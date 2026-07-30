Topení v rybníce, vyražené zuby, znásilnění. Muži hrozí za trýznění žen vyšší trest

Jednu ženu například napadl v počátku těhotenství, jedné z poškozených držel hlavu pod vodou v rybníce, jeden útok skončil zhmožděnou čelistí a vyraženými zuby. Oběti nutil k užívání drog, sex si vynucoval výhrůžkami.
„Znalecké posudky potvrdily, že u dvou poškozených došlo v důsledku jednání obviněného k rozvoji posttraumatické stresové poruchy. Na základě těchto závěrů vrchní komisař zpřísnil právní kvalifikaci trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání a znásilnění,“ sdělila mluvčí královéhradecké policie Karolína Hynková.
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Vyražené zuby i topení v rybníce. Stíhaný muž čelí dalším obviněním z týrání žen
Policie informovala o případu letos v únoru, kdy muže začala stíhat za týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání. Od té doby je obviněný ve vazbě.
V březnu se stíhání rozšířilo o znásilnění, omezování osobní svobody, ublížení na zdraví a nebezpečné pronásledování. Muži nejprve hrozilo osm let vězení, pak deset, nyní je ohrožený až dvanáctiletým trestem.
Jak policisté uvedli již dříve, muž se k poškozeným choval stále agresivněji. Ženy čelily extrémnímu psychickému nátlaku, chorobné žárlivosti a naprosté izolaci od rodiny či přátel. Muž jim kontroloval mobily i sociální sítě. Zažívaly žárlivé scény, když se na někoho usmály nebo přišly o trochu později z práce.
Obviněný podle policie útočil fackami i údery. Sex a poslušnost si vynucoval tím, že u partnerek vyvolával strach o jejich děti, při sexu ženy ponižoval a nadával jim. Zamykal je v bytě, pod pohrůžkou zabitím je nutil k užívání drog. Jedné z partnerek v březnu v rybníce držel hlavu pod vodou a prohlašoval, že on rozhodne o jejím životě a smrti.
Ženy s ním zůstávaly podle kriminalistů kvůli velké citové závislosti, byly přesvědčené, že bez něj jsou ztracené a nemají kam jít. I když vztah ukončily, muž je začal pronásledovat. Obtěžoval je, sledoval a vyhrožoval, že zveřejní kompromitující fotky a videa.