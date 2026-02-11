Ubližoval mimořádně brutálně. Muž z Náchodska je podezřelý z týrání přítelkyně

Podle kriminalistů trvalo násilné jednání vůči partnerce několik uplynulých měsíců. Ve čtvrtek 5. února muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a zločinu vydírání.
„Oběť byla podle kriminalistů vystavena tak silnému psychickému tlaku a surovému zacházení, že postupně rezignovala na jakoukoli obranu. Intenzita a brutalita jednání byly v tomto případě mimořádně vysoké,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Soudce Okresního soudu v Náchodě muže na základě důvodné obavy z pokračování trestné činnosti vzal do vazby. Hrozí mu trest vězení až na 8 let.
Policie připomněla varovné signály
Policie upozorňuje, že existují varovné signály, které mohou naznačovat, že se někdo v okolí ocitl v ohrožení.
„Domácí násilí se často projevuje nenápadně. Může jít například o změnu chování, kdy dříve veselý a otevřený člověk najednou působí uzavřeně, tichým dojmem nebo neustále vystrašeně. Dalším signálem může být izolace od blízkých; oběť se přestává vídat s přáteli či rodinou a může to vypadat, že partner kontroluje každý její krok, rozhovory či telefonáty. Časté výmluvy na nepravděpodobné nehody, které mají vysvětlit viditelné modřiny nebo zranění, mohou rovněž naznačovat, že je někdo vystaven násilnému jednání,“ poznamenala mluvčí.
Dá se také všímat nervozity či úzkosti při odchodu z práce nebo při blížícím se návratu domů – strach z návratu do společného obydlí bývá častým příznakem dlouhodobého nátlaku.
Někdy stačí projevit zájem či vyhledat odbornou pomoc. V případech obavy o bezprostřední bezpečí je možné volat linku 158. Nonstop anonymní podporu poskytuje také Bílý kruh bezpečí na lince 116 006. Užitečným nástrojem může být aplikace Bright Sky, která pomáhá obětem i svědkům bezpečně vyhodnotit situaci a nabídne kontakty na odbornou pomoc.