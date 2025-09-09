Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Autor:
  9:55
Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil. Později ho udeřil do hlavy a hodil z půlmetrové výšky do kočárku. Dítě zemřelo. Muži hrozí až výjimečný trest.
Krajský soud v Hradci Králové.

Krajský soud v Hradci Králové. | foto: Martin VeselýMF DNES

Policie začala muže stíhat letos v březnu kvůli těžkému ublížení na zdraví. V té době byl kojenec v nemocnici v přímém ohrožení života. Poté, co dítě zemřelo, a policisté získali znalecký posudek, případ v červenci překvalifikovali na zvlášť závažný zločin vraždy.

„Krajské státní zastupitelství podalo na dotyčného muže obžalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Žalobce se ztotožnil s návrhem policie. V prvním skutku se jedná o těžké ublížení na zdraví, ve druhém o vraždu,“ potvrdil pro redakci iDNES.cz mluvčí krajských žalobců Pavel Bužga.

Novinky.cz upozornily, že první ze skutků se měl stát již začátkem letošního roku, kdy muž třásl dítětem, aby je utišil. Druhý čin byl patrně neurvalejší a skončil převozem do nemocnice. Podle CNN Prima News se to stalo, když otec pečoval o syna sám, matka po svém návratu přivolala záchranáře.

Podle Novinek se muž přiznal k tomu, že s dítětem manipuloval, ale odmítl jakýkoli úmysl ho zabít. Překvalifikování na vraždu a výrazně vyšší trestní sazba se mu nelíbí.

„Hovořil jsem dnes s klientem, za kterým jsem byl ve vazební věznici. Jednoznačně nesouhlasí ani s jednou právní kvalifikací a už vůbec ne s vraždou. První skutek rozporuje zcela, u druhého žádá návrat k právní kvalifikaci těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Připravil si k tomu prohlášení, které přednese u soudu,“ řekl v pondělí Novinkám obhájce Jaroslav Ortman, který již obžalobu obdržel.

Obžalovanému hrozí trest 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Nebe nad Hradcem ozdobilo 81 balonů, fiesta drží český rekord

Stovky lidí se ve středu v podvečer v Hradci Králové přišly podívat na vzlet balonů z rozlehlé louky. Vítr je unášel východně od města, takže nad centrum se nedostaly. Balonová fiesta s 81 balony...

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

Muži šlo na ulici o život. Nechtěl dát mladíkovi cigaretu, ten ho zmlátil boxerem

Dvaačtyřicetiletý muž téměř přišel o život při útoku v Žacléři na Trutnovsku. Podle policie šel pouze v noci po chodníku a odmítl dát cigaretu pětadvacetiletému muži, který se jí dožadoval. Začali se...

Rekordman z Hradce křižuje vlakem Evropu, byt má plný obalů od žvýkaček

Nedostatkem žvýkaček děti Lubomíra Kouřima z Hradce Králové nikdy netrpěly. Za 60 let vytvořil gigantickou sbírku žvýkačkových obalů a obrázků. V bytě jich má 200 tisíc, ve skříních i pod postelí....

Drony v Hradci si nedalo ujít 20 tisíc lidí, náměstí odpovídalo ohňostrojem

Dvě velké audiovizuální show si v neděli večer konkurovaly v Hradci Králové. Drony a koncert kapely Tata Bojs na letišti pořádalo město, vystoupení Michala Davida a ohňostroj na náměstí zorganizovaly...

Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil....

9. září 2025  9:55

Pohádkový festival v Jičíně sází na recyklaci. Může za to loňská povodeň

Šmankote, babičko, recykluj! Tak zní podtitul 35. ročníku festivalu Jičín – město pohádky, který se uskuteční od středy 10. září do neděle. Vystoupí na 120 účinkujících, třeba Kašpárek v rohlíku...

8. září 2025  16:44

Kraj hodlá osamostatnit Muzeum krajky. Chtějí se mě zbavit, tvrdí vedoucí

Královéhradecký kraj zamýšlí osamostatnit Muzeum krajky ve Vamberku. O vyčlenění ze struktury Muzea a galerie Orlických hor už rozhodla rada kraje a v pondělí ho mají potvrdit zastupitelé. Proti je...

8. září 2025  10:27

Skvělé přesilovky, dvě výhry. Velká vzpruha, říká trenér Hradce před derby

Nepříjemnosti ze dvou domácích porážek v soutěži jsou zapomenuty! Hokejisté Hradce Králové si z dalších dvou utkání v Lize mistrů, tentokrát na hřištích soupeřů, vezou dvě výhry.

8. září 2025  6:43

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Hokejisté Komety podruhé v řadě v Lize mistrů prohráli, švýcarskému Bernu podlehli 3:5. Vítězství naopak slaví Hradec Králové, který si poradil s italským Bolzanem 4:0.

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  18:55

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

7. září 2025  16:45

Inspirovala je dovolená v Africe. Židle v Gambii teď dostanou potahy z Česka

Premium

Náhodné setkání na dovolené v Gambii a na Jamajce vyústilo v sympatickou pomoc. Jaroslav Pich z Libňatova na Trutnovsku a Michal Staroba z Uherského Hradiště naplnili lodní kontejner nepotřebnými...

6. září 2025

Vlak usmrtil na Náchodsku ženu, trať přes tři hodiny stála. Cestující evakuovali

Osmatřicet lidí evakuovali hasiči po sobotním poledni ze spěšného vlaku u Bohdašína na Náchodsku. Vlak tam srazil a usmrtil ženu. Provoz na trati mezi Červeným Kostelcem na Náchodsku a Malými...

6. září 2025  14:42,  aktualizováno  17:24

Rekordman z Hradce křižuje vlakem Evropu, byt má plný obalů od žvýkaček

Nedostatkem žvýkaček děti Lubomíra Kouřima z Hradce Králové nikdy netrpěly. Za 60 let vytvořil gigantickou sbírku žvýkačkových obalů a obrázků. V bytě jich má 200 tisíc, ve skříních i pod postelí....

6. září 2025

Opilá řidička nabourala ve špičce na okruhu v Hradci dvě auta, zkusila ujet

Opilá padesátiletá řidička bourala v pondělní špičce na městském okruhu v Hradci Králové. Podle policistů nejspíš napřed narazila do auta, které jelo před ní a už čekalo na semaforu. Když se od...

5. září 2025  14:10

Jasný cíl jičínských házenkářů: posunout se v tabulce výš a mířit do play off

Před dvěma týdny svého sobotního soupeře na jeho palubovce porazili. Šlo ale „pouze“ o turnaj, v němž se obě družstva připravovala na novou extraligovou sezonu. Házenkáři Jičína, o jejichž vítězství...

5. září 2025  10:02

Spor se sousedem neurovnala ani primátorka. Školáci zůstávají v provizoriu

Děti z Mateřské a základní školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové se kvůli sporu se spolumajitelem domu ze sousedství 1. září nevrátily do opravených tříd. Úředníci totiž nemohou kolaudovat...

5. září 2025  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.