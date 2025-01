Začalo bourání domů, které překážejí stavbě D35. Azbestové střechy odstraní ručně

Demolice domů začala rozebíráním střech. Protože většina objektů má krytinu z eternitu, který obsahuje nebezpečná azbestová vlákna, pracuje na místě specializovaná firma. Dělníci mají ochranné obleky.

Z vysokozdvižné plošiny nejprve aplikovali na střechu speciální roztok, který eliminuje prach při demontáži. Pak jednotlivé šablony ukládají do pytlů, které plošinou svážejí ke speciálnímu kontejneru na nebezpečný odpad.

„Začínáme rozebíráním střešní krytiny. Firma takto postupně demontuje krytinu na několika střechách. Následovat bude postupné rozebírání střešní konstrukce, zdiva a separace odpadu. Vše se odsud odveze, aby tady zůstala čistá pláň, na které budeme moci založit vlastní těleso dálnice,“ vysvětluje hlavní stavbyvedoucí Rostislav Nerad ze společnosti MI Roads.

Nový dálniční most vznikne uprostřed zástavby vedle současného přemostění, po němž vede silnice I/35 z Hradce na Jičín, na rozhraní místních částí Všestary a Rosnice. Dálnici ustoupí pět objektů. Podle silničářů bylo jednání s vlastníky korektní. Se všemi se dohodli na odkupu a nebylo potřeba přistoupit k vyvlastnění.

„Jsem rád, že s vlastníky došlo k vzájemné dohodě. Domy jsme museli vykoupit, protože průchod územím nebyl jinak možný,“ řekl už dříve generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl.

Kromě samotného mostu budou stavbaři po stranách budovat také násypy, které se napojí na stávající násyp pod silnicí I/35. Vedle západní paty mostu povede také obslužná komunikace pro zemědělce. Práce na násypech mají začít na jaře. Do té doby musejí být odstraněné objekty, ale také zlikvidované základy budov či studně.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Na rozebrání stavebních objektů máme celkem měsíc. Protože jsme v intravilánu, musíme být velmi opatrní vůči okolnímu obyvatelstvu. Nepoužíváme těžkou techniku, ale budeme pracovat téměř ručně, aby lidé netrpěli hlukem nebo prachem. Pokud by je demolice jakkoliv obtěžovala, jsme domluveni, že nás mohou kontaktovat a my postupy upravíme,“ slibuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Práce by se měly provádět jen za denního světla.

Hotovo bude do dvou let

D35 z Hradce Králové do Sadové buduje sdružení MI Roads, Doprastav a Duna Aszfalt za 1,6 miliardy korun bez započtení daně. Práce na 7,5 kilometru dlouhém úseku začaly 16. září. Stavbaři napojí D35 na mimoúrovňovou křižovatku dálnice D11 v Plotištích nad Labem. V počátku se však musejí soustředit na opačný konec úseku u obce Sadová.

ŘSD si vymínilo, že dálniční sjezd u Sadové a 1,2 kilometru navazující dálnice musejí být hotové už letos, aby bylo možné zprovoznit navazující úsek do Hořic. Zbytek úseku má být hotový v polovině prosince 2026.

Celý most protínající Všestary bude osazený protihlukovými stěnami. Dálnice tam povede těsně vedle dalších rodinných domů.

„Máme vypočítanou hlukovou studii. Jen na těchto 7,5 kilometru budou postaveny více než dva kilometry protihlukových stěn. Budeme je stavět spolu s dálnicí a po zprovoznění provedeme kontrolní měření. Pokud by někde hluk limity překonával, tak samozřejmě stěny doplníme,“ ubezpečuje Rýdl.

Právě obavy z hluku byly důvodem, proč proti stavbě dálnice podala rozklad obec Všestary. Tamní radnice tvrdila, že protihlukové stěny by měly chránit i její místní část Bříza, kde dosud navržené nejsou. Ministerstvo dopravy však rozklad zamítlo a ŘSD slíbilo kontrolní měření.