Vedení Pece pod Sněžkou si od projektu slibuje oživení této části horského střediska a doplnění služeb pro místní. Resort vznikne vpravo od silnice na centrum Pece, v blízkosti lanovky na Portášky. Bude jej tvořit šest hlavních budov. Projekt zahrnuje obchody a restaurace nebo lékárnu.
Dominantní bude soustava různě nakloněných pultových a sedlových střech, která podle investora opticky sníží vizuální objem staveb. Investor, Aequitas Group, počítá s náklady okolo 800 milionů korun.
„Vítáme, že vzniknou dvě moderní ordinace, které budou dobře přístupné také pro hendikepované, bude tam i lepší parkování pro pacienty. Praktického lékaře dosud nemáme,“ řekla starostka Pece pod Sněžkou Ilona Semrádová (SNK Velká Úpa – Pec).
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Resort s podzemním parkovištěm nabídne 159 apartmánových jednotek v šesti budovách. Demoliční práce začaly na jaře a pokračují s budováním přeložek inženýrských sítí. „Projekt má stavební povolení, samozřejmě s tím i projektovou dokumentaci,“ uvedl zástupce investora Jiří Baumruk.
„Naším cílem bylo respektovat charakter horského střediska a okolní zástavbu. Celý komplex je proto zasazen do svahu s využitím přirozeného terénu. Fasády budou obložené různou kombinací přírodních materiálů, především dřevem. Veřejné a přilehlé plochy budou z žulové štípané dlažby,“ uvedl architekt projektu Lukáš Bílek ze studia ABM architekti. Součástí je také vytvoření veřejného prostranství.
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Investor má v Krkonoších za sebou několik realizací včetně apartmánového domu v Herlíkovicích. Revolučními změnami prošlo v minulých letech nedaleké centrum města Pec pod Sněžkou. Například v roce 2018 tam investor Martin Kubík otevřel komplex Svatý Vavřinec.