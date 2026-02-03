Domov seniorů vybuduje místo města investor, Hradec mu prodá pozemky

Hradec je pod dlouhodobým tlakem zvláště od hejtmanství, které ho kritizuje za to, že neprovozuje žádné seniorské zařízení. Ve městě funguje jen krajský domov U Biřičky, jehož kapacita však po plánované rekonstrukci klesne o 70 míst, a soukromý domov SeneCura.
Projekt ve Slatině vybuduje společnost ProSeneo, která tak nejen významně zvýší počet míst pro seniory, ale navíc v příměstské části vybuduje i domov pro lidi s demencemi a denní stacionář pro seniory. Zastupitelstvo již jednomyslně schválilo prodej asi hektarového pozemku.
„Schválili jsme prodej pozemku ve Slatině společnosti, která tam postaví zařízení, kde bude kombinovaný domov pro seniory a domov zvláštního režimu, tedy s lůžky pro ležící a současně denní stacionář. Mám z toho velkou radost, protože je to výsledek více než dva roky trvajících jednání a hledání vhodného pozemku. Nakonec se to podařilo, máme zájemce, kterému prodáváme pozemek. Následovat ještě bude příprava smluv, ve kterých budeme specifikovat dohodnutou kvalitu péče. Každopádně v roce 2030 předpokládáme kolaudaci i otevření,“ řekl Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro sociální oblast a majetek města.
Společnost ProSeneo svůj první domov pro seniory otevřela v roce 2017 v Říčanech, o čtyři roky později druhý domov v Karlových Varech – Staré Roli a vloni dokončila i stejné zařízení v Karviné. Minimem je 150 lůžek, nejnovější domov má kapacitu 212 lůžek.
Místo, kde vyroste nový domov pro seniory.
„Domovy stavíme podle vlastního know-how a provozujeme s důrazem na odbornost, empatii a spolupráci s rodinami. Od prvotního záměru po přivítání prvních klientů uplyne přibližně 30 měsíců,“ stojí na internetových stránkách firmy.
Dostupné pro klienty
Provozovat domov bude ProSeneo a město garantuje, že ústav bude zařazen do dotované sítě sociálních služeb. To je velmi důležitá zpráva pro potenciální klienty, protože v zařízeních, která nejsou v registru, stojí pobyt i několik desítek tisíc korun měsíčně. V síti sociálních služeb nebyla ani hradecká SeneCura, kde klienti za služby platili přes 35 tisíc korun. Po zápisu platby znatelně klesly: ubytování stojí 305 korun za den, strava dalších 255, což dohromady vyjde na 17 035 korun měsíčně.
„Celou dobu jsme jednali i s krajem o zařazení do sítě. I v novém domově by to tedy měla být stejná cenová úroveň jako například na Biřičce nebo v domově SeneCura. Je to přesně to, co potřebujeme, protože domov U Biřičky snižuje kapacitu o 70 míst a my tím vlastně předáváme 80 nových,“ spočítal kapacitu 150 míst náměstek Pavel Vrbický.
Ani 80 nových míst však obrovskou poptávku v Hradci Králové příliš neřeší. S čekací dobou na místo má čerstvé zkušenosti například Šárka Hofmeisterová: „Když jsme na místo pro tatínka čekali u Biřičky už dva roky, ztratili jsme trpělivost a našli mu místo asi 40 kilometrů od Hradce. Platí se tam více než dvojnásobek, než kdyby domov byl zařazen v dotované síti sociálních služeb, ale aspoň něco máme. Kdyby se však uvolnilo místo v Hradci Králové, rádi bychom tátu už jen kvůli vzdálenosti umístili sem.“
Velké plány s ubytovnou
Podle kraje jen na Hradecku je do konce letošního roku potřeba zajistit asi 400 lůžek pro seniory. Tak rychlé to sice nebude, Hradec má však ve střednědobém výhledu další plány. Souvisí například s osmipatrovou bývalou ubytovnou sester na Moravském Předměstí. Rekonstrukce by stála stovky milionů korun, což si město nemůže dovolit, proto by vybydlený dům velmi rádo předalo investorovi. Ten by nejen nesl veškeré náklady na rekonstrukci, ale zároveň by přispěl do městské kasy.
Radnice původně nabízela padesátiletý pronájem za souhrnnou částku nejméně 141 milionů korun, ale do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Podle města investoři na pronájem nemohli čerpat bankovní úvěry. Proto chce Hradec vypsat nový tendr na prodej budovy.
„Vypisujeme výběrové řízení na rekonstrukci a hledáme investora, který by z neudržovaného domu vybudoval seniorské ubytování vyššího standardu. Možný by byl i domov se zvláštním režimem, popřípadě kombinace obou pobytových služeb,“ sdělil Pavel Vrbický.
Vzniknout by tu mohlo až sto nových malometrážních bytů a objekt by se mohl podobat například komunitnímu bydlení v Rezidenci RoSa v pražských Kobylisích. Nyní je v někdejší ubytovně k dispozici 177 pokojů o celkové kapacitě 198 lůžek.
Na seniorská zařízení by se v budoucnu mohly proměnit dokonce i mateřské nebo základní školy. Město totiž chce nové školské objekty projektovat tak, aby se jejich užití mohlo časem změnit.
„Bohužel demografie je neúprosná a dětí bude spíše ubývat, naopak seniorů bude čím dál více. Chceme při budování nových kapacit mateřských i základních škol v rozvojových lokalitách rovnou při projektování počítat s tím, že by se objekt mohl za nějakých 10 až 15 let přestavět na domov pro seniory,“ uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).
V praxi to znamená, že by zůstala kuchyň s jídelnou a třídy by se přestavěly na pokoje. Podobnou úpravu by měla v budoucnu umožnit už plánovaná přístavba mateřské školy v Podzámčí.