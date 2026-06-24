Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Bezzubý český lev na vozíku.“ Debatu o podobě náměstí víří nové provokativní dílo

Petr Záleský
  16:00
Sochou divokola umělec upozorňuje na problém parkování na Velkém náměstí v...

Sochou divokola umělec upozorňuje na problém parkování na Velkém náměstí v Hradci Králové. (24. 6. 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Sochou divokola umělec upozorňuje na problém parkování na Velkém náměstí v...
Sochou divokola umělec upozorňuje na problém parkování na Velkém náměstí v...
Sochou divokola umělec upozorňuje na problém parkování na Velkém náměstí v...
Sochou divokola umělec upozorňuje na problém parkování na Velkém náměstí v...
29 fotografií
Stále více parkovacích míst nenápadně ukrajuje na Velkém náměstí město Hradec Králové. Nedávno tam zaparkoval stroj, který vyvolal mnohem větší pozdvižení, než kdyby před starou radnicí přistálo UFO. Šrotová socha z dílny Aleše Černého, která je součástí putovního Landscape festivalu, má za cíl rozproudit debatu o veřejném prostoru.

Výtvarník Aleš Černý speciálně pro Hradec svařil divokolo poslepované z mnoha odepsaných rámů, ráfků, kol i volantu. Vpředu je místo i pro městský erb a královskou korunku.

Samozřejmě jsem zaregistroval rozčilení, ale to je právě ten účel.

Adam Záruba (Piráti)náměstek primátorky

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Učitel a podle starosty spořádaný občan. Kdo je muž, který spustil policejní manévry

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také...

Stát seškrtal peníze. Přírodnímu unikátu hrozí, že zaroste travou a křovím

Premium
Na Plachtě bývalo vojenské cvičiště. Obrněnce se tam vrací, vylepšují lokality...

Neuvěřitelných pětadvacet let trvala snaha o ochranu unikátního přírodního území Na Plachtě v Hradci Králové. Na nutnou údržbu 56 hektarů přírodní památky ale nyní schází klíčové státní peníze....

Alkohol k pohotovosti nepatří. Prezidentův řidič neuspěl s odvoláním, u policie končí

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí zamítl odvolání prezidentova řidiče Vojtěcha Koppa, jehož Okresní soud v Náchodě potrestal za nehodu pod vlivem alkoholu. Obžalovaný v době služební...

Apartmánové domy nic nepřinášejí, chci je maximálně omezit, říká nový šéf KRNAP

Premium
Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách,...

Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách, ale stavba apartmánových domů regionu nic nepřináší, říká nový ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr...

Na dálnici D11 se srazila dvě nákladní auta, provoz v obou směrech stál

Nehoda dvou nákladních aut u Chýště na D11 (18. června 2026)

Dálnici D11 uzavřela ve čtvrtek ráno v obou směrech nehoda dvou nákladních automobilů na 70. kilometru u Nového Města. Jeden z vozů, který převážel písek, skončil na boku. Policie odkláněla dopravu...

„Bezzubý český lev na vozíku.“ Debatu o podobě náměstí víří nové provokativní dílo

Premium
Sochou divokola umělec upozorňuje na problém parkování na Velkém náměstí v...

Stále více parkovacích míst nenápadně ukrajuje na Velkém náměstí město Hradec Králové. Nedávno tam zaparkoval stroj, který vyvolal mnohem větší pozdvižení, než kdyby před starou radnicí přistálo UFO....

24. června 2026

Chtěli jen opravit střechu. Nakonec je škola v Dobrušce skoro nová

Oprava školy v Pulické ulici v Dobrušce.

Dobruška na Rychnovsku dokončila modernizaci základní školy v Pulické ulici. Děti se tak po roce v provizoriu vrátí v září do zcela nových učeben. Původně přitom mělo jít jen o opravu zatékající...

24. června 2026  11:15

Zamčený úřad i školy, panika mezi rodiči. V Bydžově se obávali útoku střelce

Městský úřad na Masarykově náměstí v Novém Bydžově je zavřený kvůli obavám ze...

Zvýšená obezřetnost dnes panovala v sedmitisícovém Novém Bydžově na Královéhradecku. Radnice zamkla školy i svůj úřad, obavy se šířily především mezi rodiči školáků. Nikdo nevěděl, jestli se ve městě...

23. června 2026  17:06

Učitel a podle starosty spořádaný občan. Kdo je muž, který spustil policejní manévry

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také...

23. června 2026  15:45

Proměna šedé Zelené Louky. Středobodem bude bývalé obchodní centrum Jiskra

Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého...

Revitalizace největšího sídliště v Trutnově dostala jasný směr. Město představilo urbanisticko-architektonickou studii. Na Zelené Louce jsou v plánu úpravy veřejných prostranství, výměna povrchů cest...

23. června 2026  11:33

V dobré kondici a natěšený na novou výzvu. Wiesner posílil Hradec Králové

Tomáš Wiesner ze Sparty (vlevo) vede míč před Vojtěchem Novákem z Bohemians.

Tomáš Wiesner míří do Hradce Králové. Osmadvacetiletý fotbalista, který může hrát jako pravý bek či záložník, jde do čtvrtého týmu uplynulé prvoligové sezony po angažmá v Houstonu. V novém působišti...

22. června 2026  20:48

Opilému mladíkovi došly síly uprostřed křižovatky, usnul na nastartované motorce

Motorkář, který usnul v křižovatce, nadýchal 2 promile

Dvaadvacetiletý cizinec na Královéhradecku usnul na nastartované motorce uprostřed křižovatky. Když na místo dorazila hlídka, muž byl pryč. Vysvětloval to tím, že mu došel benzin. Při dechové zkoušce...

22. června 2026  17:16

Závod s časem. Skiareál ve Špindlu staví terminál lanovky i dojezd sjezdovek

Premium
Ve Špindlerově Mlýně vznikne spodní stanice lanové dráhy, provozní budova i...

Lyžařské propojení Medvědína a Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně už se rodí. Parkoviště P1 u Labské přehrady, kde ještě před dvěma měsíci stála auta návštěvníků, se proměnilo v obří staveniště....

22. června 2026

Alkohol k pohotovosti nepatří. Prezidentův řidič neuspěl s odvoláním, u policie končí

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí zamítl odvolání prezidentova řidiče Vojtěcha Koppa, jehož Okresní soud v Náchodě potrestal za nehodu pod vlivem alkoholu. Obžalovaný v době služební...

22. června 2026  12:37

Padající stromy zranily v kempech čtyři lidi, silný vítr bral i střechy

Silný vítr poškodil plechovou střechu domu v Červeném Kostelci, hasiči museli...

Hasiči v noci na dnešek měli v souvislosti s počasím v Královéhradeckém kraji přes dvacet výjezdů, zasahovali hlavně na Trutnovsku a Rychnovsku. Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze...

22. června 2026  9:42

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

OBRAZEM: Souboje, plavání i stojky v hasičské pěně. I tak se bojuje s vedrem

Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026).

Ochlazení v hasičské pěně. Netradiční způsob boje s tropickými teplotami si náramně užily děti v Černožicích na Hradecku. Na závěr tradičního sportovního dne jim místní dobrovolní hasiči na hřiště...

21. června 2026  19:15

Při dopravní nehodě na Jičínsku se zranilo pět lidí včetně dvou dětí

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Pět zraněných, včetně dvou dětí, si vyžádala dopravní nehoda dvou osobních aut u Šárovcovy Lhoty na Jičínsku. Jednoho člověka, kterého museli ze zdemolovaného vozidla hasiči vyprostit, přepravil...

21. června 2026  16:53,  aktualizováno  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.