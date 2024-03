Dálnice D35 z Hradce do Jičína už roste. Uleví přetížené D1, řekl ministr

„Jsem rád, že se daří posouvat řadu dopravních staveb kupředu, zrychlovat jejich dokončení a otevírat nové úseky. Letos bychom měli zahájit stavbu dalších 32 kilometrů dálnice D35, rozestavěno je přes 31 kilometrů. To dohromady bude patřit k největším stavbám tohoto typu ve střední Evropě,“ uvedl premiér Petr Fiala na staveništi u obce Sadová na Hradecku.

Podle ministra dopravy Martina Kupky práce na úseku Hořice - Sadová probíhaly i přes zimu ve svižném tempu. Aktuálně se zakládá mostní estakáda u Hořic.

„Pracujeme na tom, aby se i tato stavba uspíšila a bylo možné ji dokončit před koncem příštího roku. Znamenalo by to další významný posun. Zároveň už probíhají archeologické práce na úseku navazujícím k Hradci Králové,“ zmínil Kupka.

Podle ministra dopravy je D35 klíčovou dopravní stavbou v zemi, protože má ulehčit přetížené dálnici D1. „Bez dostavby D35 nebude možné zvládnout fakticky jeden z největších dopravních problémů České republiky. Když se cokoliv stane na D1, znamená to ochromení dopravního proudu mezi východem a západem, ale i tranzitu přes Českou republiku,“ upozornil Kupka.

Protihlukové stěny?

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chce navazující úsek ze Sadové do Plotišť nad Labem na okraji Hradce začít stavět ještě letos. D35 se tam bude napojovat na dálnici D11.

„V pondělí 18. března skončí možnost podávání nabídek. Do konce června bychom je chtěli mít vyhodnocené a v průběhu letních měsíců stavbu i zahájit,“ potvrdil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nejdůležitější částí navazujícího úseku bude dálniční sjezd u Sadové, bez které by nešlo zprovoznit ani úsek od Hořic. Ten má být hotový do konce příštího roku, stejně jako sousední část dálnice. Stavbu úseku na Hradec Králové by neměl zbrzdit ani rozklad proti stavebnímu povolení, který podala obec Všestary na Hradecku. Nelíbí se jí, že projekt nepočítá s protihlukovými stěnami u její části Bříza.

„Bohužel všechny hlukové studie v Bříze vyšly dobře, takže nemáme oprávnění, abychom tam protihlukové opatření realizovali. Samozřejmě obci slibujeme, že jakmile se dálnice spustí do provozu, znovu se hluk bude přeměřovat a v případě, že by limity byly překročeny, protihlukové stěny postavíme,“ ubezpečil Mátl, podle kterého by měla rozkladová komise povolení potvrdit v následujících měsících.