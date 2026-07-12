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Dětský park Hříčky zve na lana i tobogan, nová je okružní cesta pro pěší

Tomáš Plecháč
  7:54
Mladobucký skiareál vylepšil dětský park Hříčky o domek s toboganem. (23....

Mladobucký skiareál vylepšil dětský park Hříčky o domek s toboganem. (23. května 2026) | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Tahákem pro děti v Hříčkách jsou korýtka a vodní mlýnky. (23. května 2026)
Tahákem pro děti v Hříčkách jsou korýtka a vodní mlýnky. (23. května 2026)
Dětský park Hříčky ve skiparku v Mladých Bukách (23. května 2026)
Dětský park Hříčky ve skiparku v Mladých Bukách (23. května 2026)
9 fotografií
Vícepatrový domek s toboganem, skluzavky a lanové prvky. Dětský park Hříčky s vodními korýtky nabízí u Trutnova nové atrakce. Jsou součást skiparku Mladé Buky, areál před sezonou investoval pět milionů korun.

Největší novinkou je třípatrový dřevěný domek s toboganem. Dále přibyly prolézačky pro menší děti a 30metrová lanová cesta s překážkami. Lana natažená mezi dřevěnými podestami jsou víc než půl metru nad zemí.

Další novinkou je velké zastíněné pískoviště – staveniště s vodními stoly, síty a kbelíky. Zabírá 50 čtverečních metrů a nachází se na místě bazénku. Ještě letos má vzniknout herní svah s cestami, po kterých děti budou moci šplhat.

Každý rok přidají novou atrakci

„Letos jsme proinvestovali pět milionů korun. Každý rok bychom chtěli přidat alespoň jednu novou atrakci. Zároveň chceme dál rozvíjet vodní systém,“ říká jednatel Areálu Mladé Buky Jakub Furička.

Herní stanoviště jsou lépe přístupná rodinám s kočárky. Půlkilometrová okružní mlatová cesta propojila dolní část s vodním světem a horní sekci, kde je bazén a 3D bludiště. Dosud se chodilo po trávě. Areál pokračoval ve výměně a doplnění dřevěných laviček a lehátek, za dva roky do mobiliáře investoval 800 tisíc korun.

Bike park v Mladých Bukách přidal dva traily, cílí na zdatnější jezdce

Provozovatel demontoval původní hřiště v dolní části, kde má do dvou let začít stavba centrální budovy. Multifunkční objekt bude z obou stran bezbariérový. Nabídne kompletní zázemí včetně toalet, přebalovacích pultů, restaurace a celoroční vnitřní herny. Ve spodní části budou sklady. Sloužit bude jak dětskému parku, tam zdejším sjezdovkám.

„Se stavbou jsme chtěli začít příští rok, ale vzhledem k tomu, co se děje na trhu se stavebními materiály, museli jsme to přehodnotit,“ uvádí Jakub Furička.

Hříčky, původně pod názvem Baldův svět, se na čtyřech hektarech otevřely v roce 2012. Začínaly s jednoduchými prolézačkami a trampolínami.

V dalších letech přibyla vodní korýtka s mlýnky, stavidly, chrliči a tůněmi, dřevěná hřiště, tubing, 3D bludiště s toboganem, bazén, velká nafukovací trampolína i zázemí pro návštěvníky. Dětský park má samostatný vstup a občerstvení.

Třicet tisíc návštěvníků

O letních prázdninách jsou Hříčky otevřené každý den. V hlavní sezoně děti za celodenní vstupenku zaplatí na pokladně 390, online 320 korun. Dospělého lístek vyjde na 230, v internetovém obchodě na 190 korun. Děti do dvou let mají vstup zdarma.

Mladobucký skiareál vylepšil dětský park Hříčky o domek s toboganem. (23. května 2026)
Tahákem pro děti v Hříčkách jsou korýtka a vodní mlýnky. (23. května 2026)
Tahákem pro děti v Hříčkách jsou korýtka a vodní mlýnky. (23. května 2026)
Dětský park Hříčky ve skiparku v Mladých Bukách (23. května 2026)
9 fotografií

Provozovatel před sezonou snížil ceny pro dospělé. „Vycházíme tím vstříc rodičům, kteří nám říkali, že oni si tam hrát nepřišli. I u dospělých však musíme vstup regulovat,“ poznamenává jednatel.

Novinkou je prodloužení časového okna pro zvýhodněné odpolední vstupné. Začíná už ve 13 hodin místo dřívějších 15 hodin.

V květnu, červnu a září je otevřeno o víkendech a svátcích. Areál letos poprvé zavedl mimosezonní ceny, ve srovnání s hlavní sezonou téměř poloviční, a také celosezonní pas s neomezeným počtem vstupů. Loni Hříčky navštívilo 30 tisíc zájemců.

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Součástí mladobuckého areálu je také bike park. Na Pekelském vrchu, kde se lyžuje, se znovu otevřel v roce 2024. Loni k původním dvěma singletrackům přibyly dvě kratší, zato technicky náročnější stezky pro horská kola. Celková délka trailů je pět kilometrů. Nejdelší trasa Přespolní slavnost měří 2,5 kilometru, zahrnuje klopené zatáčky, terénní vlny i menší skoky.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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