Jméno Denise Doksanského je v Hradci Králové spojené především s křesťanským společenstvím Sion. Vzniklo jako samostatný křesťanský sbor v 90. letech a do jeho vedení se později dostal právě Doksanský, který ve společenství působil jako pastor.
Tento obor má i vystudovaný. Dnes u svého jména málokdy uvádí titul bakalář teologie (B. Th.), který získal na Biblické univerzitě H.I.M. (Harvest International Ministeries) v Kostelci nad Orlicí. Soukromá škola fungovala v první polovině 90. let v lokalitě Sklenářka v lesích za Kostelcem a financovaly ji evangelizační organizace ze Spojených států amerických.
Reálně to není pozemek školy. Je to pozemek organizace, kterou já vedu a která škole pozemek pronajímá.