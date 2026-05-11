Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dítě prostrčilo hlavu fotostěnou a nemohlo ven, vyprostili ho hasiči

Autor:
  9:13
Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči v Broumově na Náchodsku. Na tamní farmě se zvířaty malé dítě prostrčilo hlavu otvorem ve fotografické stěně a uvázlo. Hasiči chtěli desku rozříznout, ale nakonec dítěti pomohli jinak.
Fotogalerie4

Na farmě v Broumově hasiči vyprostili dítě uvázlé ve fotostěně. (8. května 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Stalo se to v pátek dopoledne ve Velké Vsi na okraji Broumova, kde je soukromý areál farmy.

Když se dítěti ani poněkolikáté nepodařilo vytáhnout hlavu z plastové tabule fotokoutku, jeli na místo hasiči. Po obhlédnutí situace byli připraveni desku rozříznout, ale tím by ji poškodili.

„Nakonec se podařilo dítě nadzvednout a pomocí šetrné manipulace jej bezpečně vyprostit bez nutnosti použití destruktivních prostředků. Událost se obešla bez zranění a nedošlo ani k poškození majetku,“ uvedli krajští hasiči na facebookovém profilu.

Na farmě v Broumově hasiči vyprostili dítě uvázlé ve fotostěně. (8. května 2026)
Na farmě v Broumově hasiči vyprostili dítě uvázlé ve fotostěně. (8. května 2026)
Na farmě v Broumově hasiči vyprostili dítě uvázlé ve fotostěně. (8. května 2026)
Na farmě v Broumově hasiči vyprostili dítě uvázlé ve fotostěně. (8. května 2026)
4 fotografie

„Pamatujte, že podobné fotografické stěny jsou určeny pouze k přiložení obličeje před otvor, nikoliv k prostrkávání celé hlavy. I zdánlivě nevinná zábava pak může skončit nepříjemnou komplikací a přivoláním záchranných složek,“ varovali hasiči.

Na farmě fotokoutek zůstává ve stejné podobě. „Stalo se to poprvé a nevím popravdě, co bychom měli měnit. Probírali jsme to s hasiči,“ řekl pro iDNES.cz jeden z majitelů. Věk dítěte nechtěl upřesnit.

Zásah hasičů vzbudil řadu komentářů, podle některých však byly většinou rádoby humorné.

Holčička uvázla v automatu na balonky. Ven jí museli pomoci hasiči

„Dvouapůlleté dítě opravdu neuvažuje stylem ‚udělám si hezkou fotku a dám tam jen obličej‘. Malé dítě prostě jedná impulzivně a nikoho normálního by nenapadlo, že se může zaseknout v otvoru určeném očividně pro děti. Pokud tam dítě dokáže strčit celou hlavu a nejde ven, tak je problém hlavně v tý fotostěně,“ mínil jeden z debatérů.

„Kdo by to řekl, že se z takové srandy může stát past! To je na zamyšlení, těchto fotostěn jsou po republice spousty...,“ napsal Michal.

Jedna matka sdílela zkušenost, že se synovi málem stalo totéž u jiné fotostěny. Další popisovala, že když se její dcera podobně fotila, vylezla na stoličku za fotostěnou, o které však žena neměla tušení; stolička se s děckem převrátila, když mělo hlavu v otvoru, ale matka rychle zasáhla. Další žena si všímala, že otvory ve fotokoutcích spíš bývají naopak až příliš velké.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

AI recepční zvedá tržby, říká krkonošský hoteliér. S projektem chce prorazit i v zámoří

Premium
Filip Linek a holobox

Měl problém sehnat personál, založil proto start-up a vložil do něj desítky milionů s cílem vyvinout virtuální AI recepční. Filip Linek, jenž je od roku 2019 ředitelem a spolumajitelem hotelového...

„Připomíná kužely na silnici, ne Rumcajse.“ Logo pohádkového festivalu budí vášně

Premium
Festival Jičín - město pohádky má nové logo a vizuál.

Festival Jičín – město pohádky představil nové logo. Mění jej po třinácti letech. Autorka Alžběta Dvořáčková vyšla z původního obrázku ořechové skořápky a města, který přehlídku reprezentoval v...

Rodiny umírajících už nemusejí dlouze cestovat, hospic pro Hradecko je hotový

Atrium lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5....

Na Hradecku zahájí nejpozději v červnu provoz druhý lůžkový hospic v regionu. Ve Stěžerách u Hradce Králové ho otevřela tamní oblastní charita. Stavba v areálu bývalé hospodyňské školy stála 200...

Krkonoše jsou téměř bez sněhu, souvislá pokrývka zmizela rekordním tempem

Pohled ze Sněžky na Studniční horu (4. května 2026).

V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Podle meteorologů se tak stalo výrazně dříve, než je obvyklé. Že bude sníh letos mizet rychleji, naznačilo už březnové měření...

Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...

Jablonec - Hradec 1:1, boj o čtvrtou příčku skončil remízou, lépe jsou na tom domácí

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží uniknout Františku Čechovi z Jablonce.

Jablonečtí fotbalisté uhájili dvoubodový náskok před soupeři z Hradce Králové. Zápas ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul skončil remízou 1:1, za hosty ve 25. minutě skóroval Ondřej Mihálik, za...

10. května 2026,  aktualizováno  20:46

Průjezd Jaroměří dál komplikuje oprava mostu, protáhla se skoro na rok

Oprava mostu přes Labe v Jaroměři na Náchodsku (8. května 2026).

Když loni v létě začala čtyřměsíční uzavírka průtahu, která výrazně zkomplikovala pohyb po Jaroměři na Náchodsku, místní nevěřícně kroutili hlavou. Doba opravy 3,8kilometrového úseku jim přišla...

10. května 2026  7:33

„Připomíná kužely na silnici, ne Rumcajse.“ Logo pohádkového festivalu budí vášně

Premium
Festival Jičín - město pohádky má nové logo a vizuál.

Festival Jičín – město pohádky představil nové logo. Mění jej po třinácti letech. Autorka Alžběta Dvořáčková vyšla z původního obrázku ořechové skořápky a města, který přehlídku reprezentoval v...

9. května 2026

Vlak srazil člověka ve Rtyni v Podkrkonoší

Brejlovec 754.061 na cestě ze Rtyně do Červeného Kostelce

Při srážce s vlakem ve Rtyni v Podkrkonoší v sobotu kolem poledne zemřel člověk. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie, řekla krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová. Doprava na trati v úseku...

9. května 2026  13:23,  aktualizováno  14:55

Zlaté Karlovarsko. Luxusní tým, básnil Klimeš po odplatě ve finále

Volejbalisté Karlovarska slaví zisk extraligového zlata.

Po úvodních kolech extraligy by málokdo tipoval, že nakonec uzmou titul. Volejbalisté Karlovarska nejprve prohráli v Liberci, pak i doma s Českými Budějovicemi. Jenže poté najeli na parádní vlnu. V...

9. května 2026

Katalánský Macbeth, král Ubu podle slovinského loutkáře. Blíží se Regiony

Hudební scéna Na dvorku, Bára Hrzánová a Condurango. Koncert byl součástí...

Pověstná divadelní fiesta, jíž se nyní v Hradci Králové říká Regiony, má za sebou tři dekády a v nich osobnosti od Annie Girardotové po Jiřího Bartošku. Letošní 31. ročník od 19. do 26. června bude...

8. května 2026  7:40

Mladý řidič nepřežil srážku s náklaďákem, obě vozidla skončila mimo silnici

Nehoda osobního a nákladního auta u Dolan na Náchodsku (7. května 2026)

Šestadvacetiletý řidič zahynul ve čtvrtek ráno při vážné dopravní nehodě u Dolan na Náchodsku. Jeho vůz skončil zdemolovaný po srážce s nákladním autem. Silnice I/33 byla několik hodin zavřená,...

7. května 2026  12:01

Ostrava investuje 41 milionů do hřbitovů, chystá i unikátní kolumbárium

Smuteční síň na hřbitově v Ostravě Vítkovicích

Ostrava letos vyčlenila 41 milionů korun na rozsáhlou modernizaci 22 hřbitovů. Ta zvýší kapacitu pohřebišť. Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce v Mariánských Horách s originálním...

7. května 2026  10:38

Přechody zmizely, podchody blokují ploty. Chodci musejí přebíhat čtyřproudovku

Problém u křižovatky Mileta v Hradci Králové - chodci nemají k dispozici nově...

Stovky chodců každý den přebíhají čtyřproudovou silnici v Hradci Králové. Nová křižovatka Mileta ještě nemá hotové podchody, a tak musejí lidé riskovat i v hustém provozu. Policie přivírá oči a...

7. května 2026  8:47

Kousal míří k rivalům. V Hradci věří, že týmu přinese cenné zkušenosti

Robert Kousal (vpravo) z Pardubic přebírá od Vladimíra Martince dres za 500...

Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Hokejový Mountfield na webu oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí....

6. května 2026  21:31

Advantage Consulting, s.r.o.
CNC seřizovač / obráběč – práce, která tě posune dál 35-50.000 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj, Královéhradecký kraj
nabízený plat: 30 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V hradeckém Auparku začíná zážitková výstava věnovaná letectví

Metro.cz
Dominantou prostoru není jen nová křižovatka, ale také centrum Aupark, které...

Ve čtvrtek začíná v královéhradeckém Auparku zážitková výstava S hlavou v oblacích. K vidění budou historické i současné modely a repliky letadel.

6. května 2026  17:07

Medvěd Ludvík se na zámek vrátil vycpaný, preparátor poodhalil detaily procesu

Preparovaný medvěd Ludvík se stal součástí expozice na zámku v Náchodě.

Oblíbený medvěd Ludvík se vrátil na zámek v Náchodě, byť již jen vycpaný. Návštěvníci všech prohlídkových tras se k němu podívají, až budou procházet arkádovou chodbou. Zvíře střeží někdejší...

6. května 2026  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.