Stavba D35 od Hradce na sever už má povolení, hotovo bude do roku 2027

Ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení na úsek dálnice D35 z Hradce Králové do Sadové. Práce mají začít příští rok a hotovo má být do roku 2027. Stavba navazující části do Hořic se má rozjet ještě letos. Rozhodnutí zatím není pravomocné.