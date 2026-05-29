Jen jedno dítě ve třídě. Obce v Orlických horách zavírají druhý stupeň i malotřídku

V roce 2016 měla škola 70 dětí a na její provoz dávala obec 2,6 milionu korun, zhruba čtvrtinu tehdejšího rozpočtu. Teď už udržení provozu obecní kasu vyjde na čtyři miliony ročně a žáků je jen 43, přímo z Deštného je pouze 22 dětí. V příštím roce bude situace ještě horší.
„Problém je, že polovina Dešteňáků vozí děti do okolních škol. Čtyři roky řešíme, jak co nejefektivněji vyřešit, aby byla škola udržitelná. Ještě v prosinci jsme si mysleli, že řešení bude jiné, ale nakonec se to překlopilo tímto směrem,“ vysvětlovala starostka Simona Vlková (Žijeme pro Deštné) občanům na veřejné debatě, která se konala ve středu večer v sále místních hasičů.
Obec se pokusila před lety školu restartovat. Změnila vedení a hledala různé způsoby jak zvýšit její atraktivitu. Nepodařilo se. Situaci ještě zkomplikovalo, když kraj přesunul dětský domov z nedalekého Sedloňova do Opočna. Obec si najala i externího poradce a zvažovala nabídnout podporu pro domácí školu, avšak ani to by příliš nepomohlo.
„V zastupitelstvu zaznívaly hlasy, že si můžeme dovolit druhý stupeň dál dotovat,“ zmínil zastupitel Jan Hepnar (Žijeme pro Deštné).
„Uvědomme si, že třeba v sedmé třídě máme jednoho žáka. Dovedete si představit svoje dítě, že chodí do třídy, kde je samo? Vím, že jsou spojení, ale i tak tři děti ve třídě... Škola není jen o vzdělání, má to i sociální stránku,“ upozornila na další rozměr problému zastupitelka, bývalá starostka Kateřina Tenchová Dismanová (Společně pro Deštné).
Změny nepomohly
Podle ředitelky Hany Brychtové škola v posledních letech výrazně modernizovala vybavení, aby zlepšila kvalitu prostředí i výuky.
„Není pravda, že nemáme kvalifikované učitele a že výuka není kvalitní. Jsem tu deset let a vždy se nám děti dostávají na střední školy. Letos kromě dvou se na svou preferovanou dostali všichni, i když neměli speciální doučování,“ zdůraznila ředitelka. Připomněla však, že když škola organizovala den otevřených dveří, nikdo z místních na něj nepřišel.
S nedostatkem žáků se potýká Deštné v Orlických horách (červená značka) i Olešnice (modrá značka).
„Já chodím na SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy, pozn. red.). Tam byli loni čtyři rodiče, letos asi šest. Kde jste byli? Teď nadáváte, ale když jste mohli pomoci, tak tam nejste,“ obořila se na část nespokojených diskutujících matka jedné žačky.
Část rodičů se obává, aby po druhém stupni v budoucnu neskončil i první, který už nyní funguje v režimu málotřídní školy. Podle starostky je nyní pro obec prioritou první stupeň udržet.
„Souhlasím, že nedává smysl mít druhý stupeň pro tři děti. Měli bychom ale řešit mateřskou školu a první stupeň. Pojďme udělat vše pro to, aby tam děti chodily. Když budeme mít jistotu, že na druhý stupeň půjdou do Dobřan nebo Skuhrova, můžeme se na to připravit a můžeme na to připravit i děti,“ řekla další zástupkyně rodičů.
Obec zvažovala i udržení školy do doby, než současné děti dojdou do deváté třídy. Tuto možnost však zavrhla.
„Snažíme se to udělat tak, abyste měli dost času se na to připravit. Chceme, aby to děti zasáhlo co nejméně,“ sdělil Hepnar s ujištěním, že ke změně dojde až za rok a čtvrt.
Děti přijmou v Dobřanech
Podle zastupitele Arpáda Lörince je již vyjednáno, že děti z Deštného by měly přejít do soukromé základní školy v nedalekých Dobřanech, kterou vede senátor za Rychnovsko Jan Grulich (TOP 09). Obec je připravena dětem zajistit i dopravu, pokud by nevyhovovaly veřejné linky objednávané krajem.
„Jsme domluvení, že děti přijmeme. Potřebujeme však i v dalších letech včas vědět, kolik dětí by k nám mělo na druhý stupeň přestoupit, abychom si nechávali ve třídách rezervu,“ potvrdil iDNES.cz Grulich.
Zrušení druhého stupně zasáhne i rodiče z okolních obcí. Někteří se už dohodli s dobřanskou školou, další budou hledat místa jinde, třeba na Novém Hrádku.
„Část dětí od nás jezdí na Nový Hrádek, protože je tam přímé autobusové spojení. Některé jezdí do Deštného. Od září by do Deštného bývalo přestoupilo zřejmě sedm dětí (z páté třídy), ale po středeční schůzce to vypadá, že ty děti půjdou asi na Nový Hrádek. Nemělo by smysl, aby se za rok zase stěhovaly,“ řekla starostka Olešnice v Orlických horách Monika Jelenová (SNK Za lepší Olešnici), která na debatu dorazila i se dvěma maminkami, jejichž děti měly do Deštného v září nastoupit.
V Olešnici končí málotřídka
Olešnice řeší podobný problém. O druhý stupeň přišla už před 15 lety, letos v červnu tam skončí i málotřídní první stupeň.
„V letošním roce jsme měli 11 dětí, od září by jich bylo jen sedm. Bohužel je u nás málo mladých rodin a my starší už to nezachráníme,“ přiznala starostka.