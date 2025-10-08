Úsek dálnice D35 na Jičínsku postaví sdružení firem za víc než čtyři miliardy

„Na stavbu délky 16,3 kilometru je vydáno stavební povolení v právní v moci a probíhá archeologický průzkum,“ uvedl na síti X ve středu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Se zahájením stavby ŘSD počítá ještě letos, hotová by měla být v roce 2028, vyplývá z informačního letáku ŘSD ke stavbě.
Předseda ve sněmovních volbách vítězného hnutí ANO Andrej Babiš po pondělním jednání s Mátlem novinářům řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to popírá. Žádná ze započatých dopravních staveb se nezastavuje, ačkoli pro příští rok je potřeba najít na stavby více peněz, řekl.
Přípravu stavby D35 Úlibice - Hořice komplikoval boj firem o vítězství v tendru na záchranný archeologický výzkum. Aby ŘSD zadání výzkumu urychlilo, původní tendr zrušilo, novou zakázku rozdělilo na tři úseky a dodavatele v létě vybralo za využití takzvaného dynamického nákupního systému.
Zakázku na dva úseky vyhrálo sdružení v čele s Univerzitou Hradec Králové (UHK) s celkovou nabídkovou cenou 143,7 milionu korun bez DPH. Zakázku na třetí úsek má sdružení Samson Praha a Labrys, nabídlo 114,5 milionu korun.
Součástí stavby mezi Úlibicemi a Hořicemi je 19 mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka u Chomutic a devět protihlukových stěn o celkové délce 2,8 kilometru.
Od listopadu 2023 ŘSD na trase D35 v Královéhradeckém kraji buduje úsek mezi Hořicemi a Sadovou na Hradecku a od loňského září navazující úsek mezi Sadovou a mimoúrovňovou křižovatkou Plotiště u Hradce Králové. Úsek Hořice - Sadová má být hotový letos v prosinci, úsek do Hradce Králové v roce 2026.
Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Další úseky ŘSD nyní staví. Po dokončení bude D35 severní alternativou k přetížené dálnici D1.
