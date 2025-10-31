Hledač našel v Orlických horách množství munice, patrně patřila wehrmachtu

Na starou munici narazil v úterý v Bartošovicích v Orlických horách na Rychnovsku detektorář se synem. Přivolali policii, hlídka pak rozhodla povolat pyrotechnika, který na místě pracoval dva dny. S bagrem vykopali přes sto kusů dělostřelecké munice. Podle policie rozsáhlý nález spadá zřejmě do období 2. světové války.
Nedaleko hraničního přechodu v Bartošovicích v Orlických horách vykopali velké množství munice. | foto: Policie ČR

Osmačtyřicetiletý muž se obrátil na linku 158 v úterý po poledni. Nahlásil možný nález munice v lese přibližně 300 metrů od hraničního přechodu v Bartošovicích. Hlídka z Rokytnice prostor zajistila a provedla prvotní šetření.

„Oznamovatel uvedl, že při rekreačním hledání kovových předmětů pomocí detektoru kovů společně se svým nezletilým synem narazil v hloubce přibližně 30 centimetrů na podezřelý kovový objekt,“ sdělila mluvčí rychnovské policie Karolína Macháčková.

Odpoledne dorazil přivolaný policejní pyrotechnik, který začal s průzkumem. Menší část munice vykopali už v úterý, v noci místo střežili a pokračovali s těžkou technikou ještě ve středu.

Celkem se našlo 110 kusů dělostřelecké munice ráže 105 mm, 13 kusů ráže 75 mm a tři nábojky ráže 105 mm.

„Po ukončení průzkumu byla veškerá munice bezpečně převezena do specializovaného skladu v Ralsku,“ uvedla mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Podle znalce, který se vojenskou historií v regionu zabývá, patří dělostřelecká munice ráže 105 mm a 75 mm k nejpoužívanějším v závěru 2. světové války. Jde o nejčastěji nalézané typy, časté na Rychnovsku i Mladkovsku.

„O nynějším nálezu jsem pouze zaslechl a viděl fotku. Pravděpodobně by mohlo jít o munici německého wehrmachtu, používanou v různých zbraních. Patrně nález souvisí s velkou jednotkou wehrmachtu do tří tisíc plně vyzbrojených vojáků, kterou fronta zablokovala v Bartošovicích. Píše o tom třeba kronika v Kunvaldu. Muži z Kunvaldu v květnu 1945 měli vojáky odzbrojovat, naštěstí to nedopadlo masakrem pro vesnici,“ říká znalec, který si ale nepřeje zveřejnit jméno.

Podle jeho odhadu munici zakopali Češi, možná ještě Němci, když ji bylo třeba po válce zlikvidovat.

Policie apeluje na veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoli podezřelého předmětu, zejména takového, který může připomínat munici, výbušninu nebo jiný nebezpečný materiál, postupovala s maximální opatrností. Radí s předměty nemanipulovat a obrátit se na policii.

