Projekt seniorského domu v Jičíně převzala Penta, konkurence neuspěla

Tomáš Plecháč
  10:00
V místě bývalých kasáren u lipové aleje v Jičíně nakonec přece jen vznikne domov pro seniory. Projekt, který před lety rozjela, ale nedokončila nadnárodní skupina SeneCura, převzala společnost Senior Properties, která je součástí holdingu Penta. Práce mají začít ještě letos.
Z celého kasárenského areálu v Jičíně zbyly pouze dvě budovy, ve kterých investor vybuduje domov pro seniory a Alzheimer centrum. (7. dubna 2021) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Penta počítá s demolicí obou stávajících budov. Na jejich místě vznikne centrum se 140 lůžky pro seniory, bude jich o dvacet víc, než plánoval původní investor.

Dvě budovy bývalého vojenského areálu u výpadovky na Semily koupila SeneCura od města v roce 2018. O tři roky později zahájila rekonstrukci s cílem umístit sem domov pro seniory a osoby trpící Alzheimerovou chorobou. Původně mělo být hotovo do dvou let. Na konci roku 2022 však investor kvůli inflaci a zdražení stavebních prací projekt zastavil. SeneCura se dostala do finančních potíží a své nemovitosti rozprodala.

Do hry tak vstoupila Penta. „Zajistí potřeby péče o seniory v Jičíně a přilehlém okolí i do budoucna, kdy nás čeká velký nárůst seniorů vyžadujících čtyřiadvacetihodinovou péči,“ řekl místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Skupina má vlastní síť nemocnic a v České republice provozuje desítky domovů pro klienty s demencí. Stejný typ sociálního zařízení bude také v Jičíně.

Přestavba jičínských kasáren na domov pro seniory zamrzla kvůli inflaci

„Půjde o klasický domov se zvláštním režimem se zvažovanou kapacitou 140 lůžek a dalšími dvaceti lůžky odlehčovací služby. Jičínu a jeho okolí kapacity pobytových i odlehčovacích služeb dlouhodobě chybí. Ostatně také Královéhradecký kraj už dlouho uvádí potřebu nových kapacit, proto chceme na původní záměr výstavby navázat,“ řekl MF DNES mluvčí Penta Hospitals Vladislav Podracký.

Prodej původních kasáren loni v dubnu schválil antimonopolní úřad. Zastupitelé Jičína v březnu odsouhlasili dohodu o narovnání práv s novým vlastníkem. Ten se ve smlouvě zavazuje, že zahájí demolici dvou kasárenských budov nejpozději do konce letošního roku.

„Dále má firma stanoven termín, že do jednoho roku ode dne účinnosti této dohody musí získat stavební povolení na domov pro seniory. Do tří let od stavebního povolení pak musí získat kolaudační rozhodnutí na provoz zařízení,“ prozradil mluvčí jičínské radnice Jan Jireš. Součástí dohody jsou sankce, pokud by investor nedodržel podmínky.

Náklady do stovek milionů

Podle Vladislava Podrackého půjdou náklady na demolici a stavbu nových objektů do stovek milionů korun. „Pokud vše půjde, jak má, předpokládáme zahájení provozu v roce 2029,“ naznačil mluvčí Penta Hospitals.

SeneCura přitom původně uvažovala o rekonstrukci starých budov. Už v jejím průběhu se však ukázalo, že jsou v mnohem horším stavu, než projektanti předpokládali. Město bude moci promluvit do podoby novostavby. Ve smlouvě je klauzule, že investor musí projektovou dokumentaci minimálně dvakrát projednat s městem i se zástupci kraje.

Vedení města věří, že tentokrát se projekt podaří dotáhnout. „Penta je pro mě zárukou, že projekt bude beze zbytku naplněn. Jičín tím také definitivně vyřeší osud dvou velkých opuštěných budov,“ sdělil místostarosta Petr Hamáček.

Pokud by do hry nevstoupila Penta, město by pravděpodobně muselo domov pro seniory postavit samo.

„Jičín potřebuje zvýšit kapacitu v zařízeních pro seniory, což vyplývá z demografického vývoje. Kdyby nebylo této soukromé investice, musel by Jičín vybudovat zařízení z veřejných peněz,“ upozornil Jan Jireš.

Zatímco stavbu domova pro seniory provázejí problémy, ve zbytku vojenského areálu vznikla nová desetihektarová čtvrť s 52 parcelami pro rodinné a bytové domy. Město do infrastruktury investovalo 274 milionů korun. Prvních pět parcel pro stavbu rodinných domů prodalo začátkem roku, zbytek pozemků půjde do veřejné dražby.

Bývalá kasárna v Jičíně nahradí nová obytná čtvrť za 235 milionů korun

Původní kasárna vznikla v roce 1887. Po sametové revoluci chátrala. Město armádní areál získalo mezi lety 2000 a 2006. V letech 2012 a 2013 šla většina budov k zemi, rok nato radnice vypsala urbanisticko-architektonickou soutěž na podobu nové čtvrti.

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

AI recepční zvedá tržby, říká krkonošský hoteliér. S projektem chce prorazit i v zámoří

Premium
Filip Linek a holobox

Měl problém sehnat personál, založil proto start-up a vložil do něj desítky milionů s cílem vyvinout virtuální AI recepční. Filip Linek, jenž je od roku 2019 ředitelem a spolumajitelem hotelového...

Vzácní bongové jsou po půl století zpět v Africe, pomohl Safari Park i Zoo Praha

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své...

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své domoviny v Keni. Přesun zvířat, jejichž předky dovezl před 52 lety do Dvora Králové Josef Vágner, má posílit divokou...

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné části kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

Rodiny umírajících už nemusejí dlouze cestovat, hospic pro Hradecko je hotový

Atrium lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5....

Na Hradecku zahájí nejpozději v červnu provoz druhý lůžkový hospic v regionu. Ve Stěžerách u Hradce Králové ho otevřela tamní oblastní charita. Stavba v areálu bývalé hospodyňské školy stála 200...

5. května 2026  16:43

Medvědí sourozenci si v Krkonoších zvykli, aktivní jsou hlavně ráno a odpoledne

Medvědí sourozenci Michal a Alice se už v novém medvědáriu cítí jako doma. (29....

Medvědí sourozenci Michal a Alice se už zabydleli v novém medvědáriu, které se otevřelo začátkem dubna v horském lese u Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Pod Černou horou mají...

5. května 2026  14:40

Ruina tělocvičny už nestraší, Vamberk nechal torzo u nádraží zbourat

Lidový dům ve Vamberku po vykácení náletů v únoru 2026.

Býval to kulturní dům vystavěný Lidovou stranou, ale poslední dekády se měnil v ruiny. Turisty přijíždějící do Vamberka na Rychnovsku za unikátní tradicí zdejší paličkované krajky čekalo ještě...

5. května 2026

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  11:47,  aktualizováno  17:03

Krkonoše jsou téměř bez sněhu, souvislá pokrývka zmizela rekordním tempem

Pohled ze Sněžky na Studniční horu (4. května 2026).

V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Podle meteorologů se tak stalo výrazně dříve, než je obvyklé. Že bude sníh letos mizet rychleji, naznačilo už březnové měření...

4. května 2026  12:24

Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...

3. května 2026,  aktualizováno  17:41

AI recepční zvedá tržby, říká krkonošský hoteliér. S projektem chce prorazit i v zámoří

Premium
Filip Linek a holobox

Měl problém sehnat personál, založil proto start-up a vložil do něj desítky milionů s cílem vyvinout virtuální AI recepční. Filip Linek, jenž je od roku 2019 ředitelem a spolumajitelem hotelového...

3. května 2026

Otáčím kormidlo. Mihálik překonal zranění i kritiku a přiblížil Hradec evropskému snu

Premium
Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Když před osmi lety odklepl fotbalový Jablonec jeho přestup do Nizozemska, otevírala se před Ondřejem Mihálikem nová výzva. Jenže přišlo vážné zranění a vysněná štace v Alkmaaru se smrskla na dva...

3. května 2026

Na horské dráze v Hradci se srazily vozíky, devět lidí se zranilo

Ilustrační foto.

Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové utrpělo odpoledne lehčí zranění devět lidí. Na malé horské dráze se srazila dvě vozítka, sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková.

2. května 2026  19:15

Baletka i bubeník. Drak vezme děti do pokojíku, kde ožijí rozbité hračky

Inscenace hradeckého Divadla Drak pro děti To je hračka! sází na překvapení.

Groteska si žádá vykřičník. Pokud tvůrčí tým – režisérka a choreografka Veronika Poldauf Riedlbauchová, scénografka Marianna Stránská a autor hudby Jan Čtvrtník – chtěl v královéhradeckém Divadle...

2. května 2026  7:17

Zámek v Rychnově láká na britský gospelový sbor, vystaví krajky i řezby

Zámek v Rychnově nad Kněžnou (29. dubna 2026)

Prvním květnovým dnem začíná nová návštěvnická sezona na Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Znovu přinese oblíbené prohlídky s hraběnkou, novinkou je otevření kavárny. Sezonu zpestří prodejní...

1. května 2026  7:31

