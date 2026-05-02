Baletka i bubeník. Drak vezme děti do pokojíku, kde ožijí rozbité hračky

Groteska si žádá vykřičník. Pokud tvůrčí tým – režisérka a choreografka Veronika Poldauf Riedlbauchová, scénografka Marianna Stránská a autor hudby Jan Čtvrtník – chtěl v královéhradeckém Divadle Drak trilogii, uzavírá ji novinkou, inscenací To je hračka! V sobotu v 18:00 má slavnostní premiéru.
Inscenace hradeckého Divadla Drak pro děti To je hračka! sází na překvapení.

Dramaturgyní je opět jako u divácky úspěšných a cenami ověnčených grotesek Do hajan! a To je andělení! Barbora Kamenická Pokorná.

Hravá pohybová groteska beze slov pro diváky od tří let rozehrává příběh holčičky, která objeví pozapomenutý dětský pokojíček plný rozbitých hraček a díky hře a fantazii jim vdechne nový život. Autorské trio Poldauf Riedlbauchová – Stránská – Čtvrtník s citem pro pohyb, gag a hravou absurditu oživuje svět dětské fantazie, kde se věci skládají naopak a trochu naruby.

Nonverbální inscenace je plná akrobatických a klaunských výstupů, jež pracují s dětskou naivitou a nemotorností, s níž se propojuje to, co už se zdá nenávratně rozbité.

„Chtěli jsme oslavit a ukázat bezbřehost dětské fantazie, která se probouzí při hře. V tu chvíli realita ztrácí jasné hranice, dětská představivost i dovednosti jedou na plné obrátky a z rozbitých hraček se rodí noví hrdinové – mnohdy i v lehce potrhlých podobách, se svými novými příběhy,“ říká dramaturgyně Barbora Kamenická Pokorná.

Režisérka Veronika Poldauf Riedlbauchová se v námětu vrací ke vzpomínkám na vlastní dětství: „Jako dítě jsem si hodně hrála s hračkami a vytvořila jsem si k nim silné pouto natolik, že dodnes je mám všechny schované na chalupě. Zvláštní nostalgii ve mně vyvolávají zvláště dřevěné hračky, hračky s různými mechanismy a hrací strojky.“

„Dětská fantazie hračky rozžívá“

Myslela na to, když hledala nový námět pro inscenaci: „Přišly mi na mysl hračky a dětská fantazie, která je rozžívá. Zároveň mě lákalo přenést tento způsob vnímání světa, v němž dítě vdechuje hračkám pohyb, hlas i duši, do divadelního jazyka tím, že se z objektů/loutek stávají živí herci,“ tvrdí režisérka.

„Tedy jak se dítě propadá do světa své imaginace, ve kterém nabývají hračky vlastního života, propadá se také postava holčičky do světa oživlých hraček – herců na jevišti. Právě v tomto křehkém okamžiku proměny se rodí divadlo,“ říká.

Téměř obrazově pojatá scénografie Marianny Stránské vytváří poetickou iluzi zapomenutého dětského pokojíčku ukrytého v podkroví spolu s jeho poklady. Tomu odpovídá také pastelová paleta barev scénografických prvků a styl i barevnost kostýmů.

Hudba Jana Čtvrtníka citlivě dotváří nálady situací a podporuje rytmus i emoční linku.

Náročných artistických čísel se zhostili Petra Cicáková (baletka), Luděk Smadiš (pérák) a Šimon Dohnálek (bubeník). Holčičku ztvárňuje Edita Dohnálková Valášek.

Trojice s autorským rukopisem

Režisérka Veronika Poldauf Riedlbauchová s oběma tvůrci na svých autorských projektech spolupracuje dlouhodobě. Se scénografkou Mariannou Stránskou se setkala už při vzniku inscenací novocirkusového souboru Bratři v tricku – Plovárna a Lov, které byly nominovány na Cenu Divadelních novin a které objely mezinárodní festivaly po celé Evropě.

S hudebníkem a sound designerem Janem Čtvrtníkem vytvořila tři audiovizuální projekty postavené na specifické technologii binaurálního nahrávání zvuku (Sweet Sixteen, Maringotka Malého divadla a Theatrum mundi Kuks), v němž účinkují rovněž někteří herci Divadla Drak. Čtvrtník se v Draku představil už dříve hudbou k inscenaci Makový mužíček a zvukovou instalací Krakataudio.

Všechny tři spojuje autorský přístup, kolektivní hledání vyjadřovacích prostředků, blízký vztah k fyzickému divadlu a jeho řeči stejně jako výrazný akcent na výtvarnou a hudební složku, které se stávají nedílnou součástí divadelní akce.

Baletka i bubeník. Drak vezme děti do pokojíku, kde ožijí rozbité hračky

