Drak zve do divadelního světa i batolata. Hravě a s radostí z nesmyslu

Po listopadové novince Sedmero krkavců pro diváky od šesti let jde o druhou inscenaci sezony. Je to autorský projekt režiséra Jiřího Ondry, scénografky Veroniky Svobodové, hudebníka Marka Doubravy a dramaturgyně Barbory Kamenické Pokorné.

Nenarativní inscenace volně inspirovaná výtvarnou a grafickou poezií, tvorbou absurdní, surrealistickou, dadaistickou, výtvarným art brutem, nonsensem i dětskými říkankami nabízí příležitost pro prvotní setkání batolat s uměním a jedinečnou možnost citlivě uvést je do světa divadelní imaginace po boku jejich nejbližších.

Inscenace tak navazuje na celosvětový trend divadla pro nejmenší diváky, od tří měsíců do tří let (Theatre for Early Years), který se v posledních letech etabluje i na českých jevištích a stává se vyhledávaným způsobem společného trávení času rodin s jejich nejmenšími.

„Tichohoří Gumák je zážitková a zcela bezbariérová inscenace, ve které zásadní roli hrají rytmus, barvy, tvary, ticho i pohyb, a rozvíjí tak u nejmenšího publika citlivost a schopnost soustředění na různé typy podnětů. Při tvorbě jsme se pokusili oprostit od významů či souvislostí, které máme jako dospělí zažité, a dát prostor volnému asociativnímu řetězení nápadů. Současně jsme se však nesnažili o „dětský pohled“, jelikož takové perspektivy už přirozeně nejsme schopni. Předem připravené scény a arzenál objektů jsme během zkoušení podrobili improvizované hře, a to jak herecké, tak i hudební a výtvarné. Výsledkem je půlhodinová inscenace ze světa plného svobody, fantazie a zázraků, jež nabízí zážitek všem divákům, bez ohledu na věk," přibližuje vznik inscenace a práci na ní dramaturgyně Barbora Kamenická Pokorná.

Těsně před Břinkokobraním

Co dělá inscenaci pro nejmenší zcela specifickým žánrem, je živá interakce publika.

Jiří Ondra Jedna z nejvýraznějších osobností divadla pro děti do 3 let. Byl uměleckým šéfem a kmenovým režisérem pražského Divadla D21, působil jako režisér a dramaturg Divadla rozmanitostí v Mostě a pravidelně spolupracuje s A studiem Rubín. Inscenace pro nejmenší tvoří v posledních letech zásadní podíl v jeho inscenační práci napříč českými divadly. Pro Studio DAMÚZA, které je v České republice průkopníkem žánru divadla pro nejmenší, vytvořil s Richardem Fialou, Pavolem Smolárikem, Markem Doubravou a Františkem Antonínem Skálou něžnou trashpunkovou inscenaci pro batolata Moment! Jako autor a režisér je také podepsán pod vůbec první autorskou operou pro takto malé děti, která u nás vznikla: Mimi opera v Jihočeském divadle. Vedle toho je také autorem a režisérem batolecí road-movie Výlet v Divadle rozmanitostí nebo objevitelské výpravné hry Není svět jenom z vět v Divadle Lampion. Tichohoří Gumák je jeho režijní premiérou.

„Často nepředvídatelná, živelná a napínavě vzrušující. Herci musí být neustále ve střehu a připraveni, co malí diváci do celkového tvaru přinesou. Diváci jsou usazeni přímo na jevišti v bezprostřední blízkosti hracího prostoru a herců, a mohou tak aktivně ovlivnit průběh představení. A všichni zúčastnění, jak herci, tak i složka jevištní techniky, jež obstarává živou hudbu a do jisté míry i živý light design, jsou připraveni tuto skutečnost vzít do hry. Každé představení má tak zcela unikátní dynamiku,“ pokračuje Kamenická Pokorná.

Dva herci Milan Hajn a Dominik Linka i herečka Barbara Jarkovská Humel vystupují jako průvodci po bájném ostrově, říká se mu Velký Labuan.

„Předměty a prvky, které používají, jsou nám dobře známé, třeba rybářské pruty, holínky či skládací metr, ale jejich konkrétní, často poněkud nepraktické využití je samotné s jistou podvratností záměrně vychyluje z běžnosti a vzdorují tak účelům, ke kterým jsou primárně určeny. Často je to zkrátka nezištná radost z nesmyslu,“ říká dále dramaturgyně.“

Inspiraci v nonsensové poetice otevřeně přiznává i režisér inscenace Jiří Ondra: „Uprostřed Tichohoří Gumák je stále činná sopka Mount Holin, jejíž sopouch bez přestání chrlí do nebe nehasnoucí lávu fantazie. Místní, o celkovém počtu šesti obyvatel, z toho tři zajišťují obživu rybolovem zvuků a světel, zaměstnává především pastva vlastních nápadů na kruhovité ploše o velikosti dětského pokojíku. Když nápad uteče z kyblíku nebo ze sítě, nedá se nic dělat. Nastává krátké období Ticha. Ticho je krásné. V Tichu se nad ostrovem snášejí hejna hvězd a ananasů a jeho obyvatelé nedočkavě vyhlížejí nové malé osadníky, kteří se spolu s těmi většími vyloďují těsně před Břinkokobraním. Všichni obyvatelé Tichohoří Gumák jsou přívětiví, pošetilí, neměří dvojím metrem, nemalují čerta na zeď a hlavně nesoudí (sebe ani tebe).“

Pro návštěvy připravil Drak ve foyer studiové scény veškeré potřebné zázemí včetně prostoru na odstavení kočárků.

„Z kapacitních důvodů však prosíme, abyste v případě možnosti dali přednost například šátkům či nosítkům. V zázemí budou přebalovací pulty a odpadkové koše na pleny. Ve studiu se mohou malí diváci volně pohybovat a z představení je možno kdykoliv odejít a zase se vrátit,“ říká Barbora Kalinová z Draku.