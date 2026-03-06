Vyražené zuby i topení v rybníce. Stíhaný muž čelí dalším obviněním z týrání žen

Původní obvinění se týkalo týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání, od února je muž ve vazbě.
|
Ubližoval mimořádně brutálně. Muž z Náchodska je podezřelý z týrání přítelkyně
Nově jej kriminalisté obvinili z další trestné činnosti, která zahrnuje znásilnění, týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání, omezování osobní svobody, ublížení na zdraví a nebezpečné pronásledování.
„Vyšetřování ukázalo, že intenzita útoků postupem času gradovala. Muž své oběti měl vystavovat extrémnímu psychickému nátlaku, chorobné žárlivosti a naprosté izolaci od rodiny či přátel. Soustavně kontroloval jejich mobilní telefony a veškerou komunikaci na sociálních sítích. Vyvolával žárlivé scény i kvůli běžným situacím, jako byl pouhý úsměv na jinou osobu nebo mírné zpoždění při cestě z práce,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Facky, rány pěstí, vyražené zuby
Fyzické útoky podle policie zahrnovaly facky, údery pěstmi do obličeje i těla a cloumání, brutalita měla pro poškozené traumatizující následky. Jedna napadená žena byla v prvním trimestru těhotenství. Jiný útok skončil vážným zraněním v obličeji, konkrétně zhmožděním čelisti a vyražením zubů, takže poškozená skončila v nemocnici a nemohla jíst pevnou stravu po několik týdnů.
„Muž neváhal využívat ani nejcitlivější nástroje nátlaku, kdy k vynucení poslušnosti a sexuálního styku zneužíval strach obětí o jejich nezletilé děti a vyhrožoval jejich likvidací. Během těchto aktů ženy navíc verbálně dehonestoval a ponižoval,“ popsala mluvčí.
Součástí obvinění je také omezování osobní svobody a činy hraničící s mučením.
„Muž své oběti zamykal v bytě a pod pohrůžkou zabití je nutil k užívání omamných a psychotropních látek. Jednu z žen přiměl vlézt v březnu do rybníka a zde jí měl tlačit hlavu pod vodu a držet ji tam, přičemž prohlašoval, že o životě a smrti oběti rozhoduje pouze on sám,“ řekla mluvčí.
Nepomohlo ani ukončení vztahu
Podle policie poškozené ženy zůstávaly ve vztahu s mužem často z důvodu silné citové závislosti a dojmu, že bez něj jsou ztracené a nemají kam jinam jít.
Ani po ukončení vztahu se však ženám od teroru neulevilo, protože muž přešel k intenzivnímu nebezpečnému pronásledování. V desítkách případů své bývalé partnerky obtěžoval, sledoval jejich pohyb a neustále monitoroval jejich životy. K nátlaku využíval to, že vyhrožoval zveřejněním kompromitujících materiálů, videí a fotografií, aby oběti společensky zcela zničil.
„Kriminalisté nadále shromažďují důkazní materiál a nevylučují, že se v průběhu vyšetřování mohou přihlásit další poškozené osoby. Obviněný je i nadále ve vazbě, neboť panuje důvodná obava, že by v trestné činnosti pokračoval nebo působil na dosud nevyslechnuté svědky,“ řekla mluvčí.
Kvůli rozsahu a mimořádné závažnosti skutků muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v horní hranici trestní sazby ve výši 10 let, při prvním obvinění šlo o osm let.