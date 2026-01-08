Traktor vjel na zamrzlý rybník u Dobrušky, téměř celý zmizel pod ledem

,
  12:07aktualizováno  12:33
Malotraktor se propadl ledem do zamrzlého rybníka u osady Spáleniště nedaleko Dobrušky na Rychnovsku. Na místo vyrazili hasiči, povolali i potápěče. Rozřezávali led, poté stroj vytáhli.
Traktor spadl do rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)

Traktor spadl do rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Traktor spadl do rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)
Hasiči rozřezávají led, aby bylo možné stroj z rybníku Spáleniště vytáhnout....
Hasiči vytáhli traktor z rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)
Hasiči vytáhli traktor z rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)
5 fotografií

Podle policie se traktor propadl už ve středu, majitel však požádal hasiče o technickou pomoc až ve čtvrtek ráno. Výzvu dostali v 8:39.

Traktor pod ledem zmizel téměř celý, ukazují fotografie, které hasiči zveřejnili. Nad hladinou zůstaly pouze čelní maska traktoru a čelní nakladač s radlicí.

„Jde o stroj zhruba o hmotnosti 1 až 1,5 tuny. Nyní máme potápěče ve vodě. Snaží se ukotvit traktor, aby ho bylo možné navijákem vytáhnout. Řidič uvnitř nebyl, je to bez zranění,“ uvedla kolem 11:00 mluvčí krajských hasičů Zuzana Strouhalová.

Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Před polednem hasiči dostali traktor na břeh. „Během vyprošťování došlo k lehkému úniku provozních kapalin, které jsme zasypali sorpčním činidlem,“ napsali hasiči na síti X.

Rybník je v soukromém majetku a patří k penzionu nabízejícímu rybářské pobyty.

„Případ neevidujeme, protože vlastník traktoru i pozemku s rybníkem je stejný, tedy poškodil svůj vlastní majetek,“ sdělila mluvčí rychnovské policie Andrea Muzikantová.

Na místě zasahovaly jednotky profesionálních hasičů z Rychnova nad Kněžnou a Dobrušky, hasiči potápěči přijeli z centrální stanice Hradec Králové.

V letošní zimě nejde v Česku o první pod led propadlý pracovní stroj. V úterý se na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku na Českokrumlovsku potopila pracovní čtyřkolka, která na přehradě připravovala bruslařskou magistrálu. Nikdo se při nehodě nezranil.

6. ledna 2026

KRIMI

