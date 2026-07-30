Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Topení v rybníce, vyražené zuby, znásilnění. Muži hrozí za trýznění žen vyšší trest

Autor:
  10:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Fotolia

Za surové týrání partnerek hrozí stíhanému muži z Náchodska nově až 12 let vězení. Po půl roce vyšetřování totiž policie zpřísnila kvalifikaci jeho činů. Kvůli závažnosti i rozsahu následků pro oběti si případ převzali krajští kriminalisté. Jednatřicetiletý násilník ubližoval více ženám, nejstarší případ sahá do roku 2014.

Jednu ženu například napadl v počátku těhotenství, jedné z poškozených držel hlavu pod vodou v rybníce, jeden útok skončil zhmožděnou čelistí a vyraženými zuby. Oběti nutil k užívání drog, sex si vynucoval výhrůžkami.

„Znalecké posudky potvrdily, že u dvou poškozených došlo v důsledku jednání obviněného k rozvoji posttraumatické stresové poruchy. Na základě těchto závěrů vrchní komisař zpřísnil právní kvalifikaci trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání a znásilnění,“ sdělila mluvčí královéhradecké policie Karolína Hynková.

Vyražené zuby i topení v rybníce. Stíhaný muž čelí dalším obviněním z týrání žen

Policie informovala o případu letos v únoru, kdy muže začala stíhat za týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání. Od té doby je obviněný ve vazbě.

V březnu se stíhání rozšířilo o znásilnění, omezování osobní svobody, ublížení na zdraví a nebezpečné pronásledování. Muži nejprve hrozilo osm let vězení, pak deset, nyní je ohrožený až dvanáctiletým trestem.

Jak policisté uvedli již dříve, muž se k poškozeným choval stále agresivněji. Ženy čelily extrémnímu psychickému nátlaku, chorobné žárlivosti a naprosté izolaci od rodiny či přátel. Muž jim kontroloval mobily i sociální sítě. Zažívaly žárlivé scény, když se na někoho usmály nebo přišly o trochu později z práce.

Obviněný podle policie útočil fackami i údery. Sex a poslušnost si vynucoval tím, že u partnerek vyvolával strach o jejich děti, při sexu ženy ponižoval a nadával jim. Zamykal je v bytě, pod pohrůžkou zabitím je nutil k užívání drog. Jedné z partnerek v březnu v rybníce držel hlavu pod vodou a prohlašoval, že on rozhodne o jejím životě a smrti.

Ženy s ním zůstávaly podle kriminalistů kvůli velké citové závislosti, byly přesvědčené, že bez něj jsou ztracené a nemají kam jít. I když vztah ukončily, muž je začal pronásledovat. Obtěžoval je, sledoval a vyhrožoval, že zveřejní kompromitující fotky a videa.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Na vrcholu Krkonoš leží čerstvý sníh, jednu kupu vzali útokem i medvědi

Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů (24. července...

Moderní technologie pro výrobu umělého sněhu v plusových teplotách vlekaři na Černé hoře nenasazují jen pro rychlejší start zimní sezony. Technický sníh vyrábějí i uprostřed léta. V pátek vytvořily...

Tříletý chlapec zemřel po pádu ze stožáru. Komunita mluví o požehnání i sjednocení

Premium
ilustrační snímek

Policie prověřuje okolnosti tragické smrti tříletého chlapce, který o víkendu při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku utrpěl smrtelná zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. „Prociťme...

Prázdné studně, hrozí praskání domů. Přestavba nádraží v Hradci přerušit nejde

Premium
Karel Pícha ukazuje prázdnou studnu u hlavního nádraží v Hradci Králové (23....

Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové lidem v okolí mizí voda ze studní. Úbytek zaznamenali, když stavbaři kvůli ražbě kabelových tras začali odčerpávat tisíce kubíků vody denně. Některé studny...

Africkou divočinu plnou mláďat si naplno užijete na safari uprostřed Evropy

Safari Park Dvůr Králové, léto 2026, mláďata

Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i...

Hradec - Pardubice 2:1, skvělý vstup do sezony. Votroci ovládli také derby

Sestřih zápasu
Fotbalisté Hradce slaví gól Van Burena (uprostřed) do sítě Pardubic.

Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové, kteří navázali na povedené čtvrteční vystoupení v předkole Evropské Ligy. V duelu 1. kola české ligy porazili rivala z nedalekých Pardubic 2:1....

Topení v rybníce, vyražené zuby, znásilnění. Muži hrozí za trýznění žen vyšší trest

ilustrační snímek

Za surové týrání partnerek hrozí stíhanému muži z Náchodska nově až 12 let vězení. Po půl roce vyšetřování totiž policie zpřísnila kvalifikaci jeho činů. Kvůli závažnosti i rozsahu následků pro oběti...

30. července 2026  10:31

Ulich vzpomíná na hradecké tažení poháry: Kodaň mě chtěla. Na klub jsem netlačil

Ivo Ulich coby spolumajitel hradeckého fotbalového klubu.

Před jedenatřiceti lety se Ivo Ulich, coby dvaadvacetiletý hráč, výrazně podílel na až nečekaně úspěšné cestě Hradce pohárovou Evropou. V sezoně, která jemu samotnému přinesla nové angažmá a na...

30. července 2026  7:33

„Rád bych vrátil peníze, ale nic jsem nezískal.“ Tresty pro falešné bankéře platí

Část organizované zločinecké skupiny falešných bankéřů u Vrchního soudu v Praze...

Tři Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call-centra na Ukrajině coby falešní telefoničtí bankéři, si odpykají po sedmi letech vězení. Tresty jim ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud,...

29. července 2026  14:25

Hradec - Tromsö: Statistiky, informace a stream z předkola Evropské ligy

Fotbalisté Hradce slaví gól Van Burena (uprostřed) do sítě Pardubic.

Fotbalisté Hradce Králové úspěšně zahájil boj o účast v Evropské lize. Ve 2. předkole zvítězili 1:0 na hřišti norského týmu Tromsö. Teď je čeká těžká domácí odveta. Kde můžete utkání sledovat živě,...

29. července 2026  13:57

U Betléma vzniká neobvyklá vodárna, turisté se z ní rozhlédnou v září

Nový vodojem zajistí bezpečnější dodávky pitné vody pro Hřibojedy, ale i...

Unikátní venkovní galerie soch Braunův Betlém už nebude pro turisty jediným důvodem k návštěvě Hřibojed u Dvora Králové nad Labem. Na Hřibojedském vrchu v nadmořské výšce 423 metrů vzniká velmi...

29. července 2026  11:36

Bláto z obchvatu Náchoda má svého kontrolora. Recept na úklid hledali týdny

Premium
Zastávka na Babí. Pracovník městského úřadu Tomáš Dohnal k běžné práci ještě...

Stavbu obchvatu Náchoda provázejí oblaka prachu a úporné bláto. Když se firmy loni pustily do práce a na podzim se začaly vršit stížnosti na znečištěné ulice, musel nastoupit Tomáš Dohnal z...

28. července 2026

Kriminálník dostal dalších 10 let. Podle soudu družku ubil pěstmi a zneužil dítě

Krajský soud v Hradci Králové

Za smrt družky poslal Krajský soud v Hradci Králové recidivistu Jiřího F. na deset let do vězení. Podle spisu ženu loni v srpnu zbil v garáži ve Vrchlabí, kde dvojice bez domova přebývala. Poškozená...

28. července 2026  16:59

Místo betonu dřevo a dvě miliardy. Lesy ČR se vrací k projektu dřevostavby

Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové

Je rozhodnuto: podnik Lesy ČR by do roku 2034 měl v Hradci Králové dokončit největší administrativní dřevostavbu v České republice. Ještě v dubnu nebylo jasno, státní společnost zvažovala...

28. července 2026  10:04

Stavbaři na obchvatu Náchoda už betonují vnitřek tunelu Dolní Radechová

Stavbaři betonují sekundární ostění tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu...

Stavbaři dokončují betonování ostění vnitřku tunelu Dolní Radechová, který bude součástí budovaného obchvatu dvacetitisícového Náchoda. Celá stavba silnice postupuje podle harmonogramu. Tunel by měl...

27. července 2026  13:19

Obětí podvodu v Hradci byla i úřednice, která 46 milionů vyplatila. Oklamali ji

Magistrát města Hradce Králové

Pracovnice městské firmy v Hradci Králové, která nedávno poslala 46 milionů korun podvodníkům, s nimi pravděpodobně nespolupracovala. Z dosavadního vyšetřování kriminalistů vyplynulo, že na pachatele...

27. července 2026  11:28

Zpátky na ledě, Hradečtí se na úvod obešli bez trenérů. Předtím pluli po řece

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Ne snad, že by k tréninku trenéry nepotřebovali, ale k seznámení se s ledem po několikaměsíční pauze to bez nich pochopitelně šlo. Hokejisté hradeckého Mountfieldu tímto ne tak často vídaným krokem...

27. července 2026  7:59

Hradec - Pardubice 2:1, skvělý vstup do sezony. Votroci ovládli také derby

Sestřih zápasu
Fotbalisté Hradce slaví gól Van Burena (uprostřed) do sítě Pardubic.

Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové, kteří navázali na povedené čtvrteční vystoupení v předkole Evropské Ligy. V duelu 1. kola české ligy porazili rivala z nedalekých Pardubic 2:1....

26. července 2026  19:25,  aktualizováno  21:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×