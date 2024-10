Divoký západ skončí. Hradec vymezí pravidla, co mohou developeři očekávat

Tehdy v Kuklenách byl v hlavní roli bod, který by Hradci uložil financovat větší část úplně nové silnice vedoucí k centru.

Radnice už na pravidlech pro spolupráci s potenciálními investory pracuje, zástupci vedení města se již několikrát setkali s developery i experty v oblasti realitního trhu a stavebnictví a už 5. listopadu hodlá nové zásady představit na jednání zastupitelstva. Finální znění pak projde schvalováním již v prvním čtvrtletí příštího roku.

Cílem jsou univerzální pravidla, která budou platit pro všechny investory. Město chce hned na začátku jednání s developery zabránit případným nedorozuměním. Zájemce se má dozvědět, co po něm město žádá a co naopak za svůj projekt dostane na oplátku.

Tvorba důležitého dokumentu přichází v pravý čas. Do dvou let má být v cíli 15 let trvající snaha o nový územní plán města, na který čekají desítky investorů a stovky majitelů pozemků.

Hradec Králové má například vytipované lokality, kde mohou vyrůst až tisíce nových bytů. Kromě takzvané Severní zóny na louce za Piletickým potokem jde i o proměnu obřího areálu bývalého ZVÚ. Jasná a srozumitelná pravidla by se hodila hlavně při komunikaci před stavbou komerčních bytů.

„Dosud to tady funguje trochu jako na Divokém západě. Developeři zkrátka moc dobře vědí, kde mají tahat za nitky, jak obcházet různá nařízení a normy, a pak se klidně může stát, že se začne realizovat projekt, o který město vůbec nemá zájem, vyvolá obrovský poprask u části obyvatel anebo dokonce začne vznikat načerno,“ řekl pod podmínkou anonymity jeden z velmi vlivných bossů na hradeckém realitním a stavebním trhu.

Motivace pro slušné investory

„Města a developeři často fungují ve zcela odlišných světech, navzájem se míjejí. Přestože města potřebují developery pro svůj růst a rozvoj, a developeři zase potřebují městské prostředí pro realizaci svých projektů, komunikace je často nedostatečná a spolupráce neefektivní,“ uvedl pro týdeník Ekonom náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09), podle kterého by se developeři mohli podílet hlavně na rozvoji městské infrastruktury a veřejných služeb.

Hradec by se mohl inspirovat například v Liberci, Praze, Brně nebo Jihlavě, kde se již podle zásad pro spolupráci s investory řídí. Tento dokument zároveň pomůže ke zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů.

„Podle mě by to mohla být i motivace pro slušné developery. Vím, že třeba v Brně ta pravidla po městě chtěli sami investoři,“ upozornil expert, který si nepřál být jmenován.

Rozvoj parků, hřišť i škol

„Zásady pro spolupráci s investory jsou zcela běžným standardem a praxí v řadě českých i zahraničních měst. Pomohou zrychlit a zjednodušit povolovací procesy a zároveň spravedlivě rozdělit náklady na veřejnou infrastrukturu a další občanskou vybavenost. Každý nový projekt, ať už rezidenční nebo komerční, by měl přispět k rozvoji veřejného prostoru, zejména parků, hřišť, zastávek MHD či škol a školek,“ zdůraznila hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK).

„Chceme, aby rezidenční a komerční investice přispěly k rozvoji veřejné infrastruktury a dalších služeb, které všichni potřebujeme. Zásady zajistí, že pravidla budou stejná pro všechny a že každý projekt bude přínosem pro obyvatele. Díky tomu budeme moci lépe plánovat rozvoj města a zároveň urychlit přípravu nových projektů,“ doplnil Lukáš Řádek.

Takzvané zásady spolupráce mohou být proměnlivé. Některé mohou platit v případě proměny areálu ZVÚ, jiné se spíš uplatní v případě stavby obchodního centra.

11. října 2022

Zatímco v prvním případě by se radnice mohla snažit investora motivovat ke stavbě luxusních brownfieldových bytů, na kterých by developer získal svůj podíl, u komerčního areálu by město žádalo dostatečnou infrastrukturu a regulaci dopravní zátěže. Doba je výhodná i díky novému stavebnímu zákonu, který při realizaci stavebních projektů umožňuje úpravu vzájemných povinností a závazků.

Nahrává i stavební zákon

Hradeckým cílem je zajištění spravedlivého rozdělení nákladů na veřejnou infrastrukturu mezi město a investory.

„Nové projekty často vytvářejí potřebu další infrastruktury a provozních výdajů. Tyto náklady by nemělo nést pouze město. Investiční příspěvky zajistí, že se na těchto výdajích budou spravedlivě podílet i investoři. Město bude nadále zajišťovat provoz infrastruktury, ale její vybudování by mělo být společnou odpovědností města a těch, kteří realizují nové projekty,“ vysvětlil náměstek Lukáš Řádek.

Podle něj se budou investice od investorů vracet přímo do lokalit jejich zájmu: „Tím zajistíme nejen zlepšení veřejného prostoru a kvality života místních obyvatel, ale zároveň zvýšíme hodnotu těchto lokalit. To ostatně přinese větší zhodnocení i pro samotné investory a majitele nemovitosti.“