřit nesouhlas s postupem Královéhradeckého kraje i podporu bývalému vedení.
S pondělním odvoláním ředitele Martina Kryštofa Kubáka a politicky motivovanou výpovědí pro jeho zástupce Romana Touška, který je předsedou hronovské ODS, údajně ztratili důvěru v to, že bude o zvířata v domově dobře postaráno.
Měli jsme tu jednoho klienta, který strávil celý život u koní. Každé ráno před snídaní seděl u ohrady. Když umíral, přál si ještě jednou pohladit koně, tak jsme mu ho přivedli na pokoj. On poté za několik hodin zemřel.