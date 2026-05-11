Dítě prostrčilo hlavu fotostěnou a nemohlo ven, vyprostili ho hasiči

Stalo se to v pátek dopoledne ve Velké Vsi na okraji Broumova, kde je soukromý areál farmy.
Když se dítěti ani poněkolikáté nepodařilo vytáhnout hlavu z plastové tabule fotokoutku, jeli na místo hasiči. Po obhlédnutí situace byli připraveni desku rozříznout, ale tím by ji poškodili.
„Nakonec se podařilo dítě nadzvednout a pomocí šetrné manipulace jej bezpečně vyprostit bez nutnosti použití destruktivních prostředků. Událost se obešla bez zranění a nedošlo ani k poškození majetku,“ uvedli krajští hasiči na facebookovém profilu.
„Pamatujte, že podobné fotografické stěny jsou určeny pouze k přiložení obličeje před otvor, nikoliv k prostrkávání celé hlavy. I zdánlivě nevinná zábava pak může skončit nepříjemnou komplikací a přivoláním záchranných složek,“ varovali hasiči.
Na farmě fotokoutek zůstává ve stejné podobě. „Stalo se to poprvé a nevím popravdě, co bychom měli měnit. Probírali jsme to s hasiči,“ řekl pro iDNES.cz jeden z majitelů. Věk dítěte nechtěl upřesnit.
Zásah hasičů vzbudil řadu komentářů, podle některých však byly většinou rádoby humorné.
„Dvouapůlleté dítě opravdu neuvažuje stylem ‚udělám si hezkou fotku a dám tam jen obličej‘. Malé dítě prostě jedná impulzivně a nikoho normálního by nenapadlo, že se může zaseknout v otvoru určeném očividně pro děti. Pokud tam dítě dokáže strčit celou hlavu a nejde ven, tak je problém hlavně v tý fotostěně,“ mínil jeden z debatérů.
„Kdo by to řekl, že se z takové srandy může stát past! To je na zamyšlení, těchto fotostěn jsou po republice spousty...,“ napsal Michal.
Jedna matka sdílela zkušenost, že se synovi málem stalo totéž u jiné fotostěny. Další popisovala, že když se její dcera podobně fotila, vylezla na stoličku za fotostěnou, o které však žena neměla tušení; stolička se s děckem převrátila, když mělo hlavu v otvoru, ale matka rychle zasáhla. Další žena si všímala, že otvory ve fotokoutcích spíš bývají naopak až příliš velké.