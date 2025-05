Bývalou školu pro postižené děti Hostinné přebuduje na domov pro seniory

Bývalá škola v Hostinném by mohla sloužit seniorům. | foto: archiv Městského úřadu Hostinné

O přeměnu školy ve Sluneční ulici na zařízení pro seniory Hostinné usiluje už od roku 2017. Stávající budova projde kompletní rekonstrukcí, firma vybuduje přístavbu. Na střeše budou fotovoltaické panely.

„Nové budou veškeré rozvody, dojde k výměně dveří a oken, k zateplení fasády a výměně podlahových krytin,“ sdělila starostka Hostinného Dagmar Sahánková (nestraník, Sdružení pro lepší Hostinné).

Rekonstrukce vyjde na 112 milionů korun, kraj zaplatí minimálně 80 milionů. Před vypsáním soutěže se počítalo s cenou 100 milionů. „Hostinné žádalo o dotaci ještě před zahájením soutěže na dodavatele stavby. Nyní jednáme o případné další možné podpoře ze strany kraje,“ uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechman.

Pro domov město založí příspěvkovou organizaci. „To bychom chtěli na přelomu letošního a příštího roku. Předpokládáme, že zájemci o místo v domově se budou moci hlásit v první polovině příštího roku,“ sdělila starostka.

Studenti budou mít praxi

Zařízení bude určeno pro seniory místní i ze spádové oblasti. Podle starostky by se 54 lůžek mělo bez problémů zaplnit: „Spousta našich obyvatel je v různých domovech v okolí. Čekací doba na lůžko v těchto zařízeních je i několik měsíců.“

V domově vzniknou desítky pracovních míst. Výhodou pro Hostinné je, že na zdejším Krkonošském gymnáziu a střední odborné škole mají obory ošetřovatel a pečovatel. Studenti tak do nového zařízení budou moci chodit na praxi a absolventi v něm najdou uplatnění. Částečně by domov mohl sloužit ve zvláštním režimu, mohli by v něm pobývat také senioři s demencemi.

Radnice uzavřela s hejtmanstvím smlouvu o spolupráci. „Domov pro seniory zařadí do krajské sítě veřejně podporovaných sociálních služeb a bude mu poskytovat finanční podporu na provoz,“ poznamenal Dan Lechmann.

Městu, které s provozem domova pro seniory nemá zkušenosti, kraj rovněž poskytne metodickou podporu.

Stihli jen demolici

Do roku 2016 v budově sídlila základní škola Sluneční, určená pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Od doby, kdy se přestěhovala do odborného učiliště v centru Hostinného, je školní objekt prázdný.

Město se ho snažilo se soukromými investory přebudovat na zařízení pro seniory. V roce 2017 se do koncesního řízení přihlásili tři uchazeči. Společnost Nathaniel Hold rozjela rekonstrukci, v roce 2021 však stavební firma práce zastavila a z projektu sešlo.

„Skokově vzrostly ceny stavebních prací a investorovi se to za těchto podmínek nevyplatilo. Došlo jen na demoliční práce,“ uvedla Dagmar Sahánková.

Kapacitu zvýší i jinde

Podobný ekonomický model jako v případě Hostinného kraj uplatnil i při projektu domova pro seniory v Novém Bydžově, který by měl začít sloužit v příštím roce. Investici za víc než 200 milionů korun z třetiny zaplatí hejtmanství, třetinu nákladů stát. Ve 44 pokojích bude celkem 51 lůžek.

Díky spolupráci kraje s obcemi se také rozšíří kapacity domovů pro seniory v Nové Pace, Broumově a Libošovicích.

„Všechny tyto investice podpořil kraj ze svého rozpočtu, na financování výstavby se také podílely obce a peníze ze státního rozpočtu nebo Národního plánu obnovy,“ podotkl mluvčí Lechmann.

Hejtmanství v současnosti jedná s Kvasinami na Rychnovsku o spolupráci při přeměně tamního domova pro osoby se zdravotním postižením na domov pro seniory.

„Diskutujeme i některé další záměry obcí na posílení kapacit domovů pro seniory. Předpokládáme, že další konkrétní projekty budou známy v průběhu letošního roku,“ dodal mluvčí.

Kraj otevřel domov důchodců v Žacléři, který pečuje o 52 klientů, a rozšířil kapacitu o 24 lůžek domova se zvláštním režimem v Borohrádku. Ve Vrchlabí vzniká za 360 milionů korun domov pro klienty s duševním onemocněním a demencí s 34 lůžky, ten by se měl otevřít letos.