Výtvarník Aleš Černý speciálně pro Hradec svařil divokolo poslepované z mnoha odepsaných rámů, ráfků, kol i volantu. Vpředu je místo i pro městský erb a královskou korunku.
Samozřejmě jsem zaregistroval rozčilení, ale to je právě ten účel.
Výtvarník Aleš Černý speciálně pro Hradec svařil divokolo poslepované z mnoha odepsaných rámů, ráfků, kol i volantu. Vpředu je místo i pro městský erb a královskou korunku.
Samozřejmě jsem zaregistroval rozčilení, ale to je právě ten účel.
Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také...
Neuvěřitelných pětadvacet let trvala snaha o ochranu unikátního přírodního území Na Plachtě v Hradci Králové. Na nutnou údržbu 56 hektarů přírodní památky ale nyní schází klíčové státní peníze....
Krajský soud v Hradci Králové v pondělí zamítl odvolání prezidentova řidiče Vojtěcha Koppa, jehož Okresní soud v Náchodě potrestal za nehodu pod vlivem alkoholu. Obžalovaný v době služební...
Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách, ale stavba apartmánových domů regionu nic nepřináší, říká nový ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr...
Dálnici D11 uzavřela ve čtvrtek ráno v obou směrech nehoda dvou nákladních automobilů na 70. kilometru u Nového Města. Jeden z vozů, který převážel písek, skončil na boku. Policie odkláněla dopravu...
Stále více parkovacích míst nenápadně ukrajuje na Velkém náměstí město Hradec Králové. Nedávno tam zaparkoval stroj, který vyvolal mnohem větší pozdvižení, než kdyby před starou radnicí přistálo UFO....
Dobruška na Rychnovsku dokončila modernizaci základní školy v Pulické ulici. Děti se tak po roce v provizoriu vrátí v září do zcela nových učeben. Původně přitom mělo jít jen o opravu zatékající...
Zvýšená obezřetnost dnes panovala v sedmitisícovém Novém Bydžově na Královéhradecku. Radnice zamkla školy i svůj úřad, obavy se šířily především mezi rodiči školáků. Nikdo nevěděl, jestli se ve městě...
Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také...
Revitalizace největšího sídliště v Trutnově dostala jasný směr. Město představilo urbanisticko-architektonickou studii. Na Zelené Louce jsou v plánu úpravy veřejných prostranství, výměna povrchů cest...
Tomáš Wiesner míří do Hradce Králové. Osmadvacetiletý fotbalista, který může hrát jako pravý bek či záložník, jde do čtvrtého týmu uplynulé prvoligové sezony po angažmá v Houstonu. V novém působišti...
Dvaadvacetiletý cizinec na Královéhradecku usnul na nastartované motorce uprostřed křižovatky. Když na místo dorazila hlídka, muž byl pryč. Vysvětloval to tím, že mu došel benzin. Při dechové zkoušce...
Lyžařské propojení Medvědína a Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně už se rodí. Parkoviště P1 u Labské přehrady, kde ještě před dvěma měsíci stála auta návštěvníků, se proměnilo v obří staveniště....
Krajský soud v Hradci Králové v pondělí zamítl odvolání prezidentova řidiče Vojtěcha Koppa, jehož Okresní soud v Náchodě potrestal za nehodu pod vlivem alkoholu. Obžalovaný v době služební...
Hasiči v noci na dnešek měli v souvislosti s počasím v Královéhradeckém kraji přes dvacet výjezdů, zasahovali hlavně na Trutnovsku a Rychnovsku. Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze...
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
Ochlazení v hasičské pěně. Netradiční způsob boje s tropickými teplotami si náramně užily děti v Černožicích na Hradecku. Na závěr tradičního sportovního dne jim místní dobrovolní hasiči na hřiště...
Pět zraněných, včetně dvou dětí, si vyžádala dopravní nehoda dvou osobních aut u Šárovcovy Lhoty na Jičínsku. Jednoho člověka, kterého museli ze zdemolovaného vozidla hasiči vyprostit, přepravil...