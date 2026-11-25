Přes 70 let starý komín je mimo provoz více než tři roky po vyřazení uhelných technologií a přechodu teplárny na výrobu tepla spalováním biomasy a plynu. Modernizace přinesla snížení emisí oxidu uhličitého z teplárny o více než 88 procent. V šestnáctitisícovém Dvoře Králové teplárna zásobuje teplem asi třetinu domácností.
„Do zimy budou odstraněny všechny části konstrukce, které lze bezpečně rozebrat bez využití těžké techniky. V zimě bude pokračovat demontáž filtračního zařízení,“ uvedla regionální mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.
Další etapa začne v květnu příštího roku, kdy do areálu najede těžká technika včetně jeřábů. Kvůli husté zástavbě není možné komín odstřelit. Jeřáby ho tak budou postupně snášet. Demolice má být hotová během letních měsíců.
„Komín byl součástí původního uhelného provozu teplárny a v posledních letech již nesloužil svému účelu. Jeho odstranění je logickým krokem v rámci proměny areálu a příprav na další využití této části teplárny,“ vysvětlil ředitel Elektrárny Poříčí, Hodonín a Dětmarovice Martin Hrubý.
Teplárna po modernizaci používá primárně kotel na biomasu o výkonu 8 MW. Doplňkový plynový kotel s výkonem 12 MW slouží hlavně v období nejvyšší poptávky po teple. Klíčovou součástí technologie je akumulace tepla, která dokáže zadržet až 60 MWh energie a do rozvodů pouštět teplo postupně. Provoz je tak efektivnější a náklady na převážnou část tepla tak neovlivňují burzovní ceny elektřiny a plynu.
Výškovou dominantou území podél Labe ve Dvoře Králové bude nadále cihlový tovární komín v bývalém areálu textilky Tiba. Téměř 80 metrů vysoký komín z roku 1941 je kulturní památkou a je zajímavý tím, že jeho součástí je vodojem. Na ploše kolem komína po továrnách Tiby vyrostlo nákupní centrum.
Teplárna Dvůr Králové vznikla na počátku 50. let minulého století jako centrální zdroj tepla pro Dvůr Králové. Nahradila lokální zdroje ve městě. První dodávky páry pro průmyslové podniky zahájila koncem roku 1955. Významnou investici udělal ČEZ ve Dvoře Králové v letech 2010 až 2012, kdy nákladem čtvrt miliardy korun vyměnil rozvody tepla. Dožívající parovodní rozvody nahradila horkovodní soustava se spolehlivějším provozem, nižšími náklady a menšími ztrátami.