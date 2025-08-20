Vražda kojence míří k soudu. Podle policie smrt dítěte zavinil neurvalý otec

  11:06
Policie navrhla obžalovat šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Vyšetřování případu policie ukončila a spis s návrhem na podání obžaloby předala státnímu zástupci. Uvedl to dnes mluvčí policie Martin Stránský. Pětiměsíční kojenec zemřel na těžká zranění poté, co s ním neurvale zacházel jeho otec. S dítětem třásl, udeřil ho do hlavy a hodil z půlmetrové výšky do kočárku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Vyšetřovací spis je kompletní a nyní byl předán státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové společně s návrhem na podání obžaloby,“ uvedl mluvčí krajské policie Martin Stránský.

Obviněnému hrozí trest 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

V březnu policie nejprve uvedla, že otce dítěte stíhá za těžké ublížení na zdraví. V té době bylo dítě v nemocnici v přímém ohrožení života.

Poté co dítě zemřelo a na základě závěru znaleckého posudku došlo k překvalifikování jednání na zvlášť závažný zločin vražda. Muž je od té doby stíhán vazebně.

20. srpna 2025  11:06

