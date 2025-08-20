„Vyšetřovací spis je kompletní a nyní byl předán státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové společně s návrhem na podání obžaloby,“ uvedl mluvčí krajské policie Martin Stránský.
Obviněnému hrozí trest 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.
V březnu policie nejprve uvedla, že otce dítěte stíhá za těžké ublížení na zdraví. V té době bylo dítě v nemocnici v přímém ohrožení života.
Poté co dítě zemřelo a na základě závěru znaleckého posudku došlo k překvalifikování jednání na zvlášť závažný zločin vražda. Muž je od té doby stíhán vazebně.