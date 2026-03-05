Obžaloba se týká pěti zakázek Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (nyní Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany) a dvou zakázek UHK. Státní zástupce Richard Petrásek tvrdí, že Myslivcová Fučíková u zakázek Univerzity obrany poskytla svému kolegovi Jiřímu Dreslerovi neveřejné informace o výši peněz, které jsou na projekty vyčleněny.
Dreslerova firma, kterou skrytě řídil ještě s jedním mužem a kde jako jednatelka figurovala další žena, pak zakázky získala. Zakázky UHK žena podle obžaloby firmě zadala napřímo. Státní zástupce tvrdí, že za to Myslivcová Fučíková dvakrát požadovala zaslání notebooku za alespoň 60 tisíc korun.
Zmatený rozsudek bez důkazů. Odvolací soud vrátil případ děkanky hradecké univerzity
Soud dospěl k závěru, že obžalovaná a Dresler spolupracovali na vědeckém projektu, a museli tak mezi sebou komunikovat. Podle soudkyně Zuzany Christelbauer není pochyb o tom, že žena Dreslerovi informace o jednotlivých veřejných zakázkách sdělila.
Nebylo ale prokázáno, že by tak činila s vědomím, že odsouzený Dresler je skrytě angažován ve společnosti zajímající se o zakázky. Z důkazů nevyplynulo podle soudu ani to, že by žena žádala o úplatek.
„Ve vztahu k obžalované jednal konspirativně“
„Z provedeného dokazování vyplynulo, že odsouzený Dresler jednal i ve vztahu k obžalované konspirativně a z žádného důkazu jednoznačně nevyplynulo, že by obžalovaná věděla o úloze odsouzeného Dreslera ve společnosti,“ uvedla Christelbauer.
U zakázek UHK pak soud ženu obžaloby zprostil, protože nákupy mohla děkanka podle rektorského výnosu zadat napřímo.
Soud potrestal děkanku hradecké univerzity za vynášení informací o zakázkách
Obhájce Zbyněk Čermák novinářům řekl, že je s rozsudkem spokojený: „Jsem rád, že nám konečně dali za pravdu, i když na druhé straně celé trestní řízení od usnesení o zahájení trestního stíhání bylo neměnné, nikdo se nezabýval obhajobou. Až na základě rozhodnutí odvolacího soudu, kde byly hodnocené náležitě důkazy.“
„Bylo to očekávatelné rozhodnutí“
Státní zástupce Richard Petrásek podal proti rozsudku odvolání, případem se tak bude znovu zabývat pražský městský soud.
„S ohledem na rozhodování Městského soudu v Praze to bylo očekávatelné rozhodnutí, nicméně si stále stojím za tím, že jednotlivé důkazy svědčí o povědomí paní obžalované o zapojení již odsouzeného Dreslera do společnosti,“ uvedl k verdiktu.
Obvodní soud se případem zabýval podruhé. Napoprvé Myslivcovou Fučíkovou zprostil obžaloby jen u zakázek UHK, u zbylých ji uznal vinnou a uložil jí peněžitý trest 100 tisíc korun. Rozsudek však loni v prosinci zrušil odvolací soud.
Myslivcová Fučíková vinu loni v červnu před obvodním soudem odmítla, podle svých slov nevěděla o tom, že Dresler ve firmě figuruje. Popsala, že s mužem byli kolegové, měli spolu několik společných grantů a často si o nich volali či psali. Ze čtvrtečního jednání se omluvila.
Dresler a dva zbylí obžalovaní už se státním zástupcem uzavřeli loni na podzim dohody o vině a trestu. Podle serveru Aktuálně.cz přijali peněžité tresty a žena také tříletý zákaz řízení firem. Muži, kteří byli v době popisované obžalobou v armádě, podle žalobce firmu řídili skrytě, jako vojáci totiž nemohli firmu založit ani řídit.