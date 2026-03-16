Dítě pořezala motorová pila, kriminalisté prověřují jeho parťáka

Podle serveru Novinky.cz je zraněným desetiletý chlapec. Aktu.cz uvedlo, že dítě má řezné poranění od motorové pily na pravém boku sahající až na záda.
Podle zveřejněných záběrů se incident stal na okraji lesa. Oběma dětem není dosud 15 let, potvrdila policie.
„Náchodští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného – ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí náchodské policie Martina Jandová. Mladší patnácti let není trestně odpovědný.
Kvůli nízkému věku zraněného nechtějí poskytovat bližší informace ani zdravotníci.
„Žádné podrobnosti nemohu uvést. Vrtulník byl na místě, ale byl odvolán k jinému případu. Pacienta jsme přepravili sanitou do hradecké fakultní nemocnice,“ sdělil redakci lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář.