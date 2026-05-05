Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ruina tělocvičny už nestraší, Vamberk nechal torzo u nádraží zbourat

Tomáš Hejtmánek
  8:00
Býval to kulturní dům vystavěný Lidovou stranou, ale poslední dekády se měnil v ruiny. Turisty přijíždějící do Vamberka na Rychnovsku za unikátní tradicí zdejší paličkované krajky čekalo ještě nedávno nehezké uvítání. Hned vedle železničního nádraží a příjezdové cesty od Hradce Králové praštil do očí zchátralý Lidový dům, v němž by filmaři mohli natáčet horory. Teď už objekt místo nehyzdí. Radnice ho nechala zbourat.

Neutěšený pohled v únoru ještě zvýraznilo kácení zeleně, která téměř stoletou budovu dříve milosrdně zakrývala. Historie Lidového domu je však již minulostí. Demoliční práce začaly v březnu a celá lokalita kolem železničního nádraží výrazně prokoukla.

„Kulturní dům byl na strategickém místě v blízkosti středu města. Dlouhodobě byl na očích a kazil vzhled Vamberka. Byl to nepěkný kout a zároveň jedna z prvních věcí, kterou u nás po příjezdu turisté uviděli,“ řekl starosta Vamberka Jan Rejzl (Společně pro Vamberk).

Místní s demolicí domu souhlasí. Někdejší slávu už má dávno za sebou a byl podle nich už jen pro ostudu. „Jsem ráda, že to zmizelo. Už od kácení tam bylo víc světla, takže se tam přestala motat různá individua. Hned jsem se cítila bezpečněji,“ pochvalovala si Marcela, která bydlí v sousední ulici.

Lidový dům ve Vamberku po vykácení náletů v únoru 2026.
Lidový dům ve Vamberku po vykácení náletů v únoru 2026.
Demolice Lidového domu ve Vamberku na začátku dubna 2026.
Demolice Lidového domu ve Vamberku na začátku dubna 2026.
12 fotografií

„Hodně návštěvníků města přijíždí právě vlakem a první dojem po vyjití z nádraží musí být hrozný. Toho domu je škoda, ale pokud ho majitel nechal takhle zchátrat, nezbývá městu nic jiného než demolice,“ napsala na Facebooku Alexandra P.

Město zchátralý objekt koupilo v loňském roce za 3,5 milionu korun a brzy začalo pracovat na povolení k jeho demolici. Lidový dům byl už roky ve stavu, který neumožňoval záchranu. Nebyl to ani cíl. Územní plán dávno počítá, že na jeho místě vyroste parkoviště, aby výletníci nezahlcovali náměstí.

„Parkování je třeba jak v souvislosti s nádražím, tak i jako záchytná plocha pro širší centrum města, kde jiná podobně velká a vhodná plocha není,“ vysvětlil starosta.

Pozemky mají téměř čtyři tisíce čtverečních metrů a radnice o jejich získání usilovala dlouhodobě. V únoru nechala vykácet zeleň a v březnu následovalo bourání cihlové budovy. Zatím by mělo dojít jen k urovnání terénu. Další práce na parkovišti jsou v plánu až v příštích letech.

Lidový dům ve Vamberku po vykácení náletů v únoru 2026.

„Demolicí řešíme několik věcí najednou: odstraňujeme ruinu a získáváme novou plochu. Parkoviště však nevznikne hned, bude to postupný proces. Umím si představit i stavbu na etapy,“ nastínil Rejzl.

V minulosti se zvažovalo, že by u nádraží mohl vyrůst autobusový terminál. Jenže po stavbě Penny Marketu v centru autobusy definitivně zakotvily tam a změna už nedává smysl. Radnice v březnu začala také s opravou Nádražní ulice, která s pozemkem sousedí. Prostor před železniční stanicí tak získává zcela novou podobu. Stavaři za 2,8 milionu korun s daní opraví povrch komunikace, chodníky a zřídí nové veřejné osvětlení.

Funkci převzala sokolovna

Lidový dům postavila ve Vamberku místní tělocvičná jednota Orel v roce 1927. Sloužil nejen jako tělocvična, ale také pro kulturní akce.

„Dodnes na to pamětníci vzpomínají. Podobných sálů bylo ve Vamberku několik – Lidový dům, sokolovna a směrem na Žamberk Helgoland. Místní si pamatují, že se tam konaly plesy a jak se mezi nimi přecházelo,“ připomněl ředitel Muzea krajky Vamberk a radní města pro kulturu Vladimír Sodomka (Společně pro Vamberk).

Skládku stavebního odpadu vedle sídliště nechceme, říká město i petice

Právě postavení sokolovny ve 40. letech bylo pro Lidový dům osudné. Tamní sál byl větší a navíc v centru. Po roce 1948 začala sokolovna přebírat sportovní i společenské funkce. Už v roce 1952 byla v Lidovém domě složena úroda obilí, o rok později si dům zabraly železárny a otevřely v něm Závodní klub ŽAZ. Koncem 60. let v něm byl sklad elektromateriálu a později se tam skladovala bytová jádra pro stavbu panelových domů.

Město sice později získalo objekt do svého vlastnictví, ale v roce 1992 ho za 1,3 milionu korun prodalo do soukromých rukou. Novou náplň však dům nenašel.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026)

V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy...

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

V řece našli mrtvou ženu s jizvou, nikomu nechybí. Policie žádá o pomoc

Žena nalezená v Labi ve Vrchlabí

Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním ženy, jejíž tělo se našlo v neděli v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a nařídil soudní pitvu....

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

Vzácní bongové jsou po půl století zpět v Africe, pomohl Safari Park i Zoo Praha

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své...

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své domoviny v Keni. Přesun zvířat, jejichž předky dovezl před 52 lety do Dvora Králové Josef Vágner, má posílit divokou...

Ruina tělocvičny už nestraší, Vamberk nechal torzo u nádraží zbourat

Lidový dům ve Vamberku po vykácení náletů v únoru 2026.

Býval to kulturní dům vystavěný Lidovou stranou, ale poslední dekády se měnil v ruiny. Turisty přijíždějící do Vamberka na Rychnovsku za unikátní tradicí zdejší paličkované krajky čekalo ještě...

5. května 2026

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  11:47,  aktualizováno  17:03

Krkonoše jsou téměř bez sněhu, souvislá pokrývka zmizela rekordním tempem

Pohled ze Sněžky na Studniční horu (4. května 2026).

V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Podle meteorologů se tak stalo výrazně dříve, než je obvyklé. Že bude sníh letos mizet rychleji, naznačilo už březnové měření...

4. května 2026  12:24

Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...

3. května 2026,  aktualizováno  17:41

AI recepční zvedá tržby, říká krkonošský hoteliér. S projektem chce prorazit i v zámoří

Premium
Filip Linek a holobox

Měl problém sehnat personál, založil proto start-up a vložil do něj desítky milionů s cílem vyvinout virtuální AI recepční. Filip Linek, jenž je od roku 2019 ředitelem a spolumajitelem hotelového...

3. května 2026

Otáčím kormidlo. Mihálik překonal zranění i kritiku a přiblížil Hradec evropskému snu

Premium
Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Když před osmi lety odklepl fotbalový Jablonec jeho přestup do Nizozemska, otevírala se před Ondřejem Mihálikem nová výzva. Jenže přišlo vážné zranění a vysněná štace v Alkmaaru se smrskla na dva...

3. května 2026

Na horské dráze v Hradci se srazily vozíky, devět lidí se zranilo

Ilustrační foto.

Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové utrpělo odpoledne lehčí zranění devět lidí. Na malé horské dráze se srazila dvě vozítka, sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková.

2. května 2026  19:15

Baletka i bubeník. Drak vezme děti do pokojíku, kde ožijí rozbité hračky

Inscenace hradeckého Divadla Drak pro děti To je hračka! sází na překvapení.

Groteska si žádá vykřičník. Pokud tvůrčí tým – režisérka a choreografka Veronika Poldauf Riedlbauchová, scénografka Marianna Stránská a autor hudby Jan Čtvrtník – chtěl v královéhradeckém Divadle...

2. května 2026  7:17

Zámek v Rychnově láká na britský gospelový sbor, vystaví krajky i řezby

Zámek v Rychnově nad Kněžnou (29. dubna 2026)

Prvním květnovým dnem začíná nová návštěvnická sezona na Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Znovu přinese oblíbené prohlídky s hraběnkou, novinkou je otevření kavárny. Sezonu zpestří prodejní...

1. května 2026  7:31

Hradec se nezdráhá posilovat. Pokusí se nastartovat útočníka z Vítkovic

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Další posilou hokejistů Hradce Králové je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva...

30. dubna 2026  16:35

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Raději jeďte jinudy. Náchod čeká velké obtíže při stavbě kruháče, hrozí i kolaps

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní...

Značné komplikace čekají od pondělí 4. května řidiče v Náchodě. Důvodem je pokračující přestavba okružní křižovatky nedaleko hraničního přechodu. Ta už sice trvá měsíc a půl, dosud tam však auta...

30. dubna 2026  15:44

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné části kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.