Divadlo Drak dá nahlédnout do svých inscenací na síti, začne Faustem

Divadlo, jež zasahuje snad všechny generace, je sice momentálně zavřené vzhledem ke koronaviru, ale svou aktivitu přesouvá na internet.

„Odkazy na online záznamy inscenací budou zveřejněny na našich webových stránkách a Facebooku vždy s časovým omezením na 24 hodin,“ upřesňuje produkční Divadla Drak Barbora Kalinová.



V sobotu 21. března se diváci mohou těšit na záznam autorské inscenace Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka Faust, kterou si loutková scéna dala k šedesátinám.



Časem dojde na většinu současného repertoáru Draku, například na skácelovské a velmi ceněné představení O bílé lani.

Kouzlo melodramatické inscenace stojí na slovu, na lyrice a hlavně na všudypřítomné muzice Jiřího Vyšohlída, který vzal do hry veškerou muzikálnost souboru i technických složek. Příběh princezny Jitřenky, která nesmí do šestnácti let spatřit denní světlo, provází stínové divadlo.

Dojde i na Medovou královnu či na grotesku Jiřího Havelky a Marka Zákosteleckého Poslední trik Georgese Méliése. Inscenace už pět let dopřává údiv a okouzlení, nemluvě o poezii s kapkou nostalgie.

Drak složil hold nejen prvnímu vynálezci triků z dob, kdy šlo výlučně o ruční práci, ale i modernímu divadlu, srozumitelnému a s ohromnou nadstavbou: s darem překvapovat.

Drak na doma pátek 20. března, 0 - 24 hodin

Noc divadel 2018 sobota 21. března

Faust středa 25. března

O bílé lani pátek 27. března

A do třetice všeho... neděle 29. března

Ikaros středa 1. dubna

Amundsen contra Scott Bližší informace jsou na webu divadla.

Lektorské oddělení spolu se scénografkou Terezou Vašíčkovou připravuje pro rodiny s dětmi také Domácí ateliéry, jednoduché návody na divadelně-výtvarné dílny na doma.



„Díky členům uměleckého souboru a dalším zaměstnancům divadla nepřijdou diváci Draku ani o oblíbený projekt Dračtení. Společně pro ně připravují video četbu na pokračování z knihy ceněné české autorky Petry Soukupové Kdo zabil Snížka,“ říká Martina Marková z Draku.

Programy projektu „Drak na doma“ budou na webových stránkách a sociálních sítích divadla. Zatím divadlo zveřejnilo termíny pro šest dnů až do začátku dubna.

Drak se chystá vytrvat v projektu po celou dobu, kdy budou uzavřené školy.