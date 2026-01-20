V novoměstských kasárnách vznikla první stavba, hendikepovaní získají nový domov

Léta chátrající areál podél Masarykovy ulice o rozloze 6,5 hektaru se začíná zvolna měnit. Zatímco městské stavby se teprve projektují, Královéhradecký kraj už ukázal hotové bydlení pro zdravotně postižené. Nastěhují se 1. února.
„Chceme dostat klienty z ústavní péče, zde konkrétně z Ústavu sociální péče v Kvasinách. Za mě velký dík za to, že můžeme alespoň po částech klienty rozprostřít po kraji a uvést je do přirozeného prostředí,“ řekla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO) a neskrývala překvapení, o jak velký dům nakonec jde.
Budova je bezbariérová. Rozlehlý rodinný dům bude mít tři domácnosti, každou pro šest lidí s mentálním, případně kombinovaným postižením. Ubytovaní budou v jednolůžkových pokojích, z nichž je přístup na terasy i zahradu. S nejbližšími spolubydlícími se budou potkávat v jídelně s kuchyňským koutem a obývákem. Každá domácnost má i velké koupelny, kde bude sloužit závěsný systém, který pomůže personálu s nepohyblivými klienty.
Rozsáhlé je i společné zázemí. Aktivizační pracovník tu má velkou místnost, bude tu zázemí pro rehabilitace, masáže či magnetoterapii. Je tu i výdejová místnost pro obědy či večeře, prádelna s mandlem, šatny pro personál i kanceláře. Venku vznikla terasa, altán i retenční nádrž na dešťovou vodu.
Kraj se pustil do stavby domova pro osoby se zdravotním postižením v květnu 2024. Předtím tady stával kasárenský autopark s rezavějící plechovou halou. Teď tento kout kasáren v sousedství parku Březinky a bytových domů nebývale prokoukl. Domov vyšel na 125 milionů korun se započtením daně, z toho devět milionů činí vybavení. Národní plán obnovy poskytl asi 80 milionů.
„V malém počtu jsou raději“
Kvasinský ústav, který se roku 1999 přestěhoval z restituovaného zámku do nové budovy, obývalo tehdy 86 hendikepovaných. S transformací sociálních služeb, kdy se velká zařízení nahrazují menšími, se jeho kapacita postupně snižuje a letos tam zůstane už pouze 25 klientů.
Komunitní bydlení s šestičlennými domácnostmi už funguje na šesti místech v Kostelci nad Orlicí, Týništi i Třebechovicích. Další domovy pro zdravotně postižené se už připravují v Jaroměři a Častolovicích.
„V Novém Městě budeme fungovat v nepřetržitém provozu s přímou péčí. Bude tu 22 pracovníků, tři zdravotní sestry, pradlena, uklízečka, sociální pracovník, celkem asi 29 zaměstnanců. Klienti se už na stěhování pozvolna připravují. Budou mít i personál, který přechází s nimi, takže známé tváře. Tím, že budou mít jen šestičlennou domácnost, to pro ně bude klidnější. V malém počtu jsou raději, to už víme z dřívějších stěhování,“ vysvětluje ředitelka kvasinského ústavu Jana Mašková.
V úterý domov slavnostně otevřeli, odpoledne tam pozvali rodiče klientů i opatrovníky. Noví obyvatelé budou průměrně padesátníci.
„Teď už pomalu začneme do Nového Města stěhovat věci klientů. Také je to potřeba tady víc zabydlet, zatím tu není ani žádný obrázek. Péče tu bude asi stejná jako v Kvasinách, ale budeme se snažit, aby se tu klienti cítili jako doma. Budeme jim pomáhat s hygienou, oblékáním, chozením ven, budeme se účastnit místních akcí. Klienti už o stěhování vědí, důležité je, že budou mít své soukromí na jednolůžkových pokojích,“ podotýká Michal Surma, který novoměstskou pobočku povede.
Velké chodby či rozměrné koupelny podle něj odpovídají tomu, že domov bude připraven v budoucnu i na nepohyblivé obyvatele.
Královéhradecký kraj v sousedství ještě plánuje stavbu chráněného bydlení pro osm klientů s chronickým duševním onemocněním. Podobnou nedávno otevřel v Rokytnici v Orlických horách, pod tamní Domov na Stříbrném vrchu bude patřit i novoměstské zařízení.
Město chystá bytové domy
V areálu kasáren je i další změna. Současné vedení města prosadilo demolici vybydlené kasárenské budovy, i když opozice se tomu na poslední chvíli na podzim 2024 snažila zabránit.
Z kasáren hraničářů v Novém Městě bude obytná čtvrť s hřištěm i jezírkem
Kasárenský blok nakonec padl k zemi loni v únoru. Jelikož město sehnalo dotaci kolem 28 milionů korun z Národního plánu obnovy na revitalizaci brownfieldu, tedy bývalého průmyslového areálu, firma odvezla suť ze zbořeniště a zřídila park s několika stromy a trvalkovým záhonem. Louka má být „úložištěm uhlíku“ a do konce roku 2035 se tam nic stavět nesmí.
Kasárna hraničářů
Město vystavělo kasárna v letech 1937 a 1938 pro 18. hraničářský prapor určený k ostraze pohraničí.
V novodobé historii v roce 2002 město dostalo pozemky a budovy na Františku od kraje, ale nesmělo je deset let užívat komerčně. Celkem šlo o plochu 35 tisíc čtverečních metrů, o menší stavby v bývalém autoparku a kasárna. Asi třetinu vlastnil kraj, ten převedl pozemky uprostřed areálu na město a nechal si jen autopark a tři budovy patřící k průmyslové škole: učňovský internát v opravených kasárnách, bývalý štáb a školní restauraci Pyramida.
V roce 2011 se město snažilo svou část kasáren prodat, ale neúspěšně.
Nové Město pokládá kasárny za významnou rozvojovou lokalitu, jenže nad nimi dlouho tápalo. Neshody v zastupitelstvu vznikly poté, co radnice předložila jedinou studii bez variantních řešení.
Později vyhlásila soutěž na urbanisticko-architektonickou studii, kterou před pěti lety vyhrál nad třemi konkurenty architektonický Ateliér Zídka. Vznikly i krásné vizualizace parku, hřišť, bytových domů, parkovacích domů a viladomů, které jsou však zatím na papíře.
Novoměstští původně chtěli hledat investory pro různé stavby budoucí čtvrti, ale to už částečně přehodnotili. Ve hře jsou tři družstevní bytové domy s celkem 42 byty, kde zakladatelem družstva bude přímo město. Potřebuje však dohodu s krajem, zda bude možné stavět i na krajském pozemku. Inspirace k družstvu přišla z Hanušovic, Nové Město si totiž chce udržet kontrolu od přípravy až po správu bytů a zabránit spekulacím. Třípokojový byt může vyjít na 4 až 5 milionů korun.
Dalších 40 až 50 bytů by mohlo vzniknout ve třech domech dostupného bydlení. Pro čtyřpodlažní dřevostavby se město inspirovalo ve Žďáru nad Sázavou. Na projektování získalo desetimilionovou dotaci, jenže nyní čeká, zda se k pokračování podpory dostupného bydlení přihlásí nová vláda. Jedná se o výstavbu odhadem za 200 milionů, možná v režii města, možná investora.
„Čeká se, zda stát dostupné bydlení bude znovu podporovat. My žijeme v tom, co se nabízelo dříve, tedy třicet procent dotace, šedesát procent zvýhodněný úvěr a deset procent investice města,“ podotýká novoměstský starosta Milan Slavík (ODS).
Město má také příslib dotace na park v kasárnách a urnový háj, zakázka už je vysoutěžená, ale smlouva s firmou zatím není podepsaná.
Nově otevřený domov v kasárnách starosta vítá. „Od minulého volebního období máme studii kasáren a toto je první stavba, která už není jen na papíře, ale je zhmotněna. Investorem sice není město, ale v takto rozsáhlém území nemůže ani být jen samo město jako investor. Výkop už začal. Je to krásná budova a jako stavební inženýr musím říct, že je velice architektonicky povedená. I mezi občany vnímám, že sem zapadá. Laťka je tímto vysoko nasazená, ale jsem přesvědčen, že u toho, co připravujeme, budeme mít laťku minimálně ve stejné výšce,“ věří starosta.