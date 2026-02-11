Ubližoval mimořádně brutálně. Muž z Náchodska je podezřelý z týrání přítelkyně

Autor:
  10:15
Vážný případ domácího násilí řeší kriminalisté na Náchodsku. Jednatřicetiletý muž je podezřelý z týrání partnerky. Podle vyšetřovatelů byla vystavena psychickému tlaku a surovému zacházení z jeho strany. Muže už kriminalisté obvinili a soudce ho poslal do vazby.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle kriminalistů trvalo násilné jednání vůči partnerce několik uplynulých měsíců. Ve čtvrtek 5. února muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a zločinu vydírání.

„Oběť byla podle kriminalistů vystavena tak silnému psychickému tlaku a surovému zacházení, že postupně rezignovala na jakoukoli obranu. Intenzita a brutalita jednání byly v tomto případě mimořádně vysoké,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Soudce Okresního soudu v Náchodě muže na základě důvodné obavy z pokračování trestné činnosti vzal do vazby. Hrozí mu trest vězení až na 8 let.

Policie připomněla varovné signály

Policie upozorňuje, že existují varovné signály, které mohou naznačovat, že se někdo v okolí ocitl v ohrožení.

„Domácí násilí se často projevuje nenápadně. Může jít například o změnu chování, kdy dříve veselý a otevřený člověk najednou působí uzavřeně, tichým dojmem nebo neustále vystrašeně. Dalším signálem může být izolace od blízkých; oběť se přestává vídat s přáteli či rodinou a může to vypadat, že partner kontroluje každý její krok, rozhovory či telefonáty. Časté výmluvy na nepravděpodobné nehody, které mají vysvětlit viditelné modřiny nebo zranění, mohou rovněž naznačovat, že je někdo vystaven násilnému jednání,“ poznamenala mluvčí.

Dá se také všímat nervozity či úzkosti při odchodu z práce nebo při blížícím se návratu domů – strach z návratu do společného obydlí bývá častým příznakem dlouhodobého nátlaku.

Někdy stačí projevit zájem či vyhledat odbornou pomoc. V případech obavy o bezprostřední bezpečí je možné volat linku 158. Nonstop anonymní podporu poskytuje také Bílý kruh bezpečí na lince 116 006. Užitečným nástrojem může být aplikace Bright Sky, která pomáhá obětem i svědkům bezpečně vyhodnotit situaci a nabídne kontakty na odbornou pomoc.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Premium
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Ikonické stavby obalené sněhem, inverze a výhledy skryté v mlze, ale hlavně o poznání méně turistů než v létě. Zimní návštěva Sněžky má své kouzlo. Z vrcholu si návštěvníci kromě zážitků mohou odnést...

Ubližoval mimořádně brutálně. Muž z Náchodska je podezřelý z týrání přítelkyně

Domácí násilí (ilustrační foto)

Vážný případ domácího násilí řeší kriminalisté na Náchodsku. Jednatřicetiletý muž je podezřelý z týrání partnerky. Podle vyšetřovatelů byla vystavena psychickému tlaku a surovému zacházení z jeho...

11. února 2026  10:15

První mládě po 12 letech. Ve dvorské zoo slaví přírůstek ohrožené žirafy

Malému samci žirafy síťované říkají chovatelé zatím Lenny. (2. února 2026)

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se po dvanácti letech narodilo mládě žirafy síťované, které jsou ve volné přírodě ohroženým druhem. Na svět přišlo 28. ledna a je to samec. Za poslední rok se v...

10. února 2026  16:45

Poslanec Doksanský z ANO rezignoval na místo ve školské komisi Hradce

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Opoziční zastupitel Hradce Králové a poslanec Denis Doksanský (ANO) v pondělí rezignoval na místo v komisi městské rady pro výchovu a vzdělávání. Potvrdila to mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková....

10. února 2026  15:34

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Premium
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Ikonické stavby obalené sněhem, inverze a výhledy skryté v mlze, ale hlavně o poznání méně turistů než v létě. Zimní návštěva Sněžky má své kouzlo. Z vrcholu si návštěvníci kromě zážitků mohou odnést...

10. února 2026  15:28

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její...

10. února 2026  13:48

Senátor v Hradci obhajuje křeslo s Kubou v zádech, soupeřem je i exprimátor

Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24....

Do letošních senátních voleb na Královéhradecku zasáhne nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. V jeho barvách chce senátní křeslo obhajovat Jan Holásek. Soupeřem mu bude hradecký...

10. února 2026  10:58

Památka na autora hymny půjde k zemi, k opravě Škroupova domu se nikdo nehlásil

Škroupův dům v obci Osice

Letité snahy o záchranu památečního Škroupova domu v Osicích na Hradecku jsou u konce. Kvůli vysokým nákladům na dříve plánovanou přestavbu objektu nechá Královéhradecký kraj kulturní dům...

9. února 2026  17:04

Z uren vysypal popel, poničil hroby i márnici. Policie pátrá po vandalovi

Poškozený hrob v Číbuzi

Márnici a hroby poničil neznámý vandal v Číbuzi na Královéhradecku. Na hřbitově se našly i vysypané urny a poškozené náhrobky. Policisté incident prověřují, také požádali o pomoc veřejnost.

9. února 2026  16:14

Studenti jako „rukojmí“ i plakát ANO u školy. Kdo je poslanec Doksanský

Premium
Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

V Hradci Králové je léta známou figurou, ale teprve po parlamentních volbách se o Denisi Doksanském coby poslanci hnutí ANO začalo mluvit i za hranicemi regionu. Blýskl se v několika debatách,...

9. února 2026  16:10

Při požáru chalupy zemřel člověk, zásah hasičům komplikovala zaplněná půda

Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)

V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti...

9. února 2026  11:06

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Darida zase zářil, téma reprezentace brzy rozsekne. Po večerech mě to tíží, připouští

Radost hradeckého kapitána Vladimíra Daridy (vlevo)po trefě v utkání s Duklou.

Určitě musel očekávat, že vzhledem k výkonu a dvěma brankám, z nichž ta druhá je známkou fotbalové extratřídy, ta otázka padne. „Je to pro mě stále složité rozhodování a stále to ve mně uzrává,“...

8. února 2026  17:44

Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední

Radost fotbalistů Hradce Králové z gólu proti Dukle. Trefil se kapitán Vladimír...

Pohodlnou výhru 3:0 si ve 21. kole Chance Ligy připsali fotbalisté Hradce Králové. Duklu doma porazili hlavně díky kapitánovi Daridovi, který se v první půli prosadil dvakrát během tří minut. Po...

8. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.