Formani skládají zájezdové divadlo jako lego, sami řídí kamion i ještěrku

Od středy do soboty v něm pětkrát uvedou kabaret Deadtown z divokého západu s kovboji, iluzionisty i tanečnicemi, se kterým objeli už půlku Evropy (o loňské zastávce v Hradci Králové čtěte v článku V kamionu odpočívám od divadla).

Pojízdný divadelní dům začalo 20 lidí stavět v pátek dopoledne. Po dvou dnech už 30 metrů dlouhá a 16 metrů široká budova s kovovou konstrukcí, plachtovou střechou a dřevěnými podlahami i opláštěním stála. V pondělí, dva dny před prvním představením, se pracovalo hlavně uvnitř. Stálo hlediště s dřevěnými lavicemi pro 250 diváků i třípatrová dekorace ze dřeva.



„Nejdůležitější je divadlo umístit na pevném podkladu. Když ho začneme stavět, vypadá všechno v pořádku. Jakmile ale zatížení vzroste, kroutí se parkety, a to je malér. Stavění scény je fyzicky náročná práce, po třech dnech toho máme už docela dost. Při hraní si od té fyzické námahy naopak odpočineme,“ podotýká Petr Forman, herec, režisér, ale také stavitel a řidič kamionu i vysokozdvižného vozíku.

Přestože divadelní nomádi se stanem složeným v kamionech kočují po Evropě, je téměř deset metrů vysoká budova vybavena stejně dobře jako klasické kamenné divadlo. Formani s sebou vozí zvukaře i osvětlovače. V Deadtownu hraje pětičlenná kapela, na scéně běží videoprojekce, titulky, místo mají i kouřové efekty.

„K obrazu a atmosféře, kterou vytváříme, máme všechno, co potřebujeme. Je to poměrně velká scéna, obraz musí být adekvátní zvuku a velikosti scény,“ říká syn Miloše Formana, jenž soubor založil s dvojčetem Matějem Formanem.

Postupy, které se nedají přeskočit

Na stavbě se podílí osm lidí z dvacetičlenného týmu účinkujícího v představení, v prvních dnech s nejtěžšími pracemi pomáhá parta deseti dělníků. Členové souboru si divadelní konstrukci a kovové i dřevěné díly sami opravují, dokonce mezi sebou mají vyučeného svářeče.

Hlavním „stavbyvedoucím“ je scénograf Ondřej Mašek.

„Ze začátku jsme běhali s plánky, všechno jsme měli ve výkresech. Postupně se to všichni naučili a vědí, co mají dělat. Je to už mnohem snazší. Já jen kontroluju, aby to dělali správně a na něco nezapomněli. Stavba divadla má své postupy, které se nedají přeskočit. Když člověk něco zapomene pověsit na střechu, než se s ní vyjede nahoru, tak je to problém. Nic fatálního, kdy bychom museli celou konstrukci rozebrat, se naštěstí zatím nestalo,“ říká.

V úterý divadelníci doladili poslední detaily, ve středu ráno dorazí zbytek účinkujících a čeká je první a zároveň jediná zkouška. Deadtown ve Dvoře Králové poprvé uvedou ve středu v 19 hodin a do soboty ho odehrají pětkrát, v sobotu dokonce zvládnou dvě představení.

„Zkouška nám zabere dvě až tři hodiny. Ani bychom moc zkoušet nemuseli, protože jsme Deadtown hráli už mnohokrát, ale mění se nám účinkující a projíždíme to hlavně kvůli nim,“ poznamenává Petr Forman.

Ve Dvoře divadlo skládali asi popětadvacáté

Na menší scéně pro 45 diváků vystoupí host divadla, italský performer Giorgio Bertolotti s vesmírnou lodí v představení Juri kosmonaut. V neděli se divadelníci pustí do bourání stanu, nakládat do kamionů ho budou tři dny. Po několikatýdenní pauze, kterou vyplní pražský open air festival Aréna založený Divadlem bratří Formanů, se s Deadtownem na konci června vypraví do anglického Birminghamu (více o westernu Deadtown čtěte v recenzi Formani smíchali ukřičenou kovbojku s poetikou starých biografů).

Westernový kabaret měl premiéru ve Francii v březnu 2017. Od té doby ho Formani vozí po celé Evropě. Představení uvedli ve Velké Británii, Španělsku, Dánsku, Itálii či v Belgii, nejčastěji se vrací do Francie. Právě z Normandie přijeli do Dvora Králové, cesta jim trvala dva dny. Jeden ze tří kamionů řídí Petr Forman.

„Jednak mě to baví, jednak to je z ekonomických důvodů. Kdybychom na převážení měli najímat spedici, tak to nikdo nekoupí. Při řízení si odpočinu, přemýšlím, telefonem vyřídím, co potřebuju. Při stavění divadla nestíhám vůbec nic,“ vykládá.

Ve Dvoře Králové nad Labem divadlo skládali asi popětadvacáté. Projekt vznikl ve Francii v roce 2000.

„Divadlo, které teď vozíme, bylo postaveno několik let potom v Grenoblu podle stejných plánů. Pak se přesunulo do Rennes v Bretani, odkud ho máme pronajaté,“ vysvětluje Petr Forman. V prvních dvou letech byl se souborem i devět měsíců z roku na cestách, odehráli až sto představení za rok.