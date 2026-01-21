Z bioplynové stanice unikly tisíce kubíků tekutého hnojiva, hasiči postavili hráze

„Příčinou úniku byla technologická havárie na nádrži,“ uvedla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.
Hnojivo vyteklo na pole vedle nádrže. Digestát, který zbyl v nádrži, se podle mluvčí čerpá do menšího zásobníku. Uniklé hnojivo čerpají cisterny a rozvážejí ho na jiná pole. Zmrzlá půda podle hasičů zabránila prosáknutí hnojiva do hloubky.
Hráze hasiči udělali z nahrnuté zeminy, použili i povodňové pytle. „Cílem je zabránit tomu, aby se digestát dostal dál do povrchových vod. Další likvidace digestátu bude na firmě,“ uvedla mluvčí.
Bioplynovou stanici na výrobu elektřiny a tepla vybudovala zemědělská společnost ZD Dobruška v roce 2012. V letech 2022 až 2024 ji nákladem 120 milionů korun rozšířila a modernizovala i na výrobu biometanu. V minulé topné sezoně začala stanice dodávat biometan do distribuční plynárenské sítě. Hnojivo je vedlejším produktem stanice.
V pondělí se stala jiná havárie u Podmyč na Znojemsku, kde mohlo z protržené jímky uniknout až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, část do Dyje.