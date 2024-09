Labe ve Špindlu je na třetím povodňovém stupni, ve Dvoře fasují pytle s pískem

Výraznější škody zatím nenapáchaly intenzivní srážky v Královéhradeckém kraji. Hladiny řek v sobotu ráno dosáhly povodňových stupňů na jedenácti místech, třetí stupeň povodňové aktivity platí na Labi ve Špindlerově Mlýně.

Řeky se zatím drží v korytech, kulminovat budou podle všeho dnes odpoledne a v neděli. Na povodně se chystají i další města, ve Dvoře Králové nad Labem lidé fasují pytle s pískem na zabezpečení domů, Hradec Králové nasazuje do ohrožených lokalit drony.

Podle ranních dat Povodí Labe byl druhý stupeň na Labi ve Vestřevi na Trutnovsku, na Úpě v trutnovské části Horní Staré Město a na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří na Rychnovsku.

„Srážkové úhrny se za posledních 24 hodin pohybovaly na většině území od třiceti do šedesáti milimetrů. V důsledku srážek došlo během večera a noci k intenzivnímu vzestupu vodních stavů a průtoků na vodních tocích pramenících v Krkonoších a Orlických horách, na Vysočině a Jizerských horách,“ uvedl v sobotu ráno Jiří Petr, vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí.

Nejvyšší srážkový úhrn naměřila stanice na Špindlerovce, za 24 hodin tam spadlo 176 milimetrů srážek. Trvalý a vydatný déšť bude podle meteorologů v sobotu pokračovat.

Třináct tisíc domácností bez proudu

Mnohem větší škody zatím ve východních Čechách napáchal silný vítr. Popadané stromy a větve poškodily vedení vysokého napětí. Bez proudu bylo v sobotu dopoledne v Královéhradeckém kraji třináct tisíc domácností. „K nejpostiženějším oblastem patří Trutnovsko směrem na Semily, Náchodsko a Vrchlabsko,“ sdělila mluvčí Skupiny ČEZ Šárka Beránková Lapáčková.

Na povodně se připravuje Hradec Králové. Do lokalit, kde hrozí největší riziko, město nechalo rozvést stovky pytlů s pískem.

„Na základě informací od odborníků z Českého hydrometeorologického úřadu a Povodí Labe jsme potvrdili nejrizikovější lokality, jako je Melounka, Malý labský náhon a Chaloupecká svodnice, nelze vyloučit ani povodňové ohrožení z Orlice,“ informovala primátorka Pavlína Springerová (HDK). Právě Melounka se letos rozvodnila už čtyřikrát a velká voda vypláchla domy v hradecké části Plotiště.

Hradec Králové má za sebou i přes nepříznivou předpověď klidnou noc z pátku na sobotu. V krajské metropoli déšť ustal až nad ránem, avšak po rozednění se opět rozpršelo. Ačkoliv se lidé obávali, že se budou opakovat letní povodně, které hlavně v Plotištích a Stěžerách nahnaly do ulic vodu z polí, v noci k žádné pohromě nedošlo.

Koryto plné vody

„Sledovali jsme počasí a situaci kolem domu skoro celou noc. Voda ve svodnici tentokrát nebyla ani z poloviny, ale ve sklepech začala po půlnoci prosakovat spodní voda, jak stoupá její hladina,“ řekl iDNES.cz jeden z obyvatel Stěžer u Hradce Králové. Místní v pátek na poslední chvíli s bagrem čistili příkopy u propustků pod vjezdy k rodinným domům.

Dobrovolní hasiči z hradeckých Plácek v pátek v podvečer zasahovali ve Svobodných Dvorech v části Chaloupky, kde voda z pole podemlela propustek u rodinného domu a část ho utrhla. Příkop vede do Chaloupecké svodnice, která je podle radnice jedním z rizikových vodních toků na území města. Její koryto bylo v sobotu ráno plné vody, avšak stačilo ji odvádět dál.

Hasiči v noci na sobotu v Hradci a okolí zasahovali u několika popadaných stromů. Vodu ze sklepů čerpali v Písku u Chlumce nad Cidlinou nebo v Boharyni u Nechanic. Před šestou ráno hasiči nakládali v městském skladu na hradeckém letišti pytle s pískem. Radnice jich má připraveno několik set. Podle potřeby mají být odvezeny na místa, kde bude hrozit vylití toků z koryt.

Ohrožené lokality od pátečního odpoledne hlídají strážníci městské policie. S monitorováním pomáhají také dva městské drony. „Díky dronům můžeme sledovat změny hladin vodních toků, stav mostů, komunikací a protipovodňových zábran s minimálním časovým zpožděním, což zlepšuje naši schopnost rychle reagovat a přizpůsobit případné zásahy aktuálním podmínkám,“ vysvětlil náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

Kraj má tisíce pytlů s pískem

Ve skladu na hradeckém letišti mají technické služby od pátku připraveno zhruba 700 pytlů s pískem. Do vytipovaných míst je budou nejčastěji distribuovat dobrovolní hasiči. Pracovníci městských lesů na letiště navezli 50 tun písku, kde bude k dispozici zdarma pro občany ohrožených lokalit.

V Královéhradeckém kraji je připraveno v oblastech zasažených povodněmi pomáhat 150 profesionálních hasičů a 4 500 dobrovolníků. Nachystáno je podle hejtmanství deset tisíc pytlů na pískové bariéry a technika pro odčerpávání vody. „Všechna opatření jsou nastavena tak, aby mohla být okamžitě aktivována,“ řekl hejtman Martin Červíček (ODS).

Technické služby ve Dvoře Králové nad Labem vydávají pytle s pískem od pátečního odpoledne. Dobrovolní hasiči je rozvezli i do areálu Domova sv. Josefa v městské části Žireč, zdejší náměstí bylo před necelým měsícem kvůli přívalovým dešťům pod vodou. Zabezpečili některé části barokního areálu včetně kavárny.

„Maminka by další vodu v baráku už nedala“

Velkou vodu po krátké přestávce očekávají také obyvatelé rodinného domu na žirečském náměstí, kteří se sotva vzpamatovali z poslední bleskové povodně. Na zdech místností jsou patrné mapy. Způsobila je voda vylitá z potůčku, který v úzkém korytě protéká kolem domu a ještě na zahradě mizí pod zemí.

V místnostech voda vystoupala do zhruba třiceticentimetrové výšky. Domek je obehnaný pytli s pískem. „Snad to aspoň trochu pomůže,“ věří Ladislava Chmelová, která v rodném domě ještě donedávna pobývala. Dnes zde žije její matka a sestra.

„Maminku jsem po nedávné povodni musela odvézt na psychiatrii, protože ji to úplně sebralo. Další vodu v baráku by už nedala. Celým domem se valila voda, bylo to hrozné. Teď nás to čeká asi znova,“ uvedla.

Lesy ČR kvůli silnému větru a dešťům vydaly varování před vstupem do lesních oblastí, horští záchranáři ze stejných důvodů nedoporučují túry do Krkonoš. Kvůli hrozícímu pádu stromů je do odvolání uzavřená část Labské cyklostezky mezi mostem v Černožicích a mostem v Jaroměři.

Nejezdí lanovky

Do neděle je zavřený skalní okruh v Adršpašských skalách. Nejezdí lanová dráha na Sněžku, celý víkend je zavřené také bistro v horní stanici lanovky. Mimo provoz jsou lanové dráhy ve Špindlerově Mlýně. Na hřebenech Krkonoš napadl sníh.

Města a pořadatelé kvůli přívalům deště odvolali většinu venkovních víkendových akcí. Počasí vystavilo stopku 20. ročníku krajských dožínek a Dnům evropského dědictví v Hradci Králové, oslavám 900 let od založení města v Miletíně na Jičínsku, koncertům na letním parketu Výrava nebo slavnostem vína a burčáku ve Smiřicích na Hradecku. Venkovní produkce zrušil také festival Jičín – město pohádky.

Déšť poznamenal také premiérový ročník Street Art Festivalu v Hradci Králové. Jestli počasí dovolí, sobotní Spray ´n´ chill, který se měl konat na mostu u soutoku, se přesouvá až na neděli 22. září. Ruší se také nedělní vernisáž dvou zahraničních umělců.

Francouzský umělec Takir má rozdělanou práci na velké stěně o rozměrech 8,4 krát 2,5 metru v ulici Na Rozhraní na Moravském Předměstí. Švýcar Soihe si udělá své plátno z vodojemu který má obvod 28 metrů a výšku 3,5 metru, v dopravním podniku. Práce obnoví na začátku příštího týdne.