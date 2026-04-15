Snaha o odvolání Doksanského. Nemá v hokejovém klubu co pohledávat, zaznělo

První krok k odvolání Denise Doksanského z voleného orgánu Mountfieldu udělali v úterý vpodvečer hradečtí zastupitelé, kteří členům představenstva uložili svolat valnou hromadu a coby bod zařadit odvolání poslance.
Již v březnu jej dokonce znechucený náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti) požádal o rezignaci na post zastupitele města.
Kauza i ekonomická zpráva
„Dobrému jménu hradeckého hokeje neprospívají informace o způsobech podnikání pana Doksanského v oblastech školství, zejména informace o vytváření tlaku na úhradu školného na studenty v maturitním ročníku,“ zní část důvodové zprávy k návrhu na odvolání Denise Doksanského z představenstva.
„Hokejový klub má významnou mládežnickou základnu, v jeho představenstvu by tedy neměl být někdo, pro koho jsou děti a studenti jen nástrojem zisku. Pochybnosti týkající se podnikání pana Doksanského nepřispívají zajisté ani důvěře sponzorů a podporovatelů hokeje v Hradci Králové,“ píše se v důvodové zprávě.
Druhá část mu vytýká i jeho odbornou způsobilost, konkrétně neuspokojivě zpracovanou zprávu, která by objasňovala důvody nepříznivého hospodářského výsledku hokejového klubu.
Denis Doksanský se úterního jednání zastupitelstva nezúčastnil protože byl s vládní delegací na návštěvě Izraele. Návrh na jeho odvolání podal zastupitel Kamil Podroužek (HDK), ale až do poslední chvíle nebylo jisté, zda koalici podpoří klub ODS. Kvůli nepřítomnosti Doksanského požádal Podroužka o stažení bodu i klub ANO, advokát však odmítl.
Pro odvolání z představenstva hokejového klubu hlasovala nejtěsnější většina 19 koaličních zastupitelů, zbývajících 18 zastupitelů nehlasovalo nebo nebylo přítomno.
ODS nakonec kývla
„Kdybychom teď vyhlásili, že jej chceme odvolat, budeme za kašpary a ten člověk na nás bude dělat dlouhý nos. Jakmile neuvidím černé na bílém, že druhý akcionář souhlasí a svolává valnou hromadu, pak o tom nebudu hlasovat,“ řekl minulý týden radní za ODS Martin Soukup.
Také v úterý vyjádřil pochyby. „Na posledním zasedání jsme to nepodpořili z procedurálních důvodů, protože jsme chtěli vědět, zda s tím bude srozuměn druhý akcionář. Tato podmínka byla splněna, na druhou stranu se nemůžu smířit s tím, že odvoláváme Denise Doksanského z představenstva a řešíme jeho podnikání ve školství. Takto bychom to spojovat neměli,“ doplnil Soukup, letošní volební lídr ODS v Hradci Králové.
Opačný názor měl nejen Kamil Podroužek, ale i primátorka Pavlína Springerová (oba HDK).
„Já si myslím, že tam souvislost je. Mountfield HK vychovává spoustu mládežnických hokejistů, dětí, kluků a holek, provazbu ke sportovnímu a vzdělávacímu rámci má a za mě člověk s takovým kreditem nemá reprezentovat město,“ uvedla primátorka.
„Mrzí mě, že tu není, mohli jsme si to vyříkat. Mrzí mě, že od lednového zastupitelstva nedošlo k žádnému objasnění těch skutečností, které jsou mu kladeny za vinu. Bohužel jsem neobdržel absolutně žádnou informaci, která by nejen vyvracela, nebo aspoň zpochybňovala tvrzení, se kterými tu jsme neustále konfrontováni. Takže mám i nadále za to, že osoba pana Doksanského nemá co pohledávat ve funkci představenstva společnosti Mountfield HK,“ řekl Kamil Podroužek.
„Už se nebudu vyjadřovat“
Denis Doksanský se z uplynulého jednání zastupitelstva omluvil. Spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) si v Izraeli připomněl Jom Ha Šoa, tedy den připomínky obětí holokaustu.
„Za mou omluvou ani v nejmenším není obava z čehokoli, co by na zastupitelstvu mělo nebo mohlo být projednáváno či diskutováno. A v žádném případě nesouvisí s tématem části diskuse občanů minulého zastupitelstva a obviněním vůči mě a Sion školám,“ napsal poslanec v obsáhlém vyjádření pro zastupitele, které má redakce k dispozici.
Zároveň se Doksanský již odmítl k problémům s údajným vymáháním školného vyjadřovat.
„Bez ohledu na to, že ona obvinění jsou nepravdivá a ani v nejmenším neodpovídají skutečnosti, neměl bych v plánu se k nim na tomto ani žádném dalším zastupitelstvu již jakkoli vyjadřovat, neboť jsem přesvědčen, že tato ani jiné obdobné záležitosti na zastupitelstvo města nepatří, mimo jiné i vzhledem na časové možnosti programu. K projednávání záležitosti zaměstnání či osobních aktivit každého ze zastupitelů nejen nemá časový prostor, ale domnívám se, že k tomu jednání zastupitelstva ani sloužit nemá,“ uvedl Doksanský v dopise.
Slohovka o 3 186 znacích
Za formu omluvy Denise Doksanského na síti X zkritizoval například Aleš Dohnal (Piráti).
„Skutečně impozantní výkon. Pan poslanec se skutečně nejen rád poslouchá, svou hvězdnou hodinku si zjevně užije i za klávesnicí. Dnes měl veřejně a před rodiči na zastupitelstvu vysvětlit kauzy Sionu. Nečekaně se ‚omluvil‘. Místo osobní zodpovědnosti poslal slohovku o 3 186 znacích, ve které nám vysvětluje, že nic vysvětlovat nebude,“ napsal Aleš Dohnal.
Omluvu Denise Doksanského svou délkou Dohnal přirovnal například k Desateru, jež má 338 znaků, Zákonu o zřízení Československa o 1 028 znacích nebo Bezpodmínečné kapitulaci nacistického Německa o 1 450 znacích.
Kamil Podroužek, který návrh na odvolání poslance předkládal, se obrátil také na opoziční zastupitele a zkusil získat pro svůj návrh podporu i u nich.
„Myslím si, že každý z vás velice dobře vidí, co se kolem Denise Doksanského děje, a každý z vás vidí, že ta doba, která uplynula od těch informací, byla dostatečně dlouhá k tomu, aby obhájil, co tu tvrdí, a vyvrátil to, co se podle něj nezakládá na pravdě a jsou to podle něj všechno jen pomluvy a lži. Myslím si, že asi všichni vidíme, jak to doopravdy je, a chtěl bych vás požádat o to, abyste se i vy vyjádřili k tomu, jestli si myslíte, že osoba s takovým morálním kreditem má být na tomto místě. Já jsem přesvědčen, že to tak být nemá,“ konstatoval.
Výsledkem bylo opoziční mlčení a 18 zastupitelů, kteří nehlasovali. Koaličních 19 hlasů však stačilo, aby byla svolána příští valná hromada Mountfieldu a projednala odvolání Denise Doksanského z představenstva.