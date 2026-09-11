Endeta, která spadá pod J&T Real Estate, vyčíslila dosavadní ztráty na 321,7 milionu korun a chce po městě, aby je uhradilo do konce září. Pokud bude investice zmařená zcela, škoda bude podle developera činit už 1,6 miliardy.
Předžalobní výzvou se zabývají právníci města, vedení radnice ovšem nehodlá zaplatit ani korunu a zastupitelé čekají na další informace.
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Znalecký posudek společnosti Deloitte Advisory, který Hradci Králové vypočítává vzniklou škodu při přípravě výstavby obchodního parku Nová Zelená v Kuklenách, dorazil na podatelnu radnice na konci srpna. Investor začal projekt připravovat již před 16 lety, ale zóna o rozloze 25,5 hektaru se 14 halami a téměř 1 900 parkovacími místy se stále ještě stavět nezačala.
Vloni v květnu se zrodila příkazní smlouva s investorem, podle které měl developer ještě před otevřením parku zprovoznit novou silnici za zhruba 200 milionů korun. Radiála pojmenovaná Nová Zelená by odvedla dopravu mimo městskou čtvrť, jenže problém je, že nezískala povolení do konce platnosti starého územního plánu.
„Budeme dál jednat“
Radnice považuje předžalobní výzvu za určitou formu nátlaku, platit nehodlá a obě strany avizují vůli pokračovat v jednání.
„Výzva je výsledkem více než šesti let jednání s městem Hradec Králové, během nichž se přes opakovanou snahu nepodařilo nastavit stabilní a předvídatelné podmínky pro realizaci projektu Nová Zelená,“ uvedla mluvčí společnosti J&T Real Estate Monika Veselá.
Výzvu zatím zkoumají právníci města. Vedení čeká na jejich stanovisko, nicméně požadavky společnosti Endeta neuznává.
„Předžalobní výzva není závazek města, natož rozsudek. Město tento návrh neuznává a věc se řeší právní cestou. Jsme připraveni jednat, samozřejmě v mezích platného územního plánu, práva a veřejného zájmu. Vyčíslené tvrzené náklady pocházejí ze zadání investora a není to objektivní podklad, který by definoval skutečnou hodnotu. Samozřejmě to neznamená, že je prokázána jakákoli odpovědnost města,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro investice a rozvoj města, který však zdůraznil, že město se bude posudkem zodpovědně zabývat.
Město zároveň ubezpečuje, že v jednání s investorem chce pokračovat navzdory tomu, že odpovědí na dopis z 26. června byla až předžalobní výzva.
„Jsme připraveni v jednání pokračovat a společně projít reálně dostupné varianty a jejich technické a procesní dopady. Cílem je co nejlépe připravit podmínky pro další rozhodování a zachovat kontinuitu dosavadní práce na projektu,“ odcitovala primátorka Pavlína Springerová (HDK) dopis pro investora.
S projektem kolidují rondely
Klíčem k pochopení celého problému je nový územní plán, který je v platnosti od března. Obchodní park s novým územním plánem nekoliduje a na západním okraji Hradce vzniknout může. Jenže radiála Nová Zelená do konce platnosti starého územního plánu povolení nezískala.
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„Na radiálu Nová Zelená máme společně s Endetou uzavřenou příkazní smlouvu. Projektově se připravovala ke starému územnímu plánu a ve smlouvě je jednoznačně uvedeno, že případné přijetí nového územního plánu je rizikem na straně Endety. Nový územní plán do toho vstoupil, projektovaná stopa se pravděpodobně ukázala jako neproveditelná, my jsme nabídli další jednání na konci června a na konci srpna nám byla doručena předžalobní výzva. To je celý příběh,“ shrnul Lukáš Řádek.
Loňská dohoda měla být takzvaným win-win řešením, i když například koaliční Piráti stále mají zásadní výhrady. Investor by mohl začít stavět centrum a město by na oplátku dostalo potřebnou radiálu.
Komplikace však přibývaly. Silnice je projektovaná na cizích pozemcích, které může vyvlastnit jen město. Do toho promlouvá i nový územní plán a v posledních týdnech navíc i objev pravěkých rondelů, kvůli kterým vznikla úspěšná petice žádající mimo jiné přetrasování veřejně prospěšné silnice.
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Zástupce investora Martin Kodeš vloni uvedl, že společnost Endeta vyřídí povolení, radiálu postaví, zaplatí a předá městu. Zdůraznil však, že další část budoucí silnice povede na soukromých pozemcích, kde bude nutná domluva nebo v krajním případě vyvlastnění.
„My naše povinnosti splníme a postavíme Novou Zelenou. Ale budeme chtít, aby město splnilo své povinnosti,“ upozornil na emotivním jednání zastupitelstva Kodeš, podle kterého má území ve vlastnictví Endety 40 hektarů, a společnost tu tak má v majetku přes miliardu korun.
Hradec Králové nyní čeká na stanovisko právního oddělení. Zastupitelé pak na jakékoli informace.
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„Primátorka si s několika vyvolenými v tak zásadních záležitostech města vystačí sama, nač se zdržovat se zastupiteli, natož jim podat informace,“ postěžovala si Libuše Friedlová (ANO).
„Ani na poslední radě města nepadly žádné informace, i když už předžalobní výzva byla podaná,“ konstatoval pod podmínkou anonymity jeden ze členů rady města.