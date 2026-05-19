Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Další krok k odvolání Doksanského z hradeckého hokeje. Zbytečné politikum, tvrdí poslanec

Autor: ,
  18:06
Zastupitelé Hradce Králové v úterý učinili další krok k odvolání poslance a opozičního zastupitele Denise Doksanského (ANO) z funkce člena představenstva extraligového hokejového klubu Mountfield HK. Schválili, že město bude na valné hromadě klubu zastupovat primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) s mandátem hlasovat pro odvolání Doksanského z představenstva.
Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil v Kodani jednání COSAC, konference výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů EU a kandidátských zemí a zástupců EP. | foto: Facebook Denise Doksanského

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)
Opravená základní škola Sion v Hradci Králové (26. září 2022)
Volební štáb hnutí ANO v Hradci Králové vyhlíží znovu vítězství v komunálních...
Štáb hnutí ANO v hradeckém Grandu slaví vítězství v komunálních volbách. (24....
21 fotografií

Pro usnesení hlasovali koaliční zastupitelé a zastupitelé za opoziční Rozvíjíme Hradec. Členové z opozičních hnutí ANO a SPD se hlasování zdrželi.

Doksanský před hlasováním uvedl, že respektuje vůli zastupitelstva, a že celou věc považuje za zbytečné politikum. Dříve však věc označil za politickou mstu primátorky a vedení města za jeho působení ve Sněmovně a kritická vystupování na jednáních zastupitelstva.

Pokud valná hromada klubu Doksanského odvolá, na jeho místo by měla zvolit opozičního zastupitele Petra Nebeského (Rozvíjíme Hradec), schválili zastupitelé. Zastupitel Kamil Podroužek (za HDK) k tomu uvedl, že hnutí ANO náhradníka za Doksanského do představenstva klubu nenavrhlo. Podle předsedy zastupitelského klubu ANO Lukáše Fiedlera hnutí nikoho nenominovalo proto, že změny krátce před komunálními volbami nepovažuje za vhodné.

Snaha o odvolání Doksanského. Nemá v hokejovém klubu co pohledávat, zaznělo

Doksanský je členem představenstva klubu od roku 2023, předtím od roku 2019 zasedal v dozorčí radě. Klub vlastní rovným dílem město a prodejce zahradní techniky Mountfield.

Odvolání Doksanského z představenstva klubu koaliční zastupitelé schválili na dubnovém zasedání. Učinili tak na návrh zastupitele Podroužka, který jej zdůvodnil Doksanského působením ve Střední škole Sion High School, která měla zhruba před čtyřmi lety s některými studenty a jejich rodiči spory o školné. „Klub má významnou mládežnickou základnu, v jeho představenstvu by tedy neměl být nikdo, pro koho jsou děti a studenti jen nástrojem zisku,“ uvedl v návrhu Podroužek.

Studenti jako „rukojmí“ i plakát ANO u školy. Kdo je poslanec Doksanský

Obvinění z neoprávněného vymáhání školného po studentech Doksanský označil za nepravdivá. Zastupitelstvo by podle něj nemělo být porotou, která by měla obvinění posuzovat. Dříve uvedl, že jím vedené školy Sion za čtvrt století existence měly až tisíce spokojených studentů a jejich rodičů. Snahy o jeho odvolání z vedení hokeje označil za „žabomyší války ukřivděných lidí“.

Koaliční zastupitelé také v lednu doporučili radním města odvolat Doksanského z komise městské rady pro výchovu a vzdělávání. Doksanský v únoru na členství v komisi sám rezignoval. Zdůvodnil to pracovním vytížením po zvolení poslancem, jímž se stal loni v říjnu. Ze stejného důvodu v květnu rezignoval na členství v komisi pro cestovní ruch. ČTK řekl, že v letošních komunálních volbách do zastupitelstva města kandidovat nebude.

Kauzy poslance probublaly na radnici Hradce, opozičník čelil návrhům na odvolání

Zastupitelé o Doksanského škole diskutovali již na minulých zasedáních. Na březnovém a dubnovém jednání s Doksanského kritikou vystoupili dva rodiče, kteří měli se školou spory kvůli školnému. Doksanský jejich vystoupení označil za snůšku manipulací a lží. „Oproti tomu stojí desítky rodičů, kteří říkají jiné příběhy,“ uvedl.

Doksanského škola chtěla po některých studentech doplatky školného, rodiče to odmítali s tím, že o částkách nevěděli. Některým žákům maturitního ročníku proto škola přerušila výuku. Z vyjádření úřadů z jara 2022 vyplynulo, že šlo o nezákonný postup. Škola nakonec studenty k maturitě připustila. Sociální stipendijní program se sníženým školným, ohledně jehož pravidel spor vznikl, pak škola zrušila.

V Hradci Králové vládne koalice čtyř subjektů, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 20 milionů korun

V Nové Pace hoří baterie v kontejnerovém úložišti. (14. května 2026)

Hasiči vyjížděli ve čtvrtek odpoledne do Nové Paky na Jičínsku k požáru bateriového úložiště. Kvůli šíření toxických zplodin doporučili lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Přibližně po třech...

Policie už ví, kdo je mrtvá žena z Labe. Doposud ji nikdo nepohřešuje

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Kriminalisté ve středu 13. května oznámili, že už znají totožnost ženy, jejíž tělo se našlo koncem dubna v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner tehdy na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a...

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1 415 metrů nad mořem nebo na Sněžce, vyplynulo ze záběrů webových kamer a...

Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel

Jindřich Trpišovský a Pavel Řehák (vpravo) během děkovačky před kotlem...

Obsáhle a zaujatě se rozpovídal hlavně o soupeři, který v neděli večer prožil historický večer. „Hradci je potřeba pogratulovat za úspěšnou sezonu a také dvě výhry proti nám, protože to se letos...

Další krok k odvolání Doksanského z hradeckého hokeje. Zbytečné politikum, tvrdí poslanec

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

Zastupitelé Hradce Králové v úterý učinili další krok k odvolání poslance a opozičního zastupitele Denise Doksanského (ANO) z funkce člena představenstva extraligového hokejového klubu Mountfield HK....

19. května 2026  18:06

Magistrát symbolicky vyvěsil duhovou vlajku, v diskuzi pod fotkou se strhla mela

Hradec Králové vztyčil duhovou vlajku k Mezinárodnímu dne proti homofobii a...

Nad hradeckým magistrátem v neděli vlála duhová vlajka jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. Vedení města tím připomnělo Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Na sociálních sítích však...

19. května 2026  13:58,  aktualizováno  15:03

Jukl: Evropa po pěti letech v lize? Nikdy mě nenapadlo, že toho můžeme dosáhnout

Choreo hradeckých fanoušků během utkání proti Slavii

Hradec Králové prožívá krásné období. Před fotbalisty se otevírá vstup do pohárové Evropy, kterou si tým definitivně zajistil nedělní výhrou nad mistrovskou pražskou Slavií. Účast v pohárech přináší...

19. května 2026  12:47

Vypustit, odbahnit. Populární kemp Stříbrný rybník vybuduje trubku do řeky

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Další miliony korun investovaly Městské lesy Hradec Králové před sezonou do kempu Stříbrný rybník. Od roku 2020, kdy městská firma rekreační areál převzala, se proměnil k nepoznání, ale jedna nemilá...

19. května 2026  12:15

Konec překážek a kličkování mezi značkami. Cesta k nemocnici je bez bariér

Nový chodník umožní hendikepovaným a kočárkům bezpečnou cestu do Oblastní...

Rodiny s kočárky a hendikepovaní lidé se po třech letech prací dostanou z centra Trutnova ke krajské nemocnici už bez problémů. Město provedlo sérii stavebních úprav a rekonstrukcí, díky kterým v...

18. května 2026

Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum navrhli obžalovat cizince

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Vyšetřování lednového útoku v OC Futurum v Hradci Králové je u konce. Kriminalisté navrhli obžalovat z pokusu o vraždu vazebně stíhaného cizince, který napadl obuškem a sekáčkem osmadvacetiletého...

18. května 2026  8:24,  aktualizováno  8:50

Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel

Jindřich Trpišovský a Pavel Řehák (vpravo) během děkovačky před kotlem...

Obsáhle a zaujatě se rozpovídal hlavně o soupeři, který v neděli večer prožil historický večer. „Hradci je potřeba pogratulovat za úspěšnou sezonu a také dvě výhry proti nám, protože to se letos...

18. května 2026  8:29

Hradec, Evropa! Jsem rád, že toho můžu být součástí, usmíval se trenér Horejš

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Pět minut před koncem vyprodaná Malšovická aréna povstala a hráčům tleskala. Na vytoužený okamžik fanoušci čekali přes třicet let. Díky nedělní výhře 3:1 nad Slavií Praha si královéhradečtí...

18. května 2026  6:28

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

17. května 2026  18:53,  aktualizováno  19:05

Studentský klub nebude. Školy ho nechtěly vést, Hradec flošnu zakonzervuje

Pajkrova flošna se nachází u fakultní zahrady léčivých rostlin.

Po čtrnáctileté snaze ztroskotaly plány Hradce Králové na proměnu Pajkrovy flošny. Jedna z posledních dochovaných částí barokního opevnění města stará 242 let se mohla změnit na studentský klub....

17. května 2026  8:06

Byt 3+kk k pronájmu?—?nám. 28. října,…
Byt 3+kk k pronájmu?—?nám. 28. října,…

náměstí 28. října, Hradec Králové - Pražské Předměstí
22 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 3 961 nemovitostí

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:23

Nenápadný hodinář v šílené situaci. Dianiška uvede devadesátkovou romanci

Inscenace režiséra Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb

Režisér a dramatik Tomáš Dianiška, jeden z oceňovaných originálů českého divadla své generace, se podruhé vrací do Klicperova divadla. Tentokrát pro něj napsal Lásku na první pohřeb, kterou zasadil...

16. května 2026  7:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.